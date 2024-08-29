أسعار النفط تعاود الصعود

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
ارتفعت
أسعار النفط
في آسيا بعد انخفاضها أكثر من 2 % ، إذ أشار تقرير من القطاع إلى مزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأمريكية.
وصعد سعر خام برنت إلى حدود 80 دولاراً للبرميل، فيما زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط على 75 دولاراً. وتوقع معهد البترول الأمريكي الممول من القطاع أن تنخفض المخزونات على مستوى البلاد بمقدار 3.4 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل الانخفاض الثامن في تسع أسابيع إذا أكدته البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.
وتعرضت أسعار النفط الخام لضربة قوية في الجلسات الأخيرة، وجاء الانخفاض الأخير بعد ارتفاع العقود الآجلة إلى ما يقرب من المتوسط المتحرك مدة 200 يوم.
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