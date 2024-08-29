«استر على ما واجهت» مثل شعبي سمعناه كثيرا، يقال بعد نهاية جلسة ديوانية أو حوار بين اثنين، أو العودة من السفر، أو عند الخطأ أو ما شابه ذلك، والمثل يدعو إلى الخلق والفضيلة وكتمان السر، كما أن به وصية رائعة يعول من خلالها المتحدث على القيم والمروءة وحفظ الذمام عند الآخر، فإن كان ولابد من الكلام فاذكر أحسن ما قلته لك، واترك ما سواه.

ومن الأفضل للمرء في كل الأحوال ألا يبوح بسره لأحد ويحتفظ به لنفسه حتى لا يضطر إلى أن يقول استر على ما واجهت، ويظل قلقا خائفا من افشاء سره، وقد قيل: سرك أسيرك فإذا بُحت به صرت أسيره.

وللأسف فإن ما نلاحظه هذه الايام أن خصوصيات الناس وأسرارها باتت تعرض على الملأ بالمجان وبلا مقابل خاصة في شبكات التواصل الاجتماعي المنتشرة في كل مكان، فأصبحت كلمة سر لا مكان لها بالإعراب عند مجموعة من الناس، فأين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة».

وفي المقابل تجد من يتحدث عن الناس بما لا يليق ويقول فيهم ما لم يقله مالك في الخمر، ثم يقول لمن يتحدث له: استر على ما واجهت، فأي ستر يريده هذا المأفون ناقص العقل والدين، فلقد كشف ستر نفسه وأبدى صفحته، ولن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، فكما تدين تدان.

ومما يحز بالنفس ويكدر الخاطر حقا أنه وبمجرد وقوع الطلاق بين رجل وامرأة نرى كليهما يتحدث بأسرار الآخر ويكشف ما ستره الله بينهما برباط مقدس وثيق تشفيا وهذا ما لا يجوز شرعا وإنسانيا، فذكر الزوجين بعضهما البعض بالسوء بعد الطلاق من الغيبة المحرمة، وفيه خروج على القيم والتقاليد الراسخة، فأين التسريح بإحسان؟ وأين الحياء وكرامة النفس؟ ومثل هذه الأفعال لم نكن نعرفها او نسمع عنها في السابق إلا نادرا، وهي بدعة غريبة على مجتمعنا، كان الناس إذا رأوا إنسانا على معصية وعظوه فيما بينهم وبينه وستروا ذلك، والعاقل يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح، نسأل الله السلامة، ودمتم سالمين.