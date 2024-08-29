((نسيج)) تختتم برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات ((آفاق)) لعام ٢٠٢٤ بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة نسيج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في مملكة البحرين، عن اختتام برنامجها التدريبي لطلبة الجامعات «آفاق» لعام 2024 بنجاح بمشاركة فاعلة من
طلبة الجامعات.
وقد رحبت الشركة هذه السنة بعدد أكبر من الطلبة الجامعيين البحرينيين في البرنامج الذي شهد تحديثاً ليخدم الطلبة البحرينيين من جميع الجامعات في المملكة بمختلف التخصصات من أجل صقل مهاراتهم وتمكينهم من استكمال تحصيلهم الجامعي بتفوق، وانتهاءً بنجاحهم في دخول الحياة العملية باقتدار في مرحلة ما بعد التخرج.
وبهذه المناسبة، ثمن أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة نسيج بأداء الطلبة المشاركين في «آفاق» لعام 2024 وبمخرجات البرنامج المحدث هذه السنة وإسهامه في دعم الطلبة الجامعيين، مؤكدا التزام الشركة في تنمية الموارد البشرية وإعطاء الأولية لتطوير رأس المال البشري على مستوى شباب مملكة البحرين الطموح لكي يكونوا صناع قرار ومحفزي الازدهار والنمو في المستقبل مع انطلاقهم بخطى ثابتة لدخول سوق العمل وإحداث التطوير المنشود في مختلف مواقع وميادين العمل على مستوى المملكة.
وقد اشتملت نسخة برنامج “ آفاق» هذه السنة على تنظيم عدة ورش تقنية متخصصة في عدة مجالات وأقسام منها تطوير الممتلكات والاتصالات المؤسسية والتسويق والشؤون المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخاطر والامتثال والموارد البشرية والشؤون الإدارية والاستثمارات والمبيعات.
من جانبه، قال السيد عامر محمد جناحي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة نسيج : “ يترجم برنامج “ آفاق “ وما يطرأ عليه من تطوير مستمر حرصنا الدائم بدعم المجتمع المحلي الذي ننشط فيه بعدة مبادرات وبرامج نوعية، وبخاصة في قطاع التعليم والتنمية البشرية، لتخريج جيل جديد من قادة المستقبل الواعدين والشغوفين لتبني كل ما هو جديد ومبتكر في التطوير العقاري وغيره من قطاعات اقتصادية حيوية. كما يؤكد برنامج آفاق إيماننا الراسخ بأهمية البرامج التدريبية لطلبة الجامعات لتهيئتهم لإفادة سوق العمل المحلي من خلال الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم بالتطبيق العملي للمهارات في مواقع العمل المختلفة».
وأضاف جناحي، “ نحن سعداء بما تحقق من نجاح باهر لنسخة (آفاق) هذه السنة والتي شهدت تطوراً مع استقبال أعداد أكبر من الطلبة من منتسبي مختلف الجامعات في المملكة ومن مختلف التخصصات الجامعية، حيث غطى بنسخته الجديدة الكثير من الورش التقنية وبرامج التدريب المبتكرة التي ساهمت في منح المشاركين عدة مؤهلات ومهارات لتمكينهم من التفوق في حياتهم العملية ما بعد التخرج، إضافة الى الاطلاع على ما تقوم به أقسام شركة نسيج من عمل يومي جاد واحترافي لتكون دائما في طليعة رواد التطوير العقاري في المملكة».
وقد شارك الطلبة في تدريب مكثف طوال شهرين من مطلع شهر يوليو ولغاية نهاية شهر أغسطس 2024، والذي اشتمل على صقل مهاراتهم بأخلاقيات العمل الاحترافي والسلوكيات العملية والدقة في العمل وتسليم المشاريع وأفضل طرق التواصل والتفاعل بين الأقسام في بيئة العمل، الى جانب مهارات القيادة التي منحتهم الفرصة لتجربة الحياة العملية على أرض الواقع والاستفادة منها في فترة ما بعد التخرج.
كما اطلع الطلبة عن كثب على كيفية سير العمل في شركة نسيج التي تعد من رواد التطوير العقاري على مستوى المملكة، اضافة الى تجربة بيئة العمل على ارض الواقع وكيفية ضمان انسيابية العمل وتنفيذ المشاريع والبرامج التطويرية في موعدها.
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