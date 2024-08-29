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عنف المستوطنين في الضفة الغربية: تهجير وتحديات للسلام

8/29/2024 12:05:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن الدعجة *
في ظل انشغال العالم بالحرب الدائرة في غزة، تستغل الحكومة الإسرائيلية هذا الانشغال لتكثيف حملاتها القمعية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تتزايد عمليات القتل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج. هذه الحملة لا تقتصر على المواجهات المسلحة، بل تتضمن أيضاً هدم المنازل ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويزيد من الضغط عليهم للرحيل عن أراضيهم.
الاعتقالات الجماعية أصبحت سمة بارزة، حيث تقوم القوات الإسرائيلية باقتحام المدن والقرى ليلًا واعتقال الشباب والرجال، في محاولة لإخماد أي مقاومة محتملة. بالتوازي، تتعرض البنية التحتية في الضفة الغربية لتدمير ممنهج، يشمل هدم المنازل، واقتلاع الأشجار، وتخريب شبكات المياه والكهرباء، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويجعل الحياة اليومية للفلسطينيين أكثر صعوبة.
فالحكومة الإسرائيلية تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى فرض واقع جديد على الأرض، مستغلة حالة الفوضى والانشغال الدولي في غزة، لتوسيع رقعة الاستيطان وتقليص الحيز الجغرافي المتاح للفلسطينيين في الضفة الغربية. هذه السياسات تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة وتبعد آفاق تحقيق أي تسوية سلمية عادلة.
تشهد الضفة الغربية تصاعدًا خطيرًا في مخاطر المستوطنين الإسرائيليين، وما ينجم عن ذلك من تهجير ممنهج للفلسطينيين من أراضيهم. هذا التصعيد يأتي في ظل دعم واضح من الحكومة الإسرائيلية، مما يزيد من حدة التوترات ويعقد آفاق التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ عقود. خلال الفترة الأخيرة، تزايدت الهجمات التي يشنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، وهذه الهجمات تشمل اعتداءات جسدية، وتدمير الممتلكات، وحرق الأراضي الزراعية، وتهدف إلى إرهاب السكان الفلسطينيين ودفعهم للرحيل عن أراضيهم. تقارير حقوق الإنسان تشير إلى أن هذه الهجمات تتم في كثير من الأحيان تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما يعزز من شعور المستوطنين بالحصانة ويدفعهم إلى مواصلة أعمالهم العدوانية.
الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو أعلنت عن سياسات وإجراءات تشريعية تهدف إلى تقنين عمليات الاستيطان وتوسيعها. من بين هذه السياسات، قانون يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة تحت ذريعة ((الاحتياجات الأمنية))، بالإضافة إلى توفير تمويل ودعم لوجستي لبناء مستوطنات جديدة في عمق الضفة الغربية. هذه الإجراءات تعكس بوضوح نية الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ واقع استيطاني جديد يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
التصعيد الاستيطاني يترافق مع عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من قراهم ومنازلهم. السلطات الإسرائيلية تلجأ إلى أساليب مختلفة للضغط على الفلسطينيين لترك أراضيهم، من بينها رفض إصدار تصاريح بناء للفلسطينيين وهدم المنازل المبنية بدون تصريح. في الوقت نفسه، تُمنح المستوطنات تصاريح بناء وتوسعة بشكل سهل وسريع، مما يخلق توازنًا مختلاً يخدم مصالح المستوطنين فقط. في بعض الحالات، يتم تهجير عائلات فلسطينية بأكملها من مناطق تعتبرها السلطات الإسرائيلية ((مناطق عسكرية مغلقة)) دون تقديم أي بدائل سكنية لهم.
إن التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لا يقتصر على فقدانهم لمنازلهم فقط، بل يتعدى ذلك إلى التأثير على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. يعتمد الفلسطينيون بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للعيش، ومع فقدانهم لأراضيهم يصبحون عاجزين عن تأمين قوت يومهم. كما أن التهجير يؤدي إلى تشتت العائلات وتفكك المجتمعات المحلية، حيث يجد الفلسطينيون أنفسهم مضطرين للبحث عن أماكن إقامة جديدة بعيدة عن مناطقهم الأصلية. هذا التشتت يعمق من أزمة الهوية والانتماء لدى الأجيال الشابة التي تولد وتكبر في بيئة من عدم الاستقرار والظلم.
إن تصاعد أعمال العنف والتهجير في الضفة الغربية يعزز من عزل إسرائيل على الصعيد الدولي، حيث يتزايد الانتقاد من قبل المجتمع الدولي لهذه السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلام في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياساتها دون اعتبار لهذه الانتقادات، مما يزيد من تعقيد الوضع ويبعد آفاق تحقيق أي حل سياسي مستقبلي. استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وسيبقى الفلسطينيون يدفعون الثمن الأكبر لهذه السياسات العدوانية.
أمام هذا التصعيد الخطير في سياسات الاستيطان والتهجير التي تنتهجها إسرائيل، يظل المجتمع الدولي مطالبًا باتخاذ موقف أكثر حزمًا وصرامة. لم يعد كافيًا إصدار بيانات الشجب والاستنكار؛ بل يتطلب الوضع تحركًا فعليًا لتفعيل القرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم، وتدين عمليات التوسع الاستيطاني التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يجب أن يكون هناك ضغط دولي قوي على إسرائيل لوقف هذه الممارسات العدوانية، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة.
كما ينبغي على الدول العربية والإسلامية أن تكثف من جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة. يتعين عليها استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حزمًا، وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي. هذه الجهود لا يجب أن تكون موسمية أو مرتبطة بأحداث معينة، بل ينبغي أن تكون جزءًا من استراتيجية مستدامة لدعم حقوق الفلسطينيين.
اخيرا: يمثل تصاعد عنف المستوطنين وسياسات التهجير في الضفة الغربية تهديدًا ليس فقط للفلسطينيين، بل لأي فرصة مستقبلية للسلام في المنطقة. مع استمرار غياب العدالة الدولية، سيظل الاحتلال والاستيطان أكبر عقبة أمام تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
*أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال

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