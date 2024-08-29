اليوم العالمي لمحو الأمية

يحتفل العالم في الثامن من سبتمبر من كل عام باليوم الدولي لمحو الأمية لتذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة ولتسليط الضوء على أهمية القراءة والكتابة كمهارات أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة وشعار هذا اليوم لهذا العام هو «تغيير مسار التعلم».

وقد تم الإعلان عن هذا اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو» في 26 أكتوبر عام 1966 خلال الاجتماعات الرسمية للمؤتمر العام لليونيسكو في دورته الرابعة عشرة.

وتشير التقديرات إلى أن 771 مليون شخص حول العالم معظمهم من النساء والشباب مازالوا يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية وهذا يعد عقبة كبيرة أمام التنمية الفردية والمجتمعية ويعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن محو الأمية هو تنمية القدرة على القراءة والكتابة والقدرة على التواصل باللغة باستخدام العلامات أو الرموز المطبوعة أو الإلكترونية وغيرها، ووفقا لتقارير اليونيسكو لعام 1971 فإن تعريف محو الأمية كالتالي «يعد كل شخص اكتسب المعلومات والقدرات الضرورية لممارسة جميع النشاطات التي تكون فيها معرفة حروف اللغة ضرورية لكي يلعب دوره بفعالية في مجتمعه» وبالتالي يقصد بمصطلح الأمية عدم قدرة الشخص على القراءة والكتابة في سن معينة وبأي لغة كانت.

وفي بعض البلدان المتطورة يعرف الأمي بأنه الشخص الذي لا يجيد التعامل مع الحاسوب مثلا، وهناك مصطلح «الأمية الثقافية» و«الأمية التقنية» والبعض يطبق مصطلح «أمية المتعلمين» على الأشخاص الحاصلين على شهادات تعليم جامعي إلا أنهم رغم ذلك لا يجيدون قواعد الكتابة والقراءة بشكل صحيح.

وقد أوصى المؤتمر الإقليمي لتخطيط وتنظيم برامج محو الأمية في العالم العربي في عام 1964، الدول العربية بتبني مفهوم المستوى الوظيفي في جهود محاربة الأمية، حيث يعرف الأمي حسب هذا المفهوم بأنه «كل شخص تجاوز سن العاشرة ولم يكن منتظما في المدرسة ولم يصل إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة».

إن محو الأمية هو حق من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية وهو نواة التعليم الأساسي للجميع ويشكل عاملا ضروريا للقضاء على الفقر وخفض معدل وفيات الأطفال والحد من النمو السكاني ويعتبر ضمانا لتحقيق التنمية المستدامة والسلام والديمقراطية.

ويرسخ محو الأمية المساواة بين الجنسين ويزود الأشخاص بمهارات القراءة والكتابة والقدرة على قراءة المجلات والكتب والصحف ويعدهم إعدادا متكاملا يؤهلهم من الناحية الدينية والأخلاقية والاجتماعية والجسمية والوجدانية ليكون لهم دورهم الفعال في خدمة الوطن بمجتمع ينعم بالرفاهية.

ومحو الأمية يحقق اندماج الأفراد في الحياة العامة من خلال تزويدهم بالتعليم التقني والمهني ويؤدي إلى مواكبة ظروف العصر والأخذ بمفهوم التربية المستمرة وتحقيق أهداف التنمية على جميع المستويات. ويعد يوم محو الأمية الدولي محطة انطلاق جديدة نحو مستقبل يخلو من الأمية لنكون جميعا جزءا من التغيير ونسهم في بناء عالم تكون فيه المعرفة مفتاحا لفرص لا حصر لها ونواصل السعي لتحقيق مجتمع عالمي مستنير.