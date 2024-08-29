تطوير الحدائق العامة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
نثمن الجهود المبذولة في مجال العمل على مزيد من التطوير للحدائق العامة المنتشرة في المحافظات بهدف جعلها واجهة يقصدها الأهالي إما للرياضة أو للترفيه.
ونتمنى أن يتم زيادة الاهتمام بهذه المرافق وتزويدها بكل ما ينقصها من ألعاب ومحلات ومطاعم والعمل على زيادة تطويرها أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة، إضافة إلى تعظيم دور القطاع الأهلي، والجمعيات التعاونية في تزيين تلك الحدائق وتجهيزها بالمرشات المائية المقاومة للحرارة خدمة للأهالي، خصوصا في فصل الصيف إضافة إلى فتح مجال الاستثمار بأسعار رمزية حتى تزدهر هذه الأماكن وتكون مقصدا للجميع بهدف قضاء وقت طيب بالمتعة والترفيه.
الكل يعلم أن في جميع دول العالم تعتبر الحدائق العامة من أهم المتنفسات لدى الناس بسبب موقعها في وسط المناطق وقربها من المنازل، لذا فإننا نرجو كذلك من الجهات المعنية زيادة الاهتمام بعملية التشجير والزراعة في تلك الحدائق ومتابعتها، والعمل على تنسيقها والاهتمام بالجانب الزراعي وصيانة المرافق العامة التي في محيطها التي تحتاج إلى صيانة ومتابعة من قبل هذه الجهات.
نتمنى أن تكون عملية إدارة الحدائق وتطويرها تحت إشراف وزارة الشؤون ممثلة بالجمعيات التعاونية، بحيث تكون مسؤولة عن ادارتها، وتجميلها وتزيينها إضافة إلى استثمارها وطرحها للمستثمرين من اهالي المنطقة حتى تكون جاذبة للأهالي ويستفاد منها.
ما يحتاجه تنفيذ هذا الهدف هو زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في تطوير هذه الحدائق حتى تكون الوجهة الأولى التي يقصدها الناس لقضاء وقت فراغهم.
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