خلال النصف الأول من عام 2024إنفراكورب تحقق أرباحا صافية بقيمة 26.5 مليون دولار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬الشركة‭ ‬المختصة‭ ‬بأنشطة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬نتائجها‭ ‬المالية‭ ‬للفترة‭ ‬المنتهية‭ ‬بتاريخ‭ ‬30‭ ‬يونيو‭ ‬2024م،‭ ‬بإجمالي‭ ‬إيرادات‭ ‬بلغ‭ ‬195‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬وبزيادة‭ ‬182 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وبصافي‭ ‬ربح‭ ‬قدره‭ ‬26‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬28‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ20‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023م،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الشركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مشاريعها‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمحفظة‭ ‬العقارية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعلانها‭ ‬البدء‭ ‬بالأعمال‭ ‬الانشائية‭ ‬لمشروع‭ ‬مارينا‭ ‬باي‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬الريف‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬الفاخرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شقق‭ ‬البنتهاوس‭ ‬والدوبلكس‭ ‬بإطلالات‭ ‬خلابة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬ويؤكد‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬الإيجابي‭ ‬التزام‭ ‬إنفراكورب‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬عبر‭ ‬محفظتها‭ ‬المتنوعة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والاستثمار،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتجسد‭ ‬في‭ ‬مشاريعها‭ ‬الحالية‭ ‬وشراكاتها‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬هاربر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التطورات،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬اتخاذها‭ ‬المشروع‭ ‬كموقع‭ ‬لإطلاق‭ ‬عملياتها‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬نمو‭ ‬زوار‭ ‬المنطقة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفنادق‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬وقطاع‭ ‬التجزئة‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭ ‬لتكوين‭ ‬مجتمع‭ ‬متكامل‭ ‬ووجهة‭ ‬سياحية‭ ‬وتعليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الإقليمي‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬إتمام‭ ‬الأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاريع‭ ‬الضيافة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مراكش‭ ‬ومدينة‭ ‬طنجة‭ ‬المغربية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬أعمال‭ ‬الإنشاء‭ ‬للوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نافي‭ ‬مومباي‭ ‬بجمهورية‭ ‬الهند‭. ‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يجسد‭ ‬التوسع‭ ‬المستمر‭ ‬لمحفظة‭ ‬مشاريع‭ ‬إنفراكورب‭ ‬استراتيجية‭ ‬الشركة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬مجتمعات‭ ‬شاملة‭ ‬ترعى‭ ‬الاستدامة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والبيئية‭. ‬وتركز‭ ‬إنفراكورب‭ ‬على‭ ‬دمج‭ ‬التقنيات‭ ‬الخضراء‭ ‬المتقدمة‭ ‬بسلاسة‭ ‬في‭ ‬مشاريعها،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬البصمة‭ ‬الكربونية‭ ‬للشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭.‬

وتعليقًا‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م،‭ ‬صرح‭ ‬ماجد‭ ‬الخان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬إنفراكورب‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬مسرورون‭ ‬بإعلان‭ ‬تحقيق‭ ‬عوائد‭ ‬إيجابية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة،‭ ‬حيث‭ ‬حققنا‭ ‬نموًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬إنفراكورب‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والاستدامة‭. ‬وتجسد‭ ‬مشاريعنا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التزامنا‭ ‬باستراتيجيتنا‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬القيمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الخان‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬وبينما‭ ‬نواصل‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬جهودنا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬والمسؤولية‭ ‬البيئية‭ ‬وضمان‭ ‬أن‭ ‬عروضنا‭ ‬لا‭ ‬تلبي‭ ‬التوقعات‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬تتجاوزها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الزخم‭ ‬ودفع‭ ‬الربحية‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬قطاع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والتطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬نوجد‭ ‬بها‮»‬‭.‬