اليرموك تمنح جائزة عرار للإبداع الأدبي للروائي محمود عيسى موسى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
إربد - رعى رئيس جامعة
اليرموك، رئيس مجلس كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية الدكتور إسلام مسّاد، الاحتفال بمنح الروائي الدكتور محمود عيسى موسى، جائزة عرار للإبداع الأدبي 2024، عن حقل الإبداع الروائي، الذي نظمه كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية بالتعاون مع مؤسسة إعمار إربد.
وقال مساد: "إن فن الرواية هو النوع الأدبي الجليل، مع التقدير للفنون الكتابية وغير الكتابية، في مقاربتها للواقع الاجتماعي، ومساعدتنا على فهم حقائق العصر الذي نعيش أسراره، وخبايا النفس الإنسانية وهواجسها"، مبينا أن أثر "الرواية" في النفس الإنسانية أعمق وأدق، نظرا لقدرتها على إيصال رسالتها بشكل جاذب للإنسان ومؤثر به.
وأكد أن من الجوانب المهمة لرسالة جامعة اليرموك، منذ انطلاقتها هو تعزيز الحياة الثقافية في الأردن وإثرائها من خلال تعزيز شراكتها مع المؤسسات الوطنية المختلفة، كمؤسسة إعمار إربد، الذي كان لتعاون "اليرموك" معها ومن خلال كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، الأثر الكبير في دعم الحركة الثقافية والأدبية في محافظة إربد بشكل خاص، والمملكة بشكل عام، وذلك من خلال الاحتفاء بكبار المبدعين ممن أغنوا حياتنا الثقافية وأسهموا في مخاطبة وجداننا بجميل إبداعهم.
وأشار مساد إلى أننا نحتفي اليوم بتكريم أديب كبير، ورمز إبداعي أردني، جمع بين الجانب المهني الصيدلاني وحسه الثقافي الأدبي المبدع، وهو الروائي الكبير والفنان التشكيلي المبدع الدكتور محمود عيسى موسى، الذي اختارته جامعة اليرموك لنيل جائزة عرار للإبداع الأدبي، للعام الحالي، في حقل الإبداع الروائي.
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة إعمار إربد المهندس منذر بطاينة، أننا نجتمع اليوم لتكريم علم من أعلام الثقافة والأدب، ممن قدموا لبلدهم ولثقافتهم العربية عصارة فكرهم وجميل إبداعهم، مشيرا إلى أن مؤسسة إعمار إربد وضعت وفي سلم أولوياتها دعم جهود المبدعين في الحياة الفكرية والثقافية.
وأضاف أن مؤسسة إعمار إربد، تولي اهتماما خاصا بالنشاط الثقافي، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، جاء قرار مجلس إدارتها في العام 2019 بدعم هذه الجائزة عرار للإبداع الأدبي، طيلة سنوات تقديمها.
وشدد البطاينة على أن هذه الجائزة هي الأولى والوحيدة التي تعنى بمجالات الإبداع الأدبي (الشعر والقصة والرواية والنقد الأدبي) على صعيد محافظة إربد، بهدف تعزيز وتشجيع وتحفيز المبدعين من جهة، وإثراء الإنتاج الأدبي في إربد من جهة أخرى.
بدوره، ألقى شاغل الكرسي الدكتور نبيل حداد، كلمة أكد فيها أن إقرار هذه الجائزة، جاء انطلاقا من حرص جامعة اليرموك من خلال كرسي عرار، على إبراز الحركة الثقافية في بلادنا، وتكريم أعلام هذه الحركة ممن كان لهم باع طويل في الإسهام الجليل في كتابة صفحاته المشرقة والتغني الجميل بأمجاد الوطن ومعالمه المشرقة بأنصع صورها ومقاصدها.
وقال حداد: "إن جائزة عرار للإبداع الأدبي، العام الحالي، منحت للروائي "محمود عيسى موسى"، المتميز بنشاطه الإبداعي ووجوهه المتعددة في أكثر من حقل في الأدب والفنون الجميلة الأخرى، مبينا أن مجلس الجائزة، والتزاما منه بالأسس المقرة سنة 2020 والتي تحدد حقول منح الجائزة بخمسة، قرر أن يكون حقل الجائزة للعام الحالي، هو "الإبداع الروائي"، ومن ثم تم اختيار الشخصية المستحقة لهذا التكريم التي جمعت المجد الفني بطرفيه: الكلمة والريشة.
من جهته، عرض رئيس لجنة تحكيم الجائزة الدكتور عبدالقادر الرباعي، تقرير لجنة التحكيم المؤلفة من (الدكتورة مريم جبر، الدكتور بسام قطوس)، مبينا أنه وحسب تقرير اللجنة فقد منحت الجائزة للروائي الدكتور محمود عيسى موسى، نظرا لانطباق معيار الجائزة عليه وهي: اقتران التفوق الأدائي والفني في الإنتاج الروائي، مبينا أن البيئة الثقافية التي عاشها ويعيشها "الروائي" تقربه من شاعر الأردن عرار، فهو من سكان إربد ومحيطها، وهو فنان تشكيلي، إنتاجه يتداخل مع الفنون الأخرى التي مالت إلى التجريب والتجريد، فضلا عن تميز الإيقاع اللغوي والبناء الروائي لديه.
المحتفى به الروائي محمود عيسى موسى، ألقى كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه بأن يتم تكريمه في صرح علمي وحضاري متميز كجامعة اليرموك، ومن قبل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، الذي لطالما حرص على دعم الحركة الثقافية والأدبية في وطننا الأردن.
وثمن جهود كرسي عرار ممثلة بلجنة تحكيم الجائزة التي أقرت حصوله على الجائزة عن حقل الرواية للعام الحالي، واصفا الجائزة بأنها: جائزة إربد، جائزة الأردن، المتفردة بالعمق والجوهر والمعنى.
واستعرض موسى عددا من شهادات الكتاب العرب التي وصفت تجربته الروائية، كالروائي العربي عبد الرحمن منيف، والأديب جبرا ابراهيم جبرا، والأديب ياسين نصير، والأديب والناقد حاتم الصكر، والروائي والباحث محمد رفيع، والشاعر راشد عيسى.
وفي نهاية الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمهتمين من المجتمع المحلي وجمع من الطلبة، سلم مسّاد الدرع التكريمي وجائزة عرار للإبداع الأدبي للروائي الدكتور محمود عيسى موسى.
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