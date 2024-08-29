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كنيس على جبل البيت؟ ليس بلا أساس

8/29/2024 12:05:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم
بقلم: نداف شرغاي 28/8/2024

إن فكرة إقامة كنيس في جبل البيت (الحرم)، ليست جديدة وليست فكرة ايتمار بن غفير – لكنها بالأساس ليست هاذية وبلا أساس، كما تتخذ من صورة بسبب حقيقة أن بن غفير هو الذي رفع (مرة أخرى) هذا العلم، بطريقته المحددة وبتوقيته غير الناجح على نحو خاص.
لولا هذا لكان يحتمل أن نكون نبحث هنا بالاقتراح بشكل موضوعي، الزمان والمكان، وليس بشكل ذاتي متعلق ببن غفير، الذي جعل نفسه علما أحمر على الملأ في تصريحاته المتعلقة بالجبل. إن إمكانية إقامة كنيس في المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي، كانت طرحت على مدى السنين من أناس وحاخامات بعيدين عن بن غفير وآرائه كبعد الشرق عن الغرب.
فقد طرحها الجانب اليهودي في أواخر مؤتمر كامب ديفيد 2000، أُدرجت في خطة "دار السلام" لزعيم مبام الراحل يعقوب حزان وذكرها محرر جبل البيت موتي غور، من قادة حزب العمل، في أحاديث أجراها في أواخر أيامه. وحتى الحاخام يهودا عميطال، زعيم "ميماد"، الحزب الديني المعتدل، عُني بذلك، وكذا الحاخامين الرئيسيين شلومو غورين، مردخاي الياهو، والحاخام الرئيس لحيفا شآر يشوف كوهين.
ومن الجدير بالذكر مرة أخرى، أن الوضع الراهن المقدس في الجبل، الذي يزعم بأنه تأذى الآن، هو وهم. فالمسلمون نفذوا فيه سلسلة من العمليات المضادة وتغييرات جوهرية. تناولناها هنا غير مرة: بناء ثلاثة مساجد إضافية، تغيير في أزمنة ومناطق الزيارة لليهود هناك، وغيرها. بعد خمسين سنة فقط جاء التغيير من الجانب اليهودي. المسلمون، حتى لو لم يوافقوا عليه، سلموا به: صلوات صامتة، مرتين في اليوم، في شرقي الجبل، بإشراف وبإذن الشرطة.
غير أن الخطاب المشوه في موضوع إقامة الكنيست في الجبل لا يرتبط فقط ببن غفير، الذي يجدر به أن يحفظ عن ظهر قلب مشورة كهيلت "لكل زمن ووقت لكل شيء تحت السماء"، بل وأيضا الحقيقة الأساس التي تخفيها إسرائيل منذ سنوات طويلة: في 1967 قدمت دولة اليهود في جبل البيت تنازلا هائلا، عظيما ولا يصدق. أخذت المكان الأكثر قدسية لليهود وأودعته في أيدي دين منافس، هذا الحدث، الذي هو الأمر المفهوم من تلقاء ذاته أكثر من أي شيء آخر، تحول ليكون لسبب ما مفهوما من تلقاء ذاته. لا شيء يشبه في العلاقات بين الأديان في العالم تنازلا من هذا النوع أو بمثل هذا الحجم. ومن هنا ايضا ينشأ كل الوقت الخطاب حول الجبل، الذي دار فقط وحصريا حول قدسية المكان للمسلمين.
إن البحث في هل كنيس في الجبل أو لا كنيس في الجبل، ومتى وكيف، كان يمكن له أن يوازن قليلا الخطاب حول الجبل. لكن حقيقة أن بن غفير يتصدره لا تجديه نفعا ولا تدفعه قدما.

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