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عبدالله عبدالرضا: ((أربع كناين)) و((مدرسة النخبة)) خارج رمضان

8/29/2024 12:06:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
يستعد الفنان والمنتج عبدالله عبدالرضا لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة والتي ستشهد ظهوره في أربعة أعمال درامية متنوعة ما بين أعمال موسمية ورمضانية قام باختيارها بشكل دقيق ومنها أعمال انتهى من تصويرها وأخرى لا تزال في مرحلة التصوير.
من جانبه، أكد عبدالرضا أنه سعيد جدا في هذه الأيام التي تشهد تحقيقه لنجاحات مستمرة على مستوى الأعمال التلفزيونية والمسرحية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أعمال أخرى متنوعة، حيث انتهى قبل أيام قليلة من تصوير كل مشاهده الخاصة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «مناير وأربع كناين» والذي يجمعه بنجوم الساحة الفنية في الكويت وخارجها، ويرصد العمل المشاكل التي غالبا ما تحدث في البيوت الكويتية والخليجية بوجود الأم في المنزل إلى جوار مجموعة من زوجات أولادها.
موضحا أن العمل لن يكون ضمن السباق الرمضاني المقبل، حيث سيتم عرضه في الفترة المقبلة رغم أن المسلسل يمتد إلى 30 حلقة، والأمر ذاته سينطبق على عمل آخر يحمل عنوان «مدرسة النخبة» للكاتب محمد النشمي، حيث سيرى العمل النور في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العمل موسمي يتكون من 10 حلقات فقط، لكنه كتب بطريقة احترافية ونتمنى أن يحصد إعجاب المشاهدين.
وفيما يتعلق ببقية الأعمال ذكر عبدالرضا من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن لديه عملين لحساب رمضان المقبل، الأول بعنوان «لعبة كبار»، وهو دراما اجتماعية ترصد من خلال أحداثها قضايا تهم الشارع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام كما يشارك في مسلسل آخر يحمل عنوان «عيال اوه» وهو من نوعية الأعمال المميزة والمختلفة، وسيكون بإذن الله ضمن المسلسلات المنافسة في رمضان 2024.
وعن مشاركته المسرحية، أفاد عبدالرضا بأنه وفريق عمل المسرحية الاستعراضية «صنع في الكويت» يستعدون لاستئناف عروضهم في الكويت بعد النجاح الكبير الذي تحقق في زيارتهم لسلطنة عمان والعاصمة الاماراتية (أبوظبي)، حيث شهدت العروض حضورا جماهيريا وتجاوب كبير من الجمهور زاد من النجاح الذي تحقق في عروض الكويت، حيث سبق وأن سجلت المسرحية تسجيل أعلى عدد عروض على مستوى المسرحيات الاستعراضية، مشيرا إلى أن العمل سيعاود عروضه بدءا من يوم 5 سبتمبر المقبل على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي وسيشهد مشاركة فريق العمل بالكامل.

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