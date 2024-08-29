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الثقة بالنفس وتقبّل الذات

8/29/2024 12:06:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حتى نبني ثقتنا بأنفسنا علينا أن نتحرر من عقلية المقارنة اللاواعية، ونتحرر من انتظار استحسان الناس، لأن الثقة بالنفس لا تبنى من الخارج، بل من الداخل، تبنى من خلال معرفة الذات، وتقبل الذات بدون شروط، دون انتظار مكافأة معنوية أو مادية.
لكن وفي أحيان كثيرة نرى ممارسات تعبر عن الثقة بالنفس، غير اننا لسنا متأكدين بأن هذا التصرف يعبر عن الثقة أم لا؟ خاصة عندما يشوبه نوع من الاستعلاء، فهل الثقة بالنفس تعني أن أشعر أمام الناس أني الأفضل؟ أو أن أؤكد على نفسي وعلى مسامع غيري أني شخص ممتاز ورائع؟ وهل هي مقترنة بالاستعلاء أم بالتواضع؟
فكثيرا ما يتصرف البعض أمام الآخرين بأسلوب يشعرنا بالثقة بالنفس أو حتى بالغرور أحيانا، بينما يكون هذا الشخص مفتقرا للثقة بالنفس تماما، ويرتدي قناعا يغطي حقيقة ضعفه فيوحي بالثقة من خلال الاستعلاء على الآخرين بميزة يمتلكها حقيقة أو لا يمتلكها، فالاستعلاء لا يعني الثقة بل هو النقيض.
وكثيرا ما يعتقد الناس أن الثقة بالنفس تأتي من التأكيدات الإيجابية للذات بأني شخص رائع، وإيصال هذه الرسالة للآخرين، ولكن الرسالة الإيجابية التي أبثها في نفسي أو للآخرين لا تكفي لبناء الثقة بالنفس ولا تعني بالضرورة الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس تعني حسن اعتماد المرء بنفسه، واعتباره لذاته، وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه (المكان، الزمان) دون إفراط (عجب أو كبر أو عناد) ودون تفريط (من ذلة أو خضوع غير محمود)، وهي أمر مهم لكل شخص مهما كان.
ترتبط الثقة بالنفس بالمتعة الداخلية للانطلاق محررا من نظرة الناس، ويرتبط ضعف الثقة بالنفس بالرغبة من نيل الاستحسان من خلال ثناء الناس، لذا ضعف الثقة قد يؤدي إلى الرياء والتملق احيانا.
وهناك فارق جذري بين الثقة بالنفس وضعف الثقة، الواثق مرجعيته معرفة نفسه وما يريد، وما يلائمه ويلائم قدراته ولا يسعى للتقليد، وغير الواثق يريد أن يثبت نفسه للآخرين بأي طريقة كانت وينتظر المديح ويهتز من النقد ويتحرك بالغيرة ويسعى للتقليد، ولديه عقلية مقارنة لا واعية مع الآخرين.
من الطبيعي أن يشعر الإنسان أحيانا بضعف الثقة بالنفس، لكن إذا تكررت هذه المشاعر فإنها تؤثر علينا سلبا وتشدنا للوراء، فهي تؤثر على قراراتنا ومشاعرنا ومبادئنا وقناعاتنا وعلاقتنا مع الآخرين.
وللتخلص منها يجب علينا عدم التفكير بعقلية المقارنة السلبية والتي تجعلنا نشعر بالدونية فنكره أنفسنا ونكره الآخرين، فتنتكس مشاعر الإيمان وتنتكس علاقتنا مع الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
إن العقلية التنافسية كلما كبرت بداخلنا ارتفعت أنانيتنا، وأصبحنا نفتقر إلى مشاعر المحبة للغير والرحمة والتقدير الحقيقي لأنفسنا وللآخرين فنبتعد عن أخلاق الإسلام وروحه، ناهيك عن أن العقلية التنافسية تكتسب عقلية ثابتة لا تستطيع أن تبدع أو تعمل أو تتصرف أو تنمو نموا حقيقيا لأنها تركز على نظر الآخرين بدل متعة النمو.
حتى نبني ثقتنا بأنفسنا علينا أن نتحرر من عقلية المقارنة اللاواعية، ونتحرر من انتظار استحسان الناس، لأن الثقة بالنفس لا تبنى من الخارج كما ذكرنا بل من الداخل، من خلال معرفة الذات، وتقبل الذات بدون شروط.

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