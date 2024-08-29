بالتعاون مع فندق الخليج.. ((فاتيـل)) تكـرم طلابهــا المشـاركين في فعــاليـات ((الفــورمـولا 1))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

كرمت‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬31‭ ‬طالباً‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬الكلية‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬لـ«الفورمولا‭ ‬1‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬للعام‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬بفندق‭ ‬الخليج‭.‬

وقد‭ ‬قام‭ ‬بتكريم‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات‭ ‬ومنحهم‭ ‬شهادات‭ ‬التكريم،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬وهم،‭ ‬السيد‭ ‬عميد‭ ‬يازجي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المجموعة،‭ ‬وحميد‭ ‬علي‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬والسيد‭ ‬حسام‭ ‬محمد‭ ‬مدير‭ ‬خدمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭.‬

وأعرب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجهود‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬الكلية‭ ‬الذين‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬1‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬أثبتوا‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬غير‭ ‬اعتيادية‭ ‬تقتضي‭ ‬التحلي‭ ‬بالخبرة‭ ‬والثقة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التزامهم‭ ‬وانضباطهم‭ ‬خلال‭ ‬جميع‭ ‬أيام‭ ‬الفعالية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلك‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬بها‭ ‬طلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬الكلية‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬طيبة‭ ‬وخبرة‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬الناجحة‭ ‬لطلاب‭ ‬وطالبات‭ ‬الكلية‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬‮«‬الفورمولا‭ ‬1‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬للمهارات‭ ‬التي‭ ‬اكتسبوها‭ ‬من‭ ‬التدريبات‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬والتي‭ ‬تتعلق‭ ‬بمهام‭ ‬الضيافة‭ ‬وكيفية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كبريات‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬والدولية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعامل‭ ‬باحترافية‭ ‬ودقة‭ ‬وكفاءة‭ ‬عالية‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬الفعاليات‭ ‬تضم‭ ‬ضيوفاً‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬‮«‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬للضيافة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفندق‭ ‬الخليج‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التعاون‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بين‭ ‬الكلية‭ ‬والفندق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الكبير‭ ‬والمتميز‮»‬‭.‬