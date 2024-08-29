عبدالله عبدالرضا: ((أربع كناين)) و((مدرسة النخبة)) خارج رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
يستعد الفنان
والمنتج عبدالله عبدالرضا لتنفيذ عدد من المشاريع الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة والتي ستشهد ظهوره في أربعة أعمال درامية متنوعة ما بين أعمال موسمية ورمضانية قام باختيارها بشكل دقيق ومنها أعمال انتهى من تصويرها وأخرى لا تزال في مرحلة التصوير.
من جانبه، أكد عبدالرضا أنه سعيد جدا في هذه الأيام التي تشهد تحقيقه لنجاحات مستمرة على مستوى الأعمال التلفزيونية والمسرحية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أعمال أخرى متنوعة، حيث انتهى قبل أيام قليلة من تصوير كل مشاهده الخاصة بالمسلسل الدرامي الاجتماعي «مناير وأربع كناين» والذي يجمعه بنجوم الساحة الفنية في الكويت وخارجها، ويرصد العمل المشاكل التي غالبا ما تحدث في البيوت الكويتية والخليجية بوجود الأم في المنزل إلى جوار مجموعة من زوجات أولادها.
موضحا أن العمل لن يكون ضمن السباق الرمضاني المقبل، حيث سيتم عرضه في الفترة المقبلة رغم أن المسلسل يمتد إلى 30 حلقة، والأمر ذاته سينطبق على عمل آخر يحمل عنوان «مدرسة النخبة» للكاتب محمد النشمي، حيث سيرى العمل النور في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العمل موسمي يتكون من 10 حلقات فقط، لكنه كتب بطريقة احترافية ونتمنى أن يحصد إعجاب المشاهدين.
وفيما يتعلق ببقية الأعمال ذكر عبدالرضا من خلال حديثه لـ «الأنباء» أن لديه عملين لحساب رمضان المقبل، الأول بعنوان «لعبة كبار»، وهو دراما اجتماعية ترصد من خلال أحداثها قضايا تهم الشارع الكويتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام كما يشارك في مسلسل آخر يحمل عنوان «عيال اوه» وهو من نوعية الأعمال المميزة والمختلفة، وسيكون بإذن الله ضمن المسلسلات المنافسة في رمضان 2024.
وعن مشاركته المسرحية، أفاد عبدالرضا بأنه وفريق عمل المسرحية الاستعراضية «صنع في الكويت» يستعدون لاستئناف عروضهم في الكويت بعد النجاح الكبير الذي تحقق في زيارتهم لسلطنة عمان والعاصمة الاماراتية (أبوظبي)، حيث شهدت العروض حضورا جماهيريا وتجاوب كبير من الجمهور زاد من النجاح الذي تحقق في عروض الكويت، حيث سبق وأن سجلت المسرحية تسجيل أعلى عدد عروض على مستوى المسرحيات الاستعراضية، مشيرا إلى أن العمل سيعاود عروضه بدءا من يوم 5 سبتمبر المقبل على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي وسيشهد مشاركة فريق العمل بالكامل.
MENAFN29082024000130011022ID1108613486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.