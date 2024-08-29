ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تراجعت أسعار الذهب، بضغط من ارتفاع الدولار كما يترقب المستثمرون تقريرا مهما للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 2507.64 دولارات للأونصة بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولارا في 20 أغسطس.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمائة إلى 2542.80 دولارا.
وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمائة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
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