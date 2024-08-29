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أسعار النفط تعاود الصعود

8/29/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفعت
أسعار‭ ‬النفط
في‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬انخفاضها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2 ‭%‬ ،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬مخزونات‭ ‬الخام‭ ‬الأمريكية‭.‬

وصعد‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬برنت‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬دولاراً‭ ‬للبرميل،‭ ‬فيما‭ ‬زاد‭ ‬سعر‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬على‭ ‬75‭ ‬دولاراً‭. ‬وتوقع‭ ‬معهد‭ ‬البترول‭ ‬الأمريكي‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬أن‭ ‬تنخفض‭ ‬المخزونات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬بمقدار‭ ‬3.4‭ ‬ملايين‭ ‬برميل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬الانخفاض‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬تسع‭ ‬أسابيع‭ ‬إذا‭ ‬أكدته‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬اليوم‭.‬

وتعرضت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وجاء‭ ‬الانخفاض‭ ‬الأخير‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬المتحرك‭ ‬مدة‭ ‬200‭ ‬يوم‭.‬

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