لماذا سأترك البلاد؟

بقلم: دين تبلتسكي 28/8/2024





تقريبا مرت عشر سنوات على نشر مقال نشرته هنا وأنا طالب في الصف الـ 12، في ذروة الحملة الانتخابية في العام 2015 العاصفة ("هآرتس"، 29/1/2015). وقد كتبت في المقال أنه في مركز الانتخابات يجب أن يقف سؤال هل التضحية التي تتوقعها الدولة من أبناء جيلي في المستقبل، الذين سيتجندون للجيش خلال بضعة أشهر، هي مشروعة طالما أنها هي نفسها تمتنع عن القيام بأي مخاطرة من أجل خلق مستقبل آمن أكثر، فيه التضحية من هذا النوع يمكن منعها.



كتبت أيضا أن "مذبح الوضع القائم لنتنياهو"، الذي عليه تمت التضحية بمقاتلين في جولات قتال متكررة، لم تكن مرفقة بأي عملية سياسية مهمة لحل النزاع، يجب أن يتم استبداله بقيادة شجاعة تعمل من خلال رؤية استراتيجية من أجل أمن طويل المدى، قيادة تضع لنا حلما لسلام وأمن، من أجله تجدر التضحية بالحياة.

الهزيمة في تلك الانتخابات كانت في الحقيقة صعبة. لكن بقي لدي أمل في أن الصراع لم يحسم بعد. لذلك، من المؤلم جدا الاعتراف بأن هذا الأمل تلاشى الآن. عشر سنوات أخرى من العيش في ظل حكومات نتنياهو أدت إلى السيناريو الأسوأ من بين جميع السيناريوهات. فإسرائيل سقطت ضحية للهجوم الأكثر فظاعة في تاريخ النزاع، ونظام ديمقراطيتها في حالة تراجع، والمجتمع في إسرائيل منقسم وممزق حول قضايا كانت مفهومة ضمنا في دروس المدنيات لدينا، مثل استقلالية جهاز القضاء ومكانة المستشار القانوني للحكومة والمسؤولية الوزارية. والاقتصاد يقف أمام منحى التحطم، لأن الحكومة تغض النظر عنه.

هكذا مرت عشر سنوات، إلى أن أصبحت مواطنا يحق له التصويت، وأصبح من الواضح لي أن مستقبل الدولة في العقد المقبل (باحتمالية أكبر بعده) سيكون الأسوأ. بسبب سلوك نتنياهو والوزراء أصبح من الواضح أن ضحايا الحرب الحالية، بالضبط مثل حرب "الجرف الصامد"، لن يتم استغلالها لمحاولة إيجاد مستقبل أفضل وأكثر أمنا، يرتكز على الفهم بأن الحل لن يكون في أي وقت حل عسكري، وأن الجيش الإسرائيلي وحده لن يتمكن في أي يوم من توفير الدفاع الشامل من الأعداء. وبدلا من ذلك، فإنه يتم استغلال الضحايا بواسطة دعاية مسمومة من أجل مواصلة وجود سياسة الوضع الراهن الاستيطانية النازفة.

السؤال الذي يقف الآن أمام الشباب الإسرائيليين يتلخص بالآتي: لماذا يجب علينا الموافقة على العيش في الدولة التي كثيرون فيها مستعدون لترك أرواحهم وأرواح اولادهم في يدي قيادة تتحرر من المسؤولية عن الفشل الأمني الذي يحدث هنا منذ 7 أكتوبر؟. بعد كل يوم تقريبا منذ انتخابه لأول مرة نتنياهو يهدد الجمهور بأنه هو الوحيد القادر على منع كارثة أخرى. أو بأسلوب اذا لم يتحمل هو المسؤولية عن الأمن، فلماذا هو موجود هناك. إذا كانت سلطة رئيس الوزراء لا تتحمل بالضرورة المسؤولية عن الأمن الجسدي لنا، فلماذا يوجد لنا رئيس وزراء؟.