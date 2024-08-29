ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تراجعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب،‭ ‬بضغط‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدولار‭ ‬كما‭ ‬يترقب‭ ‬المستثمرون‭ ‬تقريرا‭ ‬مهما‭ ‬للتضخم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬صدوره‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬مؤشرات‭ ‬حول‭ ‬حجم‭ ‬الخفض‭ ‬المحتمل‭ ‬لأسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭.‬

وهبط‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0‭.‬7‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2507‭.‬64‭ ‬دولارات‭ ‬للأونصة‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬0531‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭. ‬وسجل‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عند‭ ‬2531‭.‬60‭ ‬دولارا‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭.‬

وانخفضت‭ ‬العقود‭ ‬الأمريكية‭ ‬الآجلة‭ ‬للذهب‭ ‬0‭.‬4‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2542‭.‬80‭ ‬دولارا‭.‬

وصعد‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬0‭.‬3‭ ‬بالمائة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬جاذبية‭ ‬الذهب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حائزي‭ ‬العملات‭ ‬الأخرى‭.‬