خلال النصف الأول من عام 2024إنفراكورب تحقق أرباحا صافية بقيمة 26.5 مليون دولار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، نتائجها المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2024م، بإجمالي إيرادات بلغ 195 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول وبزيادة 182 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبصافي ربح قدره 26.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 28.4 % مقارنة بـ20.6 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الماضي 2023م، حيث حققت الشركة مجموعة من الإنجازات الرئيسية في مشاريعها الخاصة بالمحفظة العقارية من خلال إعلانها البدء بالأعمال الانشائية لمشروع مارينا باي الواقع في جزيرة الريف في العاصمة المنامة الذي يضم مجموعة من الفلل الفاخرة بالإضافة إلى مجموعة من شقق البنتهاوس والدوبلكس بإطلالات خلابة على الواجهة البحرية. ويؤكد هذا الأداء الإيجابي التزام إنفراكورب بتعزيز النمو عبر محفظتها المتنوعة في قطاعات البنية التحتية والاستثمار، الأمر الذي يتجسد في مشاريعها الحالية وشراكاتها الاستراتيجية.
كما شهد موقع البحرين هاربر العديد من التطورات، حيث أعلنت جامعة ستراثكلايد اتخاذها المشروع كموقع لإطلاق عملياتها التعليمية في مملكة البحرين ما سيعزز نمو زوار المنطقة. ويأتي هذا التطور مع إطلاق العديد من العلامات التجارية العالمية عملياتها في مجال الفنادق والمطاعم والمقاهي وقطاع التجزئة ما يسهم في تحقيق رؤية الشركة لتكوين مجتمع متكامل ووجهة سياحية وتعليمية رائدة في المملكة.
وعلى الصعيد الإقليمي أعلنت الشركة إتمام الأعمال المتعلقة بمشاريع الضيافة في كل من مراكش ومدينة طنجة المغربية، بالإضافة إلى مواصلة أعمال الإنشاء للوحدات السكنية في منطقة نافي مومباي بجمهورية الهند.
وإضافة إلى ذلك، يجسد التوسع المستمر لمحفظة مشاريع إنفراكورب استراتيجية الشركة المتمثلة في إنشاء مجتمعات شاملة ترعى الاستدامة الاجتماعية والبيئية. وتركز إنفراكورب على دمج التقنيات الخضراء المتقدمة بسلاسة في مشاريعها، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للشركة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وتعليقًا على نتائج النصف الأول من عام 2024م، صرح ماجد الخان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب بالقول: «نحن مسرورون بإعلان تحقيق عوائد إيجابية خلال هذه الفترة، حيث حققنا نموًا كبيرًا في إيرادات الشركة من شأنها أن تعزز من مكانة إنفراكورب في قطاع البنية التحتية والاستدامة. وتجسد مشاريعنا الأخيرة التزامنا باستراتيجيتنا الهادفة إلى خلق القيمة من خلال الاستثمار المسؤول في المجتمعات».
وأضاف الخان بالقول: «وبينما نواصل هذه الإنجازات نعمل على تكريس جهودنا خلال المرحلة القادمة لتعزيز الابتكار والمسؤولية البيئية وضمان أن عروضنا لا تلبي التوقعات فحسب بل تتجاوزها، في حين نتطلع إلى البناء على هذا الزخم ودفع الربحية وتقديم حلول مستدامة تسهم في نمو قطاع الاستثمار في البنية التحتية والتطوير العقاري في المناطق التي نوجد بها».
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