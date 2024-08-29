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النجار: الأردن وسط التحديات يواصل مسيرته برؤية تحديثية طموحة

8/29/2024 12:05:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استضافت مؤسسة "مسارات" وزيرة الثقافة هيفاء النجار في ندوة حول "الواقع الثقافي ودور الثقافة في بناء الهوية" أول من أمس، بحضور كتاب وأدباء وفنانين ورؤساء هيئات وجمعيات ثقافية، إضافة إلى مشاركة من منظمات المجتمع المدني. وأدارت الندوة الزميلة إيمان أبو قاعود.
وقالت النجار: "إن المئوية الأولى للدولة الأردنية لم تكن لتتحقق لولا التراكم الحضاري الذي يمتد لآلاف السنين"، مشيرة إلى أن الأردن، ورغم التحديات الإقليمية الراهنة، يواصل مسيرته نحو المستقبل برؤية تحديثية مستقبلية طموحة.
وأكدت أن الأردن، بالرغم من الظروف الصعبة، يبقى صامدا ومتمسكا ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال العمل الجماعي والتشاركية، متجاوزا العمل الفردي.
وأشارت إلى أن الرؤية المشتركة تعد أساس العمل بين مختلف الجهات والقطاعات، بما يساهم في بناء مستقبل الأردن وتحديث المشهد الثقافي وفق رؤية وطنية.
وتطرقت الوزيرة إلى أهمية المشهد الثقافي، مشيرة إلى أنه خلال 25 عاما من حكم جلالة الملك عبدالله الثاني، تم تأسيس بنية تحتية استثنائية للمراكز الثقافية في الأردن.
وأضافت أن المشاريع الثقافية تم تنفيذها بجدية، مثل ألوية الثقافة ومكتبة الأسرة وغيرها، من المشاريع التي أسهمت في إحداث التغيير، كما أن التغيير بالأنظمة والتعليمات، انعكس إيجابيا على دور الهيئات الثقافية في التنمية المحلية.
وأوضحت النجار أن وزارة الثقافة عملت على تجديد المشهد الثقافي وإعادة بناء الجسور مع المواطنين من خلال برامج واضحة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة، بمشاركة جميع المعنيين في المشهد الثقافي ليكونوا جزءاً من المنتج الاقتصادي، بما يتماشى مع رسالة الدولة، ووفق منهجية جديدة في التفكير والشراكة مع الوزارات الأخرى.
وقالت: "إن الثقافة تعد منصة تفاعلية للحوار ضمن إطار قيم مشتركة، وتوافق على القيم والهوية والسردية الوطنية والإيمان بالدولة بكل مكوناتها"، مشيرة إلى أن جميع مكونات الدولة شركاء أساسيين. وأكدت أهمية إعادة بناء جسور الثقة، وإيصال السردية الأردنية بطريقة عقلانية ونقدية تتماشى مع القيم والأبعاد الأخلاقية.
وحول مشروع مكتبة الأسرة، أشارت إلى أنه يشهد تقدما كبيرا، كما أن العمل جار على كتابة القصص للأطفال واليافعين بالتعاون مع مؤسسة شومان واتحاد الناشرين وكتاب مستقلين، بهدف تقديم محتوى عربيا هادفا يسهم في إيصال السردية الوطنية.
وأشارت إلى أن مشروع "الخط العربي"، تم تقديمه لوزارة التربية والتعليم بهدف تعليم الخط العربي للصفوف الثلاثة الأولى، وهو يحتاج إلى إمكانيات مادية. وأوضحت أن المشروع سيكون جزءا من برنامج تنفيذي لوزارة التربية في موازنة العام المقبل، بمشاركة خطاطين وفنانين كشركاء أساسيين مع معلمي هذه الصفوف.
ونوهت إلى أن "نوعية الحياة" محوراً أساسياً ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وقد سلمت وزارة الثقافة برنامجاً متكاملاً يتضمن متابعة شهرية يقدم لمجلس الوزراء، وذلك ضمن جهود حثيثة لتنفيذ هذه الخطة.
وقالت: "إن وزارة الثقافة قادرة على أن تكون وزارة سيادية، وهذا مطلب للدولة الأردنية بكل مكوناتها، حيث إن الوزارة تشكل جزءا من مشروع تربوي وسياحي واقتصادي واجتماعي". كما وتحدثت النجار عن منصة "ثقافة"، التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة برعاية رئيس الوزراء، حيث سيتاح للجميع التسجيل فيها لعرض إنجازاتهم الثقافية والحرفية، وربطهم بأسواق إلكترونية عالمية لتسويق منتجاتهم. وبدوره، رحب المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، طلال غنيمات، بوزيرة الثقافة هيفاء النجار، مبينا أنها أوجدت حالة من الشغف والعمل الثقافي وقربًا من الهيئات الثقافية في المجتمع.

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