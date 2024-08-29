الخصاونة عن التصعيد في الضفة: خياراتنا على الطَّاولة بما فيها اللُّجوء للقضاء الدَّولي



الخصاونة: موقفنا واضح وثابت برفض أيَّ إجراءات أو محاولات لتهجير الأشقَّاء الفلسطينيين من الضفَّة الغربيَّة وغزَّة، وبأيِّ اتِّجاه، ونعتبرُ ذلك خطّاً أحمر



الخصاونة: ملتزمون بالسَّلام كخيار استراتيجي بما يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط 4 حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشَّرقيَّة، وحل كل القضايا الجوهرية والحفاظ على المصالح الأردنية العُليا فيها



دان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الاعتداءات والتصعيد الخطير الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطوباس وطولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية.



وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء إن هذا السلوك العدواني يشكل خرقاً فاضحاً للواجبات المفروضة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال للضفة الغربية ويضاف إلى سجل العار للانتهاكات الإسرائيلية لمنظومة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقوانين الناظمة لواجبات القوى باعتبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ولفت الخصاونة إلى أن هذه الممارسات وهذا الإجرام يشكل انحداراً لم تعرف له القيم الإنسانية مثيلاً في التاريخ، ويعبر عن أزمة لمجموعة من المتطرفين ممن يتعاملون بالسياسة في المشهد السياسي الإسرائيلي ويقودون المنطقة مع الأسف إلى مزيد من التصعيد والتوتر.



وقال الخصاونة: "موقفنا واضح وثابت بالرفض الكامل والمطلق لأي إجراءات من شأنها أن تفرض واقعاً مرتبطاً بأيِّ تحرُّك للسكان خارج قطاع غزة وخارج الضفة الغربية وخارج فلسطين المحتلة بأي اتجاه كان ونعتبر ذلك خطاً أحمر نعيد التأكيد عليه مرة أخرى".

وأضاف الخصاونة: صدرت تصريحات غير مسؤولة وخطيرة عن بعض الوزراء العاملين في الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزراء سياديُّون تتحدث عن هجرة وتهجير لأهالي وسكان الضفة الغربية، وبهذا الصدد نقول بأن كل خياراتنا مفتوحة بما فيها اللجوء إلى القضاء الدولي والكثير من الوسائل المتاحة لنا بحق مثل هؤلاء الأفراد وبحق مثل هذا السلوك وهذا التصرف، فضلاً عن إخضاع الكثير من هذه القضايا لمراجعات تنسجم تماماً مع التزامنا أولاً بالسلام كخيار استراتيجي، والسلام المبني على إحقاق الحقوق للشَّعب الفلسطيني الشقيق، وعدم العدوان والمفضي إلى تجسيد حل الدولتين، والذي يحترم منظومة القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ويحترم حق الفلسطيني المتأصل في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وحل كل القضايا الجوهرية المرتبطة بذلك بما فيها قضايا اللاجئين والحدود والمستوطنات والأمن بما يتسق مع الشرعية الدولية والمصالح العليا للمملكة الأردنية الهاشمية المرتبطة بكل هذه القضايا.



وجدد الخصاونة الإدانة الواضحة والصريحة لهذه الانتهاكات والاعتداءات، والسلوك العدواني الإسرائيلي الشَّائن والمستمر والمتصاعد.



ولفت إلى الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف هذا العدوان، والتأسيس لمسار سياسي يضمن حل الدولتين ووقف آلة التقتيل، ووضع كل من ساهم في ذلك أمام المسؤوليات القانونية والأخلاقية مؤكداً أن عيوننا مفتوحة على هذا الملف وخياراتنا على الطاولة للتعاطي معه.