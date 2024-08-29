لماذا سأترك البلاد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: دين تبلتسكي 28/8/2024
تقريبا مرت عشر سنوات على نشر مقال نشرته هنا وأنا طالب في الصف الـ 12، في ذروة الحملة الانتخابية في العام 2015 العاصفة ("هآرتس"، 29/1/2015). وقد كتبت في المقال أنه في مركز الانتخابات يجب أن يقف سؤال هل التضحية التي تتوقعها الدولة من أبناء جيلي في المستقبل، الذين سيتجندون للجيش خلال بضعة أشهر، هي مشروعة طالما أنها هي نفسها تمتنع عن القيام بأي مخاطرة من أجل خلق مستقبل آمن أكثر، فيه التضحية من هذا النوع يمكن منعها.
كتبت أيضا أن "مذبح الوضع القائم لنتنياهو"، الذي عليه تمت التضحية بمقاتلين في جولات قتال متكررة، لم تكن مرفقة بأي عملية سياسية مهمة لحل النزاع، يجب أن يتم استبداله بقيادة شجاعة تعمل من خلال رؤية استراتيجية من أجل أمن طويل المدى، قيادة تضع لنا حلما لسلام وأمن، من أجله تجدر التضحية بالحياة.
الهزيمة في تلك الانتخابات كانت في الحقيقة صعبة. لكن بقي لدي أمل في أن الصراع لم يحسم بعد. لذلك، من المؤلم جدا الاعتراف بأن هذا الأمل تلاشى الآن. عشر سنوات أخرى من العيش في ظل حكومات نتنياهو أدت إلى السيناريو الأسوأ من بين جميع السيناريوهات. فإسرائيل سقطت ضحية للهجوم الأكثر فظاعة في تاريخ النزاع، ونظام ديمقراطيتها في حالة تراجع، والمجتمع في إسرائيل منقسم وممزق حول قضايا كانت مفهومة ضمنا في دروس المدنيات لدينا، مثل استقلالية جهاز القضاء ومكانة المستشار القانوني للحكومة والمسؤولية الوزارية. والاقتصاد يقف أمام منحى التحطم، لأن الحكومة تغض النظر عنه.
هكذا مرت عشر سنوات، إلى أن أصبحت مواطنا يحق له التصويت، وأصبح من الواضح لي أن مستقبل الدولة في العقد المقبل (باحتمالية أكبر بعده) سيكون الأسوأ. بسبب سلوك نتنياهو والوزراء أصبح من الواضح أن ضحايا الحرب الحالية، بالضبط مثل حرب "الجرف الصامد"، لن يتم استغلالها لمحاولة إيجاد مستقبل أفضل وأكثر أمنا، يرتكز على الفهم بأن الحل لن يكون في أي وقت حل عسكري، وأن الجيش الإسرائيلي وحده لن يتمكن في أي يوم من توفير الدفاع الشامل من الأعداء. وبدلا من ذلك، فإنه يتم استغلال الضحايا بواسطة دعاية مسمومة من أجل مواصلة وجود سياسة الوضع الراهن الاستيطانية النازفة.
السؤال الذي يقف الآن أمام الشباب الإسرائيليين يتلخص بالآتي: لماذا يجب علينا الموافقة على العيش في الدولة التي كثيرون فيها مستعدون لترك أرواحهم وأرواح اولادهم في يدي قيادة تتحرر من المسؤولية عن الفشل الأمني الذي يحدث هنا منذ 7 أكتوبر؟. بعد كل يوم تقريبا منذ انتخابه لأول مرة نتنياهو يهدد الجمهور بأنه هو الوحيد القادر على منع كارثة أخرى. أو بأسلوب اذا لم يتحمل هو المسؤولية عن الأمن، فلماذا هو موجود هناك. إذا كانت سلطة رئيس الوزراء لا تتحمل بالضرورة المسؤولية عن الأمن الجسدي لنا، فلماذا يوجد لنا رئيس وزراء؟.
MENAFN29082024000072011014ID1108613462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.