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الكلمة الطيبة.. صدقة

8/29/2024 12:06:06 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما أقوم بالتردد على العديد من الجهات الحكومية لتخليص بعض المعاملات الخاصة بي ألاحظ أن بعض الموظفين والموظفات في هذه الجهات ينقصهم شيء واحد وهو «الكلمة الطيبة»!
هذا الرأي بالطبع لا يشمل جميع الموظفين، ذلك لأنه «إذا خليت خربت»، بل كلماتنا اليوم تسلط الضوء على البعض فقط، وهم للأسف أحيانا ما يكونون كثيرين، حيث يواجه العديدون منا من لا يمتلكون الوجه البشوش والكلمة الطيبة في الدوائر الحكومية! قد يقول البعض إن من يصدر مثل هذه الأحكام لا يعرف ما يعانيه هؤلاء الموظفون من مشاكل وهموم! محاولا التبرير لهذه الفئة ممن لا يبذلون أي جهد في محاولة رسم الابتسامة على وجوههم عندما يقبل عليهم المراجعون! ولكن في حقيقة الأمر أعتقد أن هذه الحجة خاطئة تماما.
فكل منا يملك الكم الكثير من الهموم والمشاكل، لأن الإنسان يعيش في دائرة ضغوط مستمرة، وعلى الرغم من هذا ليس من المقبول أن يكون هذا سببا في أن أقوم بإظهار الغضب على أشخاص ليس لهم أدنى ذنب فيما أعانيه في «حياتي الشخصية»، بل ومن حقهم علي أن أحسن معاملتهم وفقا لمتطلبات عملي، باختصار مفيد «كل له همومه.. فالسالفة مو ناقصة يا جماعة الخير»!
عندما يتقبل الإنسان حياته ويرضى بما كتبه الله مهما كانت الظروف والضغوط، وعلى الدوام يحمد الله ويشكره سوف يجد تلقائيا أن الكلمة الطيبة سوف تردد في حديثه، لأن الحمد والشكر لله سبحانه عز وجل تنزل الطمأنينة في القلوب، فإذا اطمئن القلب هدأت النفس وأصبح اللسان ينطق بكل طيب.
عزيزي الموظف، عزيزتي الموظفة، نصيحة لكم عند الخروج من المنزل تذكروا أنكم لستم وحدكم من يعانون في هذا الكون، فالجميع لديهم هموم وضغوط بل محيطك ومجتمعك أيضا لديه مثل ما تعاني منه وربما أكثر، وبرغم من هذا تحمل المراجع على نفسه تلك الهموم والضغوط وأتى لجهة عملك لكي يقوم بإنهاء معاملته، وربما تكون تلك الأوراق منفذا لتخليص بعض المشاكل التي تواجهه؟ فكن عزيزي الموظف وعزيزتي الموظفة سببا في تفريج همه وحل مشكلته بدلا من أن تكون عقبة أمام ذلك، وإذا لم تستطع فإن أضعف الإيمان أن يكون الرد بالكلمة الطيبة.
مسك الختام: الكلمة الطيبة صدقة... صدق رسول الله عليه أفضل الصلاة وعلى أهل بيته.
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