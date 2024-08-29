المنتخب الوطني لكرة الطاولة وصيفا ببطولة غرب آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة مراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد الأردني، بمشاركة كبيرة وصلت 11 دولة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب حتى السبت المقبل.
وحل منتخب الرجال وصيفا خلف البحرين الأول بعد المباراة النهائية القوية من الطرفين.
كما جاء منتخب السيدات وصيفا أيضا خلف السوري الأول، وعلى صعيد الفئات العمرية جاء منتخب فئة 15 اناث بالوصافة وراء السوري، وفي فئة 17 نال المنتخب المركز الثالث وراء سوريا البطل والعراق الوصيف.
أما في الذكور تحت 13 جاء المنتخب بالمركز الثالث بعد السعودية وسوريا على التوالي، وهو ذات الترتيب لمنتخب تحت 13 ذكور خلف البحرين وقطر.
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