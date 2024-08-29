الثقة بالنفس وتقبّل الذات

(MENAFN
- Al-Anbaa) حتى نبني ثقتنا بأنفسنا علينا أن نتحرر من عقلية المقارنة اللاواعية، ونتحرر من انتظار استحسان الناس، لأن الثقة بالنفس لا تبنى من الخارج، بل من الداخل، تبنى من خلال معرفة الذات، وتقبل الذات بدون شروط، دون انتظار مكافأة معنوية أو مادية.
لكن وفي أحيان كثيرة نرى ممارسات تعبر عن الثقة بالنفس، غير اننا لسنا متأكدين بأن هذا التصرف يعبر عن الثقة أم لا؟ خاصة عندما يشوبه نوع من الاستعلاء، فهل الثقة بالنفس تعني أن أشعر أمام الناس أني الأفضل؟ أو أن أؤكد على نفسي وعلى مسامع غيري أني شخص ممتاز ورائع؟ وهل هي مقترنة بالاستعلاء أم بالتواضع؟
فكثيرا ما يتصرف البعض أمام الآخرين بأسلوب يشعرنا بالثقة بالنفس أو حتى بالغرور أحيانا، بينما يكون هذا الشخص مفتقرا للثقة بالنفس تماما، ويرتدي قناعا يغطي حقيقة ضعفه فيوحي بالثقة من خلال الاستعلاء على الآخرين بميزة يمتلكها حقيقة أو لا يمتلكها، فالاستعلاء لا يعني الثقة بل هو النقيض.
وكثيرا ما يعتقد الناس أن الثقة بالنفس تأتي من التأكيدات الإيجابية للذات بأني شخص رائع، وإيصال هذه الرسالة للآخرين، ولكن الرسالة الإيجابية التي أبثها في نفسي أو للآخرين لا تكفي لبناء الثقة بالنفس ولا تعني بالضرورة الثقة بالنفس، لأن الثقة بالنفس تعني حسن اعتماد المرء بنفسه، واعتباره لذاته، وقدراته حسب الظرف الذي هو فيه (المكان، الزمان) دون إفراط (عجب أو كبر أو عناد) ودون تفريط (من ذلة أو خضوع غير محمود)، وهي أمر مهم لكل شخص مهما كان.
ترتبط الثقة بالنفس بالمتعة الداخلية للانطلاق محررا من نظرة الناس، ويرتبط ضعف الثقة بالنفس بالرغبة من نيل الاستحسان من خلال ثناء الناس، لذا ضعف الثقة قد يؤدي إلى الرياء والتملق احيانا.
وهناك فارق جذري بين الثقة بالنفس وضعف الثقة، الواثق مرجعيته معرفة نفسه وما يريد، وما يلائمه ويلائم قدراته ولا يسعى للتقليد، وغير الواثق يريد أن يثبت نفسه للآخرين بأي طريقة كانت وينتظر المديح ويهتز من النقد ويتحرك بالغيرة ويسعى للتقليد، ولديه عقلية مقارنة لا واعية مع الآخرين.
من الطبيعي أن يشعر الإنسان أحيانا بضعف الثقة بالنفس، لكن إذا تكررت هذه المشاعر فإنها تؤثر علينا سلبا وتشدنا للوراء، فهي تؤثر على قراراتنا ومشاعرنا ومبادئنا وقناعاتنا وعلاقتنا مع الآخرين.
وللتخلص منها يجب علينا عدم التفكير بعقلية المقارنة السلبية والتي تجعلنا نشعر بالدونية فنكره أنفسنا ونكره الآخرين، فتنتكس مشاعر الإيمان وتنتكس علاقتنا مع الله، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
إن العقلية التنافسية كلما كبرت بداخلنا ارتفعت أنانيتنا، وأصبحنا نفتقر إلى مشاعر المحبة للغير والرحمة والتقدير الحقيقي لأنفسنا وللآخرين فنبتعد عن أخلاق الإسلام وروحه، ناهيك عن أن العقلية التنافسية تكتسب عقلية ثابتة لا تستطيع أن تبدع أو تعمل أو تتصرف أو تنمو نموا حقيقيا لأنها تركز على نظر الآخرين بدل متعة النمو.
حتى نبني ثقتنا بأنفسنا علينا أن نتحرر من عقلية المقارنة اللاواعية، ونتحرر من انتظار استحسان الناس، لأن الثقة بالنفس لا تبنى من الخارج كما ذكرنا بل من الداخل، من خلال معرفة الذات، وتقبل الذات بدون شروط.
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