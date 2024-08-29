بالتعاون مع فندق الخليج.. ((فاتيـل)) تكـرم طلابهــا المشـاركين في فعــاليـات ((الفــورمـولا 1))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كرمت كلية فاتيل للضيافة في البحرين بالتعاون مع فندق الخليج 31 طالباً وطالبة من الكلية لمشاركتهم الناجحة في فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لـ«الفورمولا 1»، الذي أقيم في الفترة من 29 فبراير 2024 إلى 2 مارس 2024، للعام الخامس على التوالي. وقد تم تكريم الطلاب في حفل أقيم بفندق الخليج.
وقد قام بتكريم الطلاب والطالبات ومنحهم شهادات التكريم، مدير عام كلية فاتيل للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، ومجموعة من مسؤولي فندق الخليج وهم، السيد عميد يازجي مدير عام المجموعة، وحميد علي المدير العام، والسيد حسام محمد مدير خدمة الأغذية والمشروبات.
وأعرب مدير عام كلية فاتيل للضيافة في البحرين الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة عن «تقديره واعتزازه بجهود طلاب وطالبات الكلية الذين شاركوا في فعاليات «الفورمولا 1»، مؤكداً أنهم «أثبتوا قدرتهم على تحمل العمل في ظروف غير اعتيادية تقتضي التحلي بالخبرة والثقة بالإضافة إلى التزامهم وانضباطهم خلال جميع أيام الفعالية العالمية».
وأشار إلى أن «تلك الكفاءة العالية التي ظهر بها طلاب وطالبات الكلية تؤكد ما تتمتع به كلية فاتيل للضيافة في البحرين من سمعة طيبة وخبرة كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي».
ونوه إلى أن «المشاركة الناجحة لطلاب وطالبات الكلية في فعالية «الفورمولا 1» نتيجة للمهارات التي اكتسبوها من التدريبات العملية في الكلية والتي تتعلق بمهام الضيافة وكيفية المشاركة في تنظيم كبريات الفعاليات العالمية والدولية من خلال التعامل باحترافية ودقة وكفاءة عالية وخاصة أن مثل تلك الفعاليات تضم ضيوفاً من جميع أنحاء العالم».
وأشاد الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة «بالتعاون الكبير بين كلية فاتيل للضيافة في البحرين وفندق الخليج وخاصة أن هذا هو التعاون الخامس على التوالي بين الكلية والفندق في هذا الحدث السنوي الكبير والمتميز».
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