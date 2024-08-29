Thursday, 29 August 2024 01:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب

8/29/2024 12:08:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬كما‭ ‬يترقب‭ ‬المستثمرون‭ ‬تقريرا‭ ‬مهما‭ ‬للتضخم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬صدوره‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬الخفض‭ ‬المحتمل‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭.‬

وهبط‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2507‭.‬64‭ ‬دولارات‭ ‬للأونصة‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬0531‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وسجل‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عند‭ ‬2531‭.‬60‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭.‬

وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2542‭.‬80‭ ‬دولارا‭.‬

وصعد‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬الذهب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حائزي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭.‬

MENAFN29082024000055011008ID1108613503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث