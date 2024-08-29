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بدء تقييم آثار مشاريع الهيدروجين الأخضر في تشرين الثاني

8/29/2024 12:05:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان - يبدأ خبراء متخصصون خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بإعداد تقييم للآثار البيئية والاجتماعية وللحكومة حول مشاريع الهيدروجين الأخضر الذي كانت أبرمت الحكومة بشأنها نحو 12 مذكرة تفاهم لتنفيذها في الأردن.
وسيجري تقييم الوضع القائم الحالي باستخدام المؤشرات البيئية والاجتماعية ومؤشر الحكومة لكافة المؤسسات التي ستنفذ هذه المشروعات، وخاصة البيئية، وكيف ستضمن انخراط المجتمع المحلي في خططها هذه، وفق مديرة برامج مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية ريم المصري.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أكد في تصريحات سابقة في شهر فبراير (شباط) الماضي، أن الحكومة وقعت 12 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه الشركات من إعداد الدراسات الخاصة بإنتاجه العام الحالي.
وفي الشأن ذاته ستغادر بعثة إلى مدينة برلين الألمانية العام المقبل تضم ممثلين عن دول الأردن، ومصر، والمغرب، وتونس، وعمان، لمناقشة دور منطقة الشرق الأوسط حول تحديات الهيدروجين الأخضر والاستدامة، والعدالة، والبيئة، بحسب المصري.
وتابعت: "كما ستطلق المؤسسة نهاية الشهر الحالي دراسة حول تأثير نظام تنظيم منشأت الطاقة المتجددة الذي أقرته الحكومة الفترة الماضية، وما زال ينتظر نشره في الجريدة الرسمية على الأفراد والقطاعات المختلفة".
وكان مجلس الوزراء أقر نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2024
ويهدف النظام، لضمان استدامة استخدام الطاقة المتجددة وزيادة كفاءتها، وتحقيق أمن التزويد بالطاقة بشكل مستدام.
كما يحدد النظام آليات ربط أنظمة الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مع وضع الشروط والأحكام الخاصة لضمان سلامة النظام الكهربائي وكفاءته في المملكة، إضافة إلى تنظيم أسس إعفاء أنظمة الطاقة المتجددة ومعداتها من الرسوم الجمركية، وتحديد شروط هذا الإعفاء، كما يفرض عليها ضريبة مبيعات بنسبة أو بمقدار صفر لترشيد استهلاك الطاقة وتحفيز إنتاجها.
ولأن تعريف الانتقال الطاقي، من وجهة نظر المصري، في الأردن ما زال غير محدد، فإن الحاجة طرأت للخروج بتعريف موحد وبالتعاون مع أصحاب المصلحة المختلفين، ومن خلال إنشاء مجموعات عمل متخصصة لهذه الغاية خلال الفترة المقبلة.
ويأتي العمل مع أصحاب المصلحة من الجهات الرسمية، وفق المصري، بهدف "الاستماع إلى رأيهم حول هذه القضية تحديداً وكيف يمكن تحقيق العدالة أثناء عملية الانتقال الطاقي".
وبالإضافة إلى الجهات الرسمية، سيجري العمل مع النقابات والصناعيين والعمال وغيرهم، مع مؤسسات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والشباب والنساء، للاستماع إلى رأيهم بشأن الانتقال الطاقي، وفق المصري.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقصد بالانتقال إلى الطاقة النظيفة الابتعاد بإنتاج الطاقة عن المصادر التي تطلق الكثير من غازات الدفيئة، من قبيل الوقود الأحفوري، والتحول إلى تلك التي تطلق القليل من غازات الدفيئة أو لا تطلقها على الإطلاق. وتعد القوى النووية والطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بعضاً من هذه المصادر النظيفة.

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