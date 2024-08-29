الكويت تتجه لربط الترقيات والمزايا المالية بإنجازات الموظفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬في‮

‬الكويت

رسميا‭ ‬استحداث‭ ‬مشروع‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬الموظفين،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬إلكتروني‭ ‬خاص‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬حفظ‭ ‬وتجميع‭ ‬وتسجيل‭ ‬وتوثيق‭ ‬جميع‭ ‬المهام‭ ‬والأعمال‭ ‬التي‭ ‬يكلف‭ ‬ويتولى‭ ‬تنفيذها‭ ‬الموظف،‭ ‬مثل‭ ‬المعاملات‭ ‬والمراسلات‭ ‬والاجتماعات‭ ‬والبيانات‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬داخلي‭ ‬ينفذه‭ ‬الموظف‭ ‬بنفسه‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬جهده‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عمله‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬مميزات‭ ‬المشروع‭ ‬أنه‭ ‬يضمن‭ ‬للمتميزين‭ ‬أولوية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المزايا‭ ‬المالية،‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والوظائف‭ ‬الإشرافية،‭ ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬الأنباء‮»‬‭ ‬الكويتية‭.‬

واختتم‭ ‬‮«‬الديوان‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬ستتم‭ ‬تجربة‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬جهات‭ ‬حكومية‭ ‬مدة‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الفترة‭ ‬التجريبية‭ ‬لاحقا‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬نفت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬الكويتية‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬تداوله‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬حول‭ ‬اجتماع‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬الدعوم‮»‬‭ ‬بجميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإبلاغها‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬إلغاء‭ ‬جميع‭ ‬الدعوم‭ ‬المالية‭ ‬والخدمات‭ ‬المجانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين،‭ ‬وذلك‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬2025‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬ X ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬الأخبار‭ ‬من‭ ‬حساباتها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومن‭ ‬مصادرها‭ ‬الموثوقة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحتفظ‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬تجاه‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يروج‭ ‬أخبارا‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭.‬