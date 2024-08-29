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ما أفضل ساعة في اليوم لتناول علاج السرطان؟

8/29/2024 12:05:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد - طور باحثون في "شاريتيه -جامعة الطب في برلين" نهجا لتحديد أفضل وقت لعلاج السرطان بناء على أنواع معينة من خلايا سرطان الثدي. وقام الباحثون بتوظيف أدوات حسابية متعددة للكشف عن العوامل الخلوية والوراثية التي تشكل حساسية الدواء في الوقت المحدد من اليوم. ويطمح الباحثون إلى الاستفادة من إيقاعات الساعة البيولوجية لتحسين علاجات الأدوية المضادة للسرطان. بحسب ما نشر موقع "الجزيرة نت".
متى تبدأ أجسامنا بالعمل؟
يعتمد مدى فعالية الأدوية على عوامل مختلفة، منها الوقت الذي يتم فيه تناولها. لماذا؟ لأن أجسامنا لا تعمل بالطريقة نفسها طوال الوقت، بل تتبع دورة يتم ضبطها بواسطة الساعة الداخلية للجسم، والمعروفة بإيقاع الساعة البيولوجية. ولكن نظرا لأن إيقاع الساعة البيولوجية يختلف من شخص لآخر ويعتمد على عوامل متعددة، فمن الصعب ضبط جداول الأدوية وفقا لساعة جسم المريض.
تضبط الساعة الداخلية للجسم إيقاع العديد من الوظائف والعمليات الأيضية المختلفة، مثل النوم والهضم. لكن الأعضاء ليست الوحيدة التي تكون أكثر أو أقل نشاطا حسب الوقت من اليوم. حتى الخلايا الفردية تتبع دورة يحددها إيقاع الجسم، مما يجعل استجابتها للتأثيرات الخارجية تختلف حسب الوقت من اليوم. وهذا مهم جدا في العلاج الكيميائي للسرطان. أظهرت دراسات سابقة أن العلاج الكيميائي يكون أكثر فاعلية عندما تنقسم الخلايا السرطانية. ولكن هذا الاكتشاف لم يستخدم كثيرا في علاج المرضى حتى الآن.
سعى فريق متعدد التخصصات برئاسة الدكتور أدريان إنريكي غرناطة من مركز السرطان الشامل في "شاريتيه" إلى سد هذه الفجوة. بدأ الفريق في البحث عن أفضل وقت لإعطاء الدواء بناء على إيقاع الساعة البيولوجية للأورام. ونشروا نتائج تجاربهم في مجلة نيتشر كومينكيشنز في 22 آب (أغسطس) الحالي.
سرطان الثدي الثلاثي السلبي كمثال
تقول كارولين إكتور، باحثة مساعدة في مجموعة الدكتور أدريان غرناطة البحثية: "قمنا بزراعة خلايا من مرضى سرطان الثدي الثلاثي السلبي لمراقبة كيفية استجابتها للأدوية في أوقات مختلفة من اليوم". وسرطان الثدي الثلاثي السلبي هو نوع عدواني جدا من سرطان الثدي، ويوجد عدد قليل من العلاجات الفعالة المتاحة له. وتضيف "استخدمنا التصوير الحي، وهي طريقة لمراقبة الخلايا الحية بشكل مستمر، وتقنيات تحليل بيانات معقدة لمراقبة وتقييم إيقاعات الساعة البيولوجية، ودورات النمو، واستجابات الأدوية لهذه الخلايا السرطانية بالتفصيل".
حدد الباحثون بهذه الطريقة أوقاتا معينة من اليوم تكون فيها الخلايا السرطانية أكثر استجابة للعلاجات الدوائية. على سبيل المثال، تبين أن دواء العلاج الكيميائي "5- فلورويوراسيل" (5-FU)، كان أكثر فاعلية ضد نوع معين من الخلايا السرطانية بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحا. كما أظهرت الدراسة أن الجوانب الحاسمة هنا هي بعض العوامل الخلوية والجينية. وتمكن العلماء من تحديد الجينات التي تعتبر أساسية لتأثيرات الساعة البيولوجية لبعض الأدوية. يشرح الدكتور غرناطة: "نسميها جينات الساعة الأساسية. لديها تأثير كبير على كيفية استجابة الخلايا السرطانية للعلاجات التي تعطى في أوقات مختلفة من اليوم".
تسجل مواعيد الخلايا السرطانية: ملف لكل نوع
يمكن استخدام هذا النهج لإنشاء ملفات تفصيلية توضح كيفية استجابة أنواع مختلفة من الخلايا السرطانية لأدوية مختلفة في أوقات متنوعة. يقول الدكتور غرناطة وفقا لموقع يوريك أليرت: "يمكن أن يساعد هذا في تحديد أكثر تركيبات الأدوية فاعلية". ويضيف "تشير نتائجنا عموما إلى أن خطط العلاج الشخصية القائمة على الإيقاعات البيولوجية الفردية قد تحسن بشكل كبير من فاعلية علاج السرطان". علاوة على ذلك، يمكن أيضا تقليل الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.
كي تساهم هذه النتائج في الممارسات السريرية قريبا، ينبغي التحقق من النتائج في دراسات تشمل مجموعات أكبر من المرضى. يقول غرناطة: "نخطط أيضا لدراسة الآليات الجزيئية وراء التأثيرات البيولوجية على حساسية الأدوية، من أجل تحسين أوقات العلاج وتحديد أهداف علاجية جديدة".

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