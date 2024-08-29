السفيرة لو فليشر.. إلى اللقاء

ودعت الكويت السفيرة كلير لو فليشر، سفيرة الجمهورية الفرنسية السابقة، بعد انتهاء فترة عملها في البلاد، تاركة وراءها بصمات لا تمحى على العلاقات الثنائية بين الكويت وفرنسا، فمنذ توليها مهامها في الكويت، عملت السفيرة لو فليشر بلا كلل لتعزيز الروابط الديبلوماسية والثقافية بين البلدين، وتمكنت من بناء جسر متين من التعاون والصداقة بين الشعبين.

خلال فترة وجودها في الكويت، قامت السفيرة لو فليشر بالعديد من المبادرات التي ساهمت في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك التعليم، والثقافة، والتجارة. فقد كانت دائما حريصة على تشجيع الحوار بين الجانبين، وساهمت في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي عرفت الشعب الكويتي بالثقافة الفرنسية الغنية.

كما لعبت دورا محوريا في تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين، ما أدى إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي ستبقى آثارها الإيجابية لسنوات قادمة. ولم تقتصر جهودها على الجانب الثقافي والتعليمي فحسب، بل امتدت إلى مجالات التعاون الاقتصادي، حيث سعت الى تعزيز الاستثمارات الفرنسية في الكويت، وفتحت الأبواب أمام الشركات الفرنسية لدخول السوق الكويتي والمساهمة في مشاريع تنموية كبرى.

أظهرت لو فليشر تفانيا كبيرا في عملها، وكان لها دور فعال في التقريب بين وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. كما حرصت على بناء علاقات شخصية مع العديد من الشخصيات الكويتية، ما ساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوطيد العلاقات الثنائية.

اليوم، ومع رحيلها عن الكويت، تترك السفيرة كلير لو فليشر خلفها إرثا ديبلوماسيا مميزا، وستظل بصماتها واضحة في العلاقات بين الكويت وفرنسا. سيتذكرها الجميع ديبلوماسية متميزة ساهمت بجهودها في تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين.





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