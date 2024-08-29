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السلط والأهلي يبحثان عن الفوز.. وقمة مرتقبة تجمع الحسين إربد والوحدات

8/29/2024 12:05:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تنطلق مساء اليوم، منافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم بنسختها السابعة والثلاثين التي تقام جميع مبارياتها على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة فرق دوري المحترفين الـ12، والتي تتنافس على اللقب وتجهيز فرقها لاستئناف الدوري.
ويلتقي في المباراة الافتتاحية فريقا الأهلي والسلط عند الساعة السادسة مساء، فيما يلعب الحسين إربد والوحدات عند الساعة التاسعة والنصف.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق 5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وتضم المجموعة الأولى فرق، الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، شباب الأردن، معان وشباب العقبة، فيما تضم المجموعة الثانية، فرق الفيصلي، الرمثا، الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان.
الأهلي× السلط
يتكرر المشهد بين الفريقين سريعا، ولكن هذه المرة في بطولة الدرع، حيث خطف الأهلي فوزا ثمينا في مباراة الأسبوع الماضي من دوري المحترفين، حافظ فيه على صدارته لفرق الدوري.
الفريقان يلعبان بأورق فنية مكشوفة، ويسعيان في مباراة اليوم إلى زيادة الانسجام وتجريب عدد من اللاعبين الذين يحتاجون مزيدا من الاحتكاك والدخول في أجواء المباريات الرسمية، مع العلم أن صفوف الفريقين مكتملة ولا يوجد غيابات، حيث لا يوجد أي لاعب من الفريقين في صفوف المنتخب الوطني.
ويبحث كلا الفريقين عن الفوز في اللقاء من خلال تقديم المستوى الفني الذي يرضي طموحات الجماهير، بنهج هجومي مع توازن دفاعي، ويعتمد المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدوا على تشكيلة متناسقة قادرة على تهديد مرمى حارس السلط محمد العمواسي، وينتظر أن يبدأ كغدوا لقاء اليوم بتشكيلة تضم كلا من: ربيع عز الدين، محمد دهشان، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، أنس أبو طعيمة، أحمد سريوة، يزن دهشان، محمد الرازم، ويلسون، أسامة سريوة، وأحمد أبو كبير.
بالمقابل، يسعى المدير الفني لفريق السلط ديان صالح، للاستفادة من أخطاء المباراة السابقة بين الفريقين بالدوري وخصوصا في الجانب الدفاعي، معولا على إمكانيات لاعبي الخبرة، حيث من المتوقع أن يرمى ديان صالح بتشكيلة تضم كلا من: محمد العمواسي، محمد أبو زريق، أيسر صباح، محيسن أبو جبلة، منير الهادي، حمد البلاونة، خالد الردايدة، محمد غانم، أحمد العيساوي، محمد عبدالمطلب "بوغبا"، ومحمود جمال.
الحسين إربد × الوحدات
الفريقان يدخلان المباراة بصفوف ناقصة، حيث يغيب عن الحسين بسبب التحاقهم بالمنتخب: يزيد أبو ليلى، إحسان حداد، سعد الروسان، عبدالله نصيب "ديارا"، علي حجبي، وسيم ريالات، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، عارف الحاج، محمود مرضي وعبد الله العطار، فيما يعاني الوحدات من غياب عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت وإبراهيم صبرة الملتحقين بالمنتخب أيضا.
لكن الأسماء المتاحة أمام المدربين موتينيو "الحسين" ورأفت علي "الوحدات"، تجعلهما قادرين على تقديم مجموعة من اللاعبين المميزين، ومنحهم الفرصة لإثبات أنفسهم وحجز مكان في تشكيلة الفريق خلال المرة المقبلة. وسيبحث كلا المدربين عن تحقيق الفوز الأول في طريق المنافسة على اللقب، من خلال الزج بتشكيلة قادرة على تنفيذ الواجبات الدفاعية والهجومية، وتطبيق الأفكار المرسومة على الرغم من الغيابات المؤثرة، ويعرف كل فريق نقاط القوة والضعف عند منافسه وسيعمل على استغلال الأخطاء التي تجلب الفوز. ويملك الحسين أسماء جيدة قادرة على تحقيق المطلوب بوجود كوكبة من لاعبي الخبرة والشباب والأجانب أمثال، أدهم القريشي، محمد راتب الداوود، مجدي العطار، سيف درويش، محمود الكواملة، سليم عبيد، أحمد ثائر، أحمد صبرة، مراد الفالوجي، يوسف حسان، ومحمد أبو عرقوب، إضافة إلى الرباعي الأجنبي، السنغالي عبد العزيز انداي، البرازيلي أتالو سيلفا، النيجيري عبد الجليل أجاغون، والوافد الجديد المهاجم الكونغولي جاكويس تيموبولي. فيما يتواجد في الوحدات لاعبين تجمع بين الخبرة والشباب، إضافة إلى المحترفين، وينتظر أن يبدأ بتشكيلة تضم كلا من: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، ايشاكا ديارا، دانيال عفانة، مصطفى كمال، مروان إفلاح، صالح راتب، مهند سمرين، محمد موالي، أوسينو سيزار وألان أكونو.

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