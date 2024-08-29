السلط والأهلي يبحثان عن الفوز.. وقمة مرتقبة تجمع الحسين إربد والوحدات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - تنطلق مساء اليوم، منافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم
بنسختها السابعة والثلاثين التي تقام جميع مبارياتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة فرق دوري المحترفين الـ12، والتي تتنافس على اللقب وتجهيز فرقها لاستئناف الدوري.
ويلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا الأهلي والسلط عند الساعة السادسة مساء، فيما يلعب الحسين إربد والوحدات عند الساعة التاسعة والنصف.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وتضم المجموعة الأولى فرق، الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، شباب الأردن، معان وشباب العقبة، فيما تضم المجموعة الثانية، فرق الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان.
الأهلي× السلط
يتكرر المشهد بين الفريقين سريعا، ولكن هذه المرة في بطولة الدرع، حيث خطف الأهلي فوزا ثمينا في مباراة الأسبوع الماضي من دوري المحترفين، حافظ فيه على صدارته لفرق الدوري.
الفريقان يلعبان بأورق فنية مكشوفة، ويسعيان في مباراة اليوم إلى زيادة الانسجام وتجريب عدد من اللاعبين الذين يحتاجون مزيدا من الاحتكاك والدخول في أجواء المباريات الرسمية، مع العلم أن صفوف الفريقين مكتملة ولا يوجد غيابات، حيث لا يوجد أي لاعب من الفريقين في صفوف المنتخب الوطني.
ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في اللقاء من خلال تقديم المستوى الفني الذي يرضي طموحات الجماهير، بنهج هجومي مع توازن دفاعي، ويعتمد المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدوا على تشكيلة متناسقة قادرة على تهديد مرمى حارس السلط محمد العمواسي، وينتظر أن يبدأ كغدوا لقاء اليوم بتشكيلة تضم كلا من: ربيع عز الدين، محمد دهشان، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، أحمد سريوة، يزن دهشان، محمد الرازم، ويلسون، أسامة سريوة، وأحمد أبو كبير.
بالمقابل، يسعى المدير الفني لفريق السلط ديان صالح، للاستفادة من أخطاء المباراة السابقة بين الفريقين بالدوري وخصوصا في الجانب الدفاعي، معولا على إمكانيات لاعبي الخبرة، حيث من المتوقع أن يرمى ديان صالح بتشكيلة تضم كلا من: محمد العمواسي، محمد أبو زريق، أيسر صباح، محيسن أبو جبلة، منير الهادي، حمد البلاونة، خالد الردايدة، محمد غانم، أحمد العيساوي، محمد عبدالمطلب "بوغبا"، ومحمود جمال.
الحسين إربد × الوحدات
الفريقان يدخلان المباراة بصفوف ناقصة، حيث يغيب عن الحسين بسبب التحاقهم بالمنتخب: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبدالله نصيب "ديارا"، علي حجبي، وسيم ريالات، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عارف الحاج، محمود مرضي وعبد الله العطار، فيما يعاني الوحدات من غياب عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت وإبراهيم صبرة الملتحقين بالمنتخب أيضا.
لكن الأسماء المتاحة أمام المدربين موتينيو "الحسين" ورأفت علي "الوحدات"، تجعلهما قادرين على تقديم مجموعة من اللاعبين المميزين، ومنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم وحجز مكان في تشكيلة الفريق خلال المرة المقبلة. وسيبحث كلا المدربين عن تحقيق الفوز الأول في طريق المنافسة على اللقب، من خلال الزج بتشكيلة قادرة على تنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية، وتطبيق الأفكار المرسومة على الرغم من الغيابات المؤثرة، ويعرف كل فريق نقاط القوة والضعف عند منافسه وسيعمل على استغلال الأخطاء التي تجلب الفوز. ويملك الحسين أسماء جيدة قادرة على تحقيق المطلوب بوجود كوكبة من لاعبي الخبرة والشباب والأجانب أمثال، أدهم القريشي، محمد راتب الداوود، مجدي العطار، سيف درويش، محمود الكواملة، سليم عبيد، أحمد ثائر، أحمد صبرة، مراد الفالوجي، يوسف حسان، ومحمد أبو عرقوب، إضافة إلى الرباعي الأجنبي، السنغالي عبد العزيز انداي، البرازيلي أتالو سيلفا، النيجيري عبد الجليل أجاغون، والوافد الجديد المهاجم الكونغولي جاكويس تيموبولي. فيما يتواجد في الوحدات لاعبين تجمع بين الخبرة والشباب، إضافة إلى المحترفين، وينتظر أن يبدأ بتشكيلة تضم كلا من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، ايشاكا ديارا، دانيال عفانة، مصطفى كمال، مروان إفلاح، صالح راتب، مهند سمرين، محمد موالي، أوسينو سيزار وألان أكونو.
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