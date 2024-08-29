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المنتخب الوطني لكرة الطاولة وصيفا ببطولة غرب آسيا

8/29/2024 12:05:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة مراكز متقدمة في بطولة غرب آسيا التي يستضيفها الاتحاد الأردني، بمشاركة كبيرة وصلت 11 دولة بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب حتى السبت المقبل.


وحل منتخب الرجال وصيفا خلف البحرين الأول بعد المباراة النهائية القوية من الطرفين.


كما جاء منتخب السيدات وصيفا أيضا خلف السوري الأول، وعلى صعيد الفئات العمرية جاء منتخب فئة 15 اناث بالوصافة وراء السوري، وفي فئة 17 نال المنتخب المركز الثالث وراء سوريا البطل والعراق الوصيف.


أما في الذكور تحت 13 جاء المنتخب بالمركز الثالث بعد السعودية وسوريا على التوالي، وهو ذات الترتيب لمنتخب تحت 13 ذكور خلف البحرين وقطر.

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