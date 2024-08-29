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بعد غزة.. الاحتلال يشرع بحرب على الضفة تستهدف تهجيرا فلسطينيا جديدا

8/29/2024 12:05:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - في تصعيد خطير، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية تُنذر بتهجير فلسطيني جديد، في ظل دعوات الساسة الصهاينة لتكرار مشهد العدوان على قطاع غزة في الضفة، وسط دعوات فلسطينية للتصدي لعدوان الاحتلال وتحرك المجتمع الدولي للجم جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتتجه حكومة الاحتلال لإشعال الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عبر تنفيذ اقتحامات واسعة لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مصحوبة بهدم منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع قرار مواصلة عمليتها العسكرية الواسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين الفلسطينيين، قرب طولكرم، وفي مدينة طوباس المجاورة، لعدة أيام قادمة.
ويواصل جيش الاحتلال محاصرة المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين، بما في ذلك مستشفى ابن سينا في جنين، لمنع المصابين من الوصول إليها، بالتزامن مع تكثيف تعزيزاته العسكرية التي أدت لاندلاع المواجهات العنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً.
وتعكس دعوات الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال إلى "إخلاء" السكان في مناطق تنفيذ العملية العسكرية مخطط الكيان المُحتل لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية، كما جاء في دعوة ما يسمى "زوراً" وزير خارجية الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، والتي نددت به الرئاسة الفلسطينية.
وقال المتطرف "كاتس"، أمس، "يجب العمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية، من أجل التعامل مع التهديد في الضفة تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، فهذه حرب ضد كل الصعاب وعلينا أن ننتصر فيها"، وفق مزاعمه.
وفي نفس الوقت، تزعم المؤسسة الأمنية بالكيان المًحتل أن الحملات العسكرية السابقة لم تحقق أي نتيجة في الضفة الغربية، مما تغيير الواقع فيها، لإحكام السيطرة الكاملة عليها، والتخلص من أي تهديد تمثله على الاحتلال.
ويشارك في العملية العسكرية الموسعة فرقتان من جيش الاحتلال، بينما تعمل معظم القوات بالقرب من طولكرم، لتنفيذ تدمير شامل، تحت ذريعة ما ادّعاه الاحتلال "بمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم"، لتبرير جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتشمل العملية العسكرية الواسعة تغطية جوية كبيرة، ومئات جنود الاحتلال، كما يستخدم الجيش الجرافات، وبحسب التقارير الفلسطينية، فقد أغلق الجيش جميع مداخل مدينة جنين.
وقد أدت العملية العسكرية الصهيونية على مدينتي جنين وطوباس، لارتقاء 6 شهداء في جنين، بينهم 4 بغارة جوية على مركبة قرب بلدة صير واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما استشهد خمسة فلسطينيين في طوباس، بينهم اثنان بغارة جوية على منزل في مخيم الفارعة بمدينة طوباس.
وبذلك؛ يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال إلى 653 شهيداً فلسطينياً على الأقل، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح.
وفي ظل الاوضاع المتفجرة في الضفة المحتلة دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ"النفير وتصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه".
اعتبرت حركة حماس العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية المحتلة "توسيعا لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة".
وأشارت الحركة، في بيان أن الاحتلال شرع بعملية عسكرية كبيرة يرافقها قصف جوي من المُسيرات والطيران الحربي، في محاولة عمليّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي يترأسها نتنياهو، والتي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون".
ونبهت الحركة في بيانها إلى أن استمرار "حكومة الاحتلال في حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاتها في الضفة المحتلة عبر هذه العملية الإجرامية، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكاتها الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير".
وأشارت حماس في بيانها إلى أن "الاحتلال ينفذ هذه الجرائم عندما أمن قادته العقاب، واستنادهم إلى دعمٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مطلق من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية".
وأكدت حماس أن "كل محاولات الاحتلال في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية بشتى الوسائل خلال عشرات السنوات لم تفلح في إسقاط فكرة المقاومة من وجدان شبابنا الثائر والمقاوم فيها".
وفي الأثناء؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس، وانتشرت في أزقته وعلى طول شارعه الرئيسي، كما اطلقت القنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين.
ولليوم الثاني على التوالي، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم في مدينة القدس المحتلة، بحجة "البناء دون ترخيص".
واقتحمت آليات الاحتلال صور باهر، جنوب القدس، وحي وادي الجوز في المدينة، وأغلقت المنطقة المستهدفة بالهدم ومنعت الوصول اليها تمهيداً لتنفيذ مخططها، وذلك بعد يوم واحد فقط من قيامها بهدم منزلين في سلوان بالقدس المحتلة.
كما يأتي ذلك عقب قرار هدم 10 منازل في قرية المالحة شرق مدينة بيت لحم، في إطار سياسة الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من محافظة بيت لحم، والتي تهدف إلى اجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، ومنعهم من البناء.
وتتعرض المناطق الشرقية من محافظة بيت لحم لتصعيد كبير خلال الفترة الاخيرة تمثل في اقتحامات متكررة للمستوطنين، ومهاجمتهم القرى الفلسطينية، وسرقة المحاصيل الزراعية وحرقها، ومحولة بناء بؤر استيطانية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن حرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع.
وأضاف أن العدوان الذي بدأته قوات الاحتلال على شمال الضفة الغربية، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على الشعب والأرض والمقدسات، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم للاحتلال للاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني.
في حين أوعزت الحكومة الفلسطينية لكافة جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية، مجددة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
كما حذرت الحكومة من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين، وطولكرم وتهديداته باقتحامها، خاصة أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخلها، مشددة على مخاطر تصريحات وزير خارجية الاحتلال التي دعا فيها الى "إخلاء الفلسطينيين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة".
ودعت إلى حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير، والتدخل الفوري والفاعل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها المستمر في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية.

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