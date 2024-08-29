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((نسيج)) تختتم برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات ((آفاق)) لعام ٢٠٢٤ بنجاح

8/29/2024 12:08:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج،‭ ‬إحدى‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬اختتام‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬‮«‬آفاق‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬بنجاح‭ ‬بمشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭
‬طلبة‭ ‬الجامعات‭. ‬

وقد‭ ‬رحبت‭ ‬الشركة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بعدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تحديثاً‭ ‬ليخدم‭ ‬الطلبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬تحصيلهم‭ ‬الجامعي‭ ‬بتفوق،‭ ‬وانتهاءً‭ ‬بنجاحهم‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬باقتدار‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ثمن‭ ‬أمين‭ ‬العريض‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬نسيج‭ ‬بأداء‭ ‬الطلبة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬‮«‬آفاق‮»‬‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬وبمخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬المحدث‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬وإسهامه‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الطلبة‭ ‬الجامعيين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولية‭ ‬لتطوير‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الطموح‭ ‬لكي‭ ‬يكونوا‭ ‬صناع‭ ‬قرار‭ ‬ومحفزي‭ ‬الازدهار‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬مع‭ ‬انطلاقهم‭ ‬بخطى‭ ‬ثابتة‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وإحداث‭ ‬التطوير‭ ‬المنشود‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬وميادين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬نسخة‭ ‬برنامج‭ ‬ آفاق‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عدة‭ ‬ورش‭ ‬تقنية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالات‭ ‬وأقسام‭ ‬منها‭ ‬تطوير‭ ‬الممتلكات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬والتسويق‭ ‬والشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والمخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬والمبيعات‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬عامر‭ ‬محمد‭ ‬جناحي،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ : ‬ يترجم‭ ‬برنامج‭ ‬ آفاق ‭ ‬وما‭ ‬يطرأ‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬مستمر‭ ‬حرصنا‭ ‬الدائم‭ ‬بدعم‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬ننشط‭ ‬فيه‭ ‬بعدة‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬نوعية،‭ ‬وبخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬والتنمية‭ ‬البشرية،‭ ‬لتخريج‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬المستقبل‭ ‬الواعدين‭ ‬والشغوفين‭ ‬لتبني‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬قطاعات‭ ‬اقتصادية‭ ‬حيوية‭. ‬كما‭ ‬يؤكد‭ ‬برنامج‭ ‬آفاق‭ ‬إيماننا‭ ‬الراسخ‭ ‬بأهمية‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬لطلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬لتهيئتهم‭ ‬لإفادة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬بالتطبيق‭ ‬العملي‭ ‬للمهارات‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬جناحي،‭ ‬ نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬باهر‭ ‬لنسخة‭ (‬آفاق‭) ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬تطوراً‭ ‬مع‭ ‬استقبال‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الجامعية،‭ ‬حيث‭ ‬غطى‭ ‬بنسخته‭ ‬الجديدة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬التقنية‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬المشاركين‭ ‬عدة‭ ‬مؤهلات‭ ‬ومهارات‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬التفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬العملية‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬أقسام‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬يومي‭ ‬جاد‭ ‬واحترافي‭ ‬لتكون‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬شارك‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬مكثف‭ ‬طوال‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬ولغاية‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬اشتمل‭ ‬على‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬الاحترافي‭ ‬والسلوكيات‭ ‬العملية‭ ‬والدقة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وتسليم‭ ‬المشاريع‭ ‬وأفضل‭ ‬طرق‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬بين‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬التي‭ ‬منحتهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لتجربة‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬والاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭.‬

كما‭ ‬اطلع‭ ‬الطلبة‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تجربة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭ ‬وكيفية‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬العمل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬موعدها‭. ‬

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