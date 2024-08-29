الكويت تتجه لربط الترقيات والمزايا المالية بإنجازات الموظفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن ديوان الخدمة المدنية في
الكويت
رسميا استحداث مشروع سجل إنجازات الموظفين، الذي هو عبارة عن ملف إلكتروني خاص لكل موظف.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى حفظ وتجميع وتسجيل وتوثيق جميع المهام والأعمال التي يكلف ويتولى تنفيذها الموظف، مثل المعاملات والمراسلات والاجتماعات والبيانات في نظام داخلي ينفذه الموظف بنفسه حفاظا على جهده طوال فترة عمله.
وبيّن أن من أهم مميزات المشروع أنه يضمن للمتميزين أولوية الحصول على المزايا المالية، والدورات التدريبية والوظائف الإشرافية، وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
واختتم «الديوان» بأنه ستتم تجربة المشروع في 5 جهات حكومية مدة 6 أشهر، على أن يتم تحديد موعد انطلاق الفترة التجريبية لاحقا.
من ناحية أخرى نفت وزارة المالية الكويتية ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول اجتماع «لجنة الدعوم» بجميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية وإبلاغها بأنه سيتم إلغاء جميع الدعوم المالية والخدمات المجانية التي تقدمها الدولة إلى المواطنين، وذلك ابتداء من العام المقبل 2025.
ودعت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي « X » إلى أخذ الأخبار من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن مصادرها الموثوقة.
وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يروج أخبارا غير صحيحة.
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