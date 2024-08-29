تطوير الحدائق العامة

نثمن الجهود المبذولة في مجال العمل على مزيد من التطوير للحدائق العامة المنتشرة في المحافظات بهدف جعلها واجهة يقصدها الأهالي إما للرياضة أو للترفيه.

ونتمنى أن يتم زيادة الاهتمام بهذه المرافق وتزويدها بكل ما ينقصها من ألعاب ومحلات ومطاعم والعمل على زيادة تطويرها أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة، إضافة إلى تعظيم دور القطاع الأهلي، والجمعيات التعاونية في تزيين تلك الحدائق وتجهيزها بالمرشات المائية المقاومة للحرارة خدمة للأهالي، خصوصا في فصل الصيف إضافة إلى فتح مجال الاستثمار بأسعار رمزية حتى تزدهر هذه الأماكن وتكون مقصدا للجميع بهدف قضاء وقت طيب بالمتعة والترفيه.

الكل يعلم أن في جميع دول العالم تعتبر الحدائق العامة من أهم المتنفسات لدى الناس بسبب موقعها في وسط المناطق وقربها من المنازل، لذا فإننا نرجو كذلك من الجهات المعنية زيادة الاهتمام بعملية التشجير والزراعة في تلك الحدائق ومتابعتها، والعمل على تنسيقها والاهتمام بالجانب الزراعي وصيانة المرافق العامة التي في محيطها التي تحتاج إلى صيانة ومتابعة من قبل هذه الجهات.

نتمنى أن تكون عملية إدارة الحدائق وتطويرها تحت إشراف وزارة الشؤون ممثلة بالجمعيات التعاونية، بحيث تكون مسؤولة عن ادارتها، وتجميلها وتزيينها إضافة إلى استثمارها وطرحها للمستثمرين من اهالي المنطقة حتى تكون جاذبة للأهالي ويستفاد منها.

ما يحتاجه تنفيذ هذا الهدف هو زيادة التنسيق بين الجهات المعنية في تطوير هذه الحدائق حتى تكون الوجهة الأولى التي يقصدها الناس لقضاء وقت فراغهم.





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