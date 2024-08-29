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البودرة المستورد وأسعار الأعلاف تكبدان مربي الأبقار خسائر فادحة

8/29/2024 12:05:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - كبدت مجموعة من المعيقات قطاع مربي الأبقار، خلال الفترة الماضية، خسائر كبيرة، في هذا القطاع الذي يعتبر قيمة وطنية مهمة، تساهم في توفير الغذاء للأردنيين، أهمها منافسة حليب البودرة المستورد، وارتفاع أسعار الأعلاف، والاشتراطات البيئية والصحية من الجهات الحكومية، الأمر الذي دفع مربي الأبقار إلى المطالبة بالعمل على حل تلك المشاكل التي تواجههم.
وشهد القطاع خسائر كبيرة بسبب امتناع مصانع ألبان وأجبان عن استلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة "ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في الإنتاج، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان، تنافس المنتج المحلي".
وطالبوا وزير الزراعة والجهات الرقابية ممثلة بمؤسسة الغذاء، الإيعاز لمن يلزم باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم، ليستمر الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي، فضلا عن قضية الحمى القلاعية ومدى ارتباطها بإصابة ونفوق الأبقار والخسائر التي تكبدها المزارعون وفتح باب الاستيراد.
وعملت جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية، خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات الحكومية، ابتداء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة المختلفة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك، ووزارة الزراعة، وزارة العمل، بالإضافة إلى النقابات ذات العلاقة مثل نقابة المهندسين الزراعيين.
وطالب الائتلاف بمنع استيراد حليب البودرة، والتخليص المحلي على مادة حليب البودرة المنتجة في المصانع المقامة في المنطقة الحرة، حيث عقدت إدارة الجمارك اجتماعاً بعدما تم تشكيل لجنة بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية المعنية وتوصلت فيه إلى عدة بنود.
وأكدت دائرة الجمارك في توصيات اللجنة، ضرورة ديمومة التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بما ينعكس على تطوير الخدمات وتدعيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع كافة القطاعات بما يحقق الأهداف المنشودة وينعكس على الاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.
وشددت على زيادة الرقابة على الكميات المستوردة من بودرة الحليب، سواء التي تم إدخالها إلى السوق المحلي أو الكميات المخزنة في المناطق الحرة، بما في ذلك التي يتم إدخالها للمصانع الموجودة في المنطقة الحرة.
ودعت إلى تحديد الجهات المعنية بمراقبة ومراجعة معادلات التصنيع ووضع التدابير الاحترازية التي تضمن الرقابة على رخص الاستيراد، على أن تعقد اللجنة كل ثلاث أشهر لمتابعة ما تم تنفيذه، وأي مستجدات أخرى.

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