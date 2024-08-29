كنيس على جبل البيت؟ ليس بلا أساس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إسرائيل هيوم
بقلم: نداف شرغاي 28/8/2024
إن فكرة إقامة كنيس في جبل البيت (الحرم)، ليست جديدة وليست فكرة ايتمار بن غفير – لكنها بالأساس ليست هاذية وبلا أساس، كما تتخذ من صورة بسبب حقيقة أن بن غفير هو الذي رفع (مرة أخرى) هذا العلم، بطريقته المحددة وبتوقيته غير الناجح على نحو خاص.
لولا هذا لكان يحتمل أن نكون نبحث هنا بالاقتراح بشكل موضوعي، الزمان والمكان، وليس بشكل ذاتي متعلق ببن غفير، الذي جعل نفسه علما أحمر على الملأ في تصريحاته المتعلقة بالجبل. إن إمكانية إقامة كنيس في المكان الأكثر قدسية للشعب اليهودي، كانت طرحت على مدى السنين من أناس وحاخامات بعيدين عن بن غفير وآرائه كبعد الشرق عن الغرب.
فقد طرحها الجانب اليهودي في أواخر مؤتمر كامب ديفيد 2000، أُدرجت في خطة "دار السلام" لزعيم مبام الراحل يعقوب حزان وذكرها محرر جبل البيت موتي غور، من قادة حزب العمل، في أحاديث أجراها في أواخر أيامه. وحتى الحاخام يهودا عميطال، زعيم "ميماد"، الحزب الديني المعتدل، عُني بذلك، وكذا الحاخامين الرئيسيين شلومو غورين، مردخاي الياهو، والحاخام الرئيس لحيفا شآر يشوف كوهين.
ومن الجدير بالذكر مرة أخرى، أن الوضع الراهن المقدس في الجبل، الذي يزعم بأنه تأذى الآن، هو وهم. فالمسلمون نفذوا فيه سلسلة من العمليات المضادة وتغييرات جوهرية. تناولناها هنا غير مرة: بناء ثلاثة مساجد إضافية، تغيير في أزمنة ومناطق الزيارة لليهود هناك، وغيرها. بعد خمسين سنة فقط جاء التغيير من الجانب اليهودي. المسلمون، حتى لو لم يوافقوا عليه، سلموا به: صلوات صامتة، مرتين في اليوم، في شرقي الجبل، بإشراف وبإذن الشرطة.
غير أن الخطاب المشوه في موضوع إقامة الكنيست في الجبل لا يرتبط فقط ببن غفير، الذي يجدر به أن يحفظ عن ظهر قلب مشورة كهيلت "لكل زمن ووقت لكل شيء تحت السماء"، بل وأيضا الحقيقة الأساس التي تخفيها إسرائيل منذ سنوات طويلة: في 1967 قدمت دولة اليهود في جبل البيت تنازلا هائلا، عظيما ولا يصدق. أخذت المكان الأكثر قدسية لليهود وأودعته في أيدي دين منافس، هذا الحدث، الذي هو الأمر المفهوم من تلقاء ذاته أكثر من أي شيء آخر، تحول ليكون لسبب ما مفهوما من تلقاء ذاته. لا شيء يشبه في العلاقات بين الأديان في العالم تنازلا من هذا النوع أو بمثل هذا الحجم. ومن هنا ايضا ينشأ كل الوقت الخطاب حول الجبل، الذي دار فقط وحصريا حول قدسية المكان للمسلمين.
إن البحث في هل كنيس في الجبل أو لا كنيس في الجبل، ومتى وكيف، كان يمكن له أن يوازن قليلا الخطاب حول الجبل. لكن حقيقة أن بن غفير يتصدره لا تجديه نفعا ولا تدفعه قدما.
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