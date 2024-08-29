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اليرموك تمنح جائزة عرار للإبداع الأدبي للروائي محمود عيسى موسى

8/29/2024 12:05:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - رعى رئيس جامعة اليرموك، رئيس مجلس كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية الدكتور إسلام مسّاد، الاحتفال بمنح الروائي الدكتور محمود عيسى موسى، جائزة عرار للإبداع الأدبي 2024، عن حقل الإبداع الروائي، الذي نظمه كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد.
وقال مساد: "إن فن الرواية هو النوع الأدبي الجليل، مع التقدير للفنون الكتابية وغير الكتابية، في مقاربتها للواقع الاجتماعي، ومساعدتنا على فهم حقائق العصر الذي نعيش أسراره، وخبايا النفس الإنسانية وهواجسها"، مبينا أن أثر "الرواية" في النفس الإنسانية أعمق وأدق، نظرا لقدرتها على إيصال رسالتها بشكل جاذب للإنسان ومؤثر به.
وأكد أن من الجوانب المهمة لرسالة جامعة اليرموك، منذ انطلاقتها هو تعزيز الحياة الثقافية في الأردن وإثرائها من خلال تعزيز شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختلفة، كمؤسسة إعمار إربد، الذي كان لتعاون "اليرموك" معها ومن خلال كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، الأثر الكبير في دعم الحركة الثقافية والأدبية في محافظة إربد بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، وذلك من خلال الاحتفاء بكبار المبدعين ممن أغنوا حياتنا الثقافية وأسهموا في مخاطبة وجداننا بجميل إبداعهم.
وأشار مساد إلى أننا نحتفي اليوم بتكريم أديب كبير، ورمز إبداعي أردني، جمع بين الجانب المهني الصيدلاني وحسه الثقافي الأدبي المبدع، وهو الروائي الكبير والفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمود عيسى موسى، الذي اختارته جامعة اليرموك لنيل جائزة عرار للإبداع الأدبي، للعام الحالي، في حقل الإبداع الروائي.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر بطاينة، أننا نجتمع اليوم لتكريم علم من أعلام الثقافة والأدب، ممن قدموا لبلدهم ولثقافتهم العربية عصارة فكرهم وجميل إبداعهم، مشيرا إلى أن مؤسسة إعمار إربد وضعت وفي سلم أولوياتها دعم جهود المبدعين في الحياة الفكرية والثقافية.
وأضاف أن مؤسسة إعمار إربد، تولي اهتماما خاصا بالنشاط الثقافي، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، جاء قرار مجلس إدارتها في العام 2019 بدعم هذه الجائزة عرار للإبداع الأدبي، طيلة سنوات تقديمها.
وشدد البطاينة على أن هذه الجائزة هي الأولى والوحيدة التي تعنى بمجالات الإبداع الأدبي (الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي) على صعيد محافظة إربد، بهدف تعزيز وتشجيع وتحفيز المبدعين من جهة، وإثراء الإنتاج الأدبي في إربد من جهة أخرى.
بدوره، ألقى شاغل الكرسي الدكتور نبيل حداد، كلمة أكد فيها أن إقرار هذه الجائزة، جاء انطلاقا من حرص جامعة اليرموك من خلال كرسي عرار، على إبراز الحركة الثقافية في بلادنا، وتكريم أعلام هذه الحركة ممن كان لهم باع طويل في الإسهام الجليل في كتابة صفحاته المشرقة والتغني الجميل بأمجاد الوطن ومعالمه المشرقة بأنصع صورها ومقاصدها.
وقال حداد: "إن جائزة عرار للإبداع الأدبي، العام الحالي، منحت للروائي "محمود عيسى موسى"، المتميز بنشاطه الإبداعي ووجوهه المتعددة في أكثر من حقل في الأدب والفنون الجميلة الأخرى، مبينا أن مجلس الجائزة، والتزاما منه بالأسس المقرة سنة 2020 والتي تحدد حقول منح الجائزة بخمسة، قرر أن يكون حقل الجائزة للعام الحالي، هو "الإبداع الروائي"، ومن ثم تم اختيار الشخصية المستحقة لهذا التكريم التي جمعت المجد الفني بطرفيه: الكلمة والريشة.
من جهته، عرض رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور عبدالقادر الرباعي، تقرير لجنة التحكيم المؤلفة من (الدكتورة مريم جبر، الدكتور بسام قطوس)، مبينا أنه وحسب تقرير اللجنة فقد منحت الجائزة للروائي الدكتور محمود عيسى موسى، نظرا لانطباق معيار الجائزة عليه وهي: اقتران التفوق الأدائي والفني في الإنتاج الروائي، مبينا أن البيئة الثقافية التي عاشها ويعيشها "الروائي" تقربه من شاعر الأردن عرار، فهو من سكان إربد ومحيطها، وهو فنان تشكيلي، إنتاجه يتداخل مع الفنون الأخرى التي مالت إلى التجريب والتجريد، فضلا عن تميز الإيقاع اللغوي والبناء الروائي لديه.
المحتفى به الروائي محمود عيسى موسى، ألقى كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه بأن يتم تكريمه في صرح علمي وحضاري متميز كجامعة اليرموك، ومن قبل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، الذي لطالما حرص على دعم الحركة الثقافية والأدبية في وطننا الأردن.
وثمن جهود كرسي عرار ممثلة بلجنة تحكيم الجائزة التي أقرت حصوله على الجائزة عن حقل الرواية للعام الحالي، واصفا الجائزة بأنها: جائزة إربد، جائزة الأردن، المتفردة بالعمق والجوهر والمعنى.
واستعرض موسى عددا من شهادات الكتاب العرب التي وصفت تجربته الروائية، كالروائي العربي عبد الرحمن منيف، والأديب جبرا ابراهيم جبرا، والأديب ياسين نصير، والأديب والناقد حاتم الصكر، والروائي والباحث محمد رفيع، والشاعر راشد عيسى.
وفي نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمهتمين من المجتمع المحلي وجمع من الطلبة، سلم مسّاد الدرع التكريمي وجائزة عرار للإبداع الأدبي للروائي الدكتور محمود عيسى موسى.

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