عنف المستوطنين في الضفة الغربية: تهجير وتحديات للسلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. حسن الدعجة *
في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في غزة، تستغل الحكومة الإسرائيلية هذا الانشغال لتكثيف حملاتها القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تتزايد عمليات القتل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج. هذه الحملة لا تقتصر على المواجهات المسلحة، بل تتضمن أيضاً هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويزيد من الضغط عليهم للرحيل عن أراضيهم.
الاعتقالات الجماعية أصبحت سمة بارزة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية باقتحام المدن والقرى ليلًا واعتقال الشباب والرجال، في محاولة لإخماد أي مقاومة محتملة. بالتوازي، تتعرض البنية التحتية في الضفة الغربية لتدمير ممنهج، يشمل هدم المنازل، واقتلاع الأشجار، وتخريب شبكات المياه والكهرباء، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويجعل الحياة اليومية للفلسطينيين أكثر صعوبة.
فالحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض واقع جديد على الأرض، مستغلة حالة الفوضى والانشغال الدولي في غزة، لتوسيع رقعة الاستيطان وتقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه السياسات تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة وتبعد آفاق تحقيق أي تسوية سلمية عادلة.
تشهد الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في مخاطر المستوطنين الإسرائيليين، وما ينجم عن ذلك من تهجير ممنهج للفلسطينيين من أراضيهم. هذا التصعيد يأتي في ظل دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية، مما يزيد من حدة التوترات ويعقد آفاق التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ عقود. خلال الفترة الأخيرة، تزايدت الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهذه الهجمات تشمل اعتداءات جسدية، وتدمير الممتلكات، وحرق الأراضي الزراعية، وتهدف إلى إرهاب السكان الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم. تقارير حقوق الإنسان تشير إلى أن هذه الهجمات تتم في كثير من الأحيان تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما يعزز من شعور المستوطنين بالحصانة ويدفعهم إلى مواصلة أعمالهم العدوانية.
الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو أعلنت عن سياسات وإجراءات تشريعية تهدف إلى تقنين عمليات الاستيطان وتوسيعها. من بين هذه السياسات، قانون يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة تحت ذريعة ((الاحتياجات الأمنية))، بالإضافة إلى توفير تمويل ودعم لوجستي لبناء مستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية. هذه الإجراءات تعكس بوضوح نية الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ واقع استيطاني جديد يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التصعيد الاستيطاني يترافق مع عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من قراهم ومنازلهم. السلطات الإسرائيلية تلجأ إلى أساليب مختلفة للضغط على الفلسطينيين لترك أراضيهم، من بينها رفض إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين وهدم المنازل المبنية بدون تصريح. في الوقت نفسه، تُمنح المستوطنات تصاريح بناء وتوسعة بشكل سهل وسريع، مما يخلق توازنًا مختلاً يخدم مصالح المستوطنين فقط. في بعض الحالات، يتم تهجير عائلات فلسطينية بأكملها من مناطق تعتبرها السلطات الإسرائيلية ((مناطق عسكرية مغلقة)) دون تقديم أي بدائل سكنية لهم.
إن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لا يقتصر على فقدانهم لمنازلهم فقط، بل يتعدى ذلك إلى التأثير على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. يعتمد الفلسطينيون بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، ومع فقدانهم لأراضيهم يصبحون عاجزين عن تأمين قوت يومهم. كما أن التهجير يؤدي إلى تشتت العائلات وتفكك المجتمعات المحلية، حيث يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للبحث عن أماكن إقامة جديدة بعيدة عن مناطقهم الأصلية. هذا التشتت يعمق من أزمة الهوية والانتماء لدى الأجيال الشابة التي تولد وتكبر في بيئة من عدم الاستقرار والظلم.
إن تصاعد أعمال العنف والتهجير في الضفة الغربية يعزز من عزل إسرائيل على الصعيد الدولي، حيث يتزايد الانتقاد من قبل المجتمع الدولي لهذه السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلام في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياساتها دون اعتبار لهذه الانتقادات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويبعد آفاق تحقيق أي حل سياسي مستقبلي. استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وسيبقى الفلسطينيون يدفعون الثمن الأكبر لهذه السياسات العدوانية.
أمام هذا التصعيد الخطير في سياسات الاستيطان والتهجير التي تنتهجها إسرائيل، يظل المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة. لم يعد كافيًا إصدار بيانات الشجب والاستنكار؛ بل يتطلب الوضع تحركًا فعليًا لتفعيل القرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، وتدين عمليات التوسع الاستيطاني التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يجب أن يكون هناك ضغط دولي قوي على إسرائيل لوقف هذه الممارسات العدوانية، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
كما ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تكثف من جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة. يتعين عليها استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي. هذه الجهود لا يجب أن تكون موسمية أو مرتبطة بأحداث معينة، بل ينبغي أن تكون جزءًا من استراتيجية مستدامة لدعم حقوق الفلسطينيين.
اخيرا: يمثل تصاعد عنف المستوطنين وسياسات التهجير في الضفة الغربية تهديدًا ليس فقط للفلسطينيين، بل لأي فرصة مستقبلية للسلام في المنطقة. مع استمرار غياب العدالة الدولية، سيظل الاحتلال والاستيطان أكبر عقبة أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
*أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال
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