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سلامة السدود.. تأهب مبكر لمواكبة التغيرات المناخية

8/29/2024 12:05:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - بدأت لجنة سلامة السدود في سلطة وادي الأردن أعمالها، في الكشف على سلامة السدود وتهيئتها لاستقبال الهطولات المطرية المتوقعة خلال الموسم المطري المقبل 2024 – 2025، وذلك منذ مطلع الشهر الحالي، وفق أمينها العام هشام الحيصة.
وأشار الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، إلى مباشرة وبدء اللجنة سلامة السدود واللجنة الوطنية للسدود، بإجراءات الكشف المبكر، والتأكد من جاهزية منشآت السدود، للوقوف على سلامتها وجاهزيتها لاستقبال الموسم المطري المقبل والتعامل معه، "تحسبا وتوافقا مع أي تغيرات مناخية متوقعة، وقد تطرأ في ظل تذبذب الموسم عاما بعد عام".
ورجح الحيصة، أن تخرج لجنة سلامة السدود بتوصياتها وتقريرها النهائي، بغرض الوقوف على جاهزية السدود لاستقبال الموسم الشتوي المقبل، في غضون نهاية الشهر الحالي.
وشدد على سعي سلطته لتطوير الخبرات والمهارات في حصد مياه الأمطار، والاستفادة المثلى منها، والتي تتمثل في الأردن بشكل رئيسي، عبر السدود الرئيسة التي تقع على الأحواض الأساسية وفي مواقع الحصاد المائي، المتمثلة بالحفائر والسدود الصحراوية والبرك.
وعادة ما ترفع توصيات اللجنة قبل بداية الموسم المطري، للمحافظة على ديمومة وفعالية السدود وجاهزيتها في المواسم المطرية والفيضانات المتوقعة، بالإضافة لاستمرار التعاون الفاعل مع مركز العمليات والسيطرة الرئيس في مركز الوزارة، وكذلك بمركز إدارة الأزمات والجهات المعنية، للتأكد من سلامتها وجاهزيتها، لتخزين المياه في المواسم المطرية والفيضانات.
ويستبشر مواطنون خيرا بالموسم الشتوي، الذي يشارف على البدء، عقب تفاقم تحديات قطاع المياه وارتفاع الطلب الكبير، تزامنا مع ظروف ارتفاع درجات الحرارة.
وتعد السدود، من أهم المرافق المائية الفاعلة في قطاع المياه، كونها ذات أهمية إستراتيجية، بخاصة لما تعانيه المملكة من محدودية للموارد المائية، وشح تغذيتها نتيجة لتناقص وتذبذب معدل هطول الأمطار في السنوات الأخيرة، وتزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المطرد، وانتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.
وتقوم لجنة سلامة السدود سنويا، بمهامها للتأكد من جاهزية السدود في مطلع كل موسم شتوي، بحيث تعمل على التأكد من جاهزية أجهزة تشغيل كل سد، والتأكد من القراءات الدورية التي رصدت الفترات الماضية، لتقييمها والتأكد من استقرارية منشأة السد، إضافة للتأكد من المعدات الهيدروميكانيكية الخاصة بتصريف المياه وجاهزية، بحيرة السد لاستقبال الموسم المطري المقبل.
ويعتمد الأردن في موارده المائية بشكل رئيس على الأمطار، التي تتفاوت من منطقة لأخرى، حيث تلعب التضاريس دورا مهما في توزيع الهطول المطري.
وأشار الحيصة في وقت سابق، لأهمية مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أخيرا مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، ومساهمتها بتعزيز الشراكة الإستراتيجية، لمواجهة ظواهر الجفاف، والإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة.
وبين أن ذلك عبر دراسة وتوفير أطر العمل المرتبطة ببناء سدود تحت أرضية (تحت سطح الأرض) والعمل على تأمين التمويل اللازم، لمثل هذه المشروعات المتطورة والتي ستحافظ بدورها، على تحسين واقع المياه الجوفية، وديمومة ينابيع المياه، وتحسين نوعية وجودة المياه، وتخفيض كلف إنشاء مثل هذه السدود (تحت أرضية).
ولفت الحيصة إلى "أن كلفها أقل وأسرع إضافة إلى خفض معدلات التبخر مقارنة بالسدود الأخرى، وتحقيق أعلى مستوى من السلامة العامة وتأمين احتياجات المناطق النائية بالمياه بمياه ذات نوعية عالية الجودة وتحقيق الاستخدام الفعال للمياه والحد من هدر المياه".
وتابع، أن هذه التجربة المتقدمة، وسيبدأ تطبيقها في الأردن، يجري عبرها إنشاء طبقة غير منفذة لتجميع المياه تحت سطح الأرض على مستويات مختلفة في منطقة جريان المياه في الأودية، ثم تنقل المياه المتجمعة والاستفادة منها، مشيرا إلى أنه سيجري البدء بدراسة وتنفيذ هذه المشاريع في واديي الريان والجرم، ومنطقة الأزرق، ومن ثم تعميمها، بخاصة على مناطق القيعان وأودية الفيضانات والمعقدة جيولوجيا.
وتعمل السلطة على الاستفادة من الهطولات المطرية عبر مشاريع الحصاد المائي المتعددة، وتتمثل بالسدود الرئيسة وعددها 16، إذ تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية 290 مليون م3، وحفائر وسدود صحراوية منتشرة في المملكة وتبلغ سعتها 128 مليون م3.

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