بعد غزة.. الاحتلال يشرع بحرب على الضفة تستهدف تهجيرا فلسطينيا جديدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - في تصعيد خطير، نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية تُنذر بتهجير فلسطيني جديد، في ظل دعوات الساسة الصهاينة لتكرار مشهد العدوان على قطاع غزة في الضفة، وسط دعوات فلسطينية للتصدي لعدوان الاحتلال وتحرك المجتمع الدولي للجم جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتتجه حكومة الاحتلال لإشعال الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عبر تنفيذ اقتحامات واسعة لمخيم شعفاط بالقدس المحتلة، مصحوبة بهدم منازل الفلسطينيين، بالتزامن مع قرار مواصلة عمليتها العسكرية الواسعة في مخيمات شمال الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية في مخيمي جنين ونور شمس للاجئين الفلسطينيين، قرب طولكرم، وفي مدينة طوباس المجاورة، لعدة أيام قادمة.
ويواصل جيش الاحتلال محاصرة المستشفيات القريبة من مخيمات اللاجئين، بما في ذلك مستشفى ابن سينا في جنين، لمنع المصابين من الوصول إليها، بالتزامن مع تكثيف تعزيزاته العسكرية التي أدت لاندلاع المواجهات العنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وأسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً.
وتعكس دعوات الوزراء المتطرفين في حكومة الاحتلال إلى "إخلاء" السكان في مناطق تنفيذ العملية العسكرية مخطط الكيان المُحتل لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من أراضي الضفة الغربية، كما جاء في دعوة ما يسمى "زوراً" وزير خارجية الاحتلال، "يسرائيل كاتس"، والتي نددت به الرئاسة الفلسطينية.
وقال المتطرف "كاتس"، أمس، "يجب العمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية، من أجل التعامل مع التهديد في الضفة تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، فهذه حرب ضد كل الصعاب وعلينا أن ننتصر فيها"، وفق مزاعمه.
وفي نفس الوقت، تزعم المؤسسة الأمنية بالكيان المًحتل أن الحملات العسكرية السابقة لم تحقق أي نتيجة في الضفة الغربية، مما تغيير الواقع فيها، لإحكام السيطرة الكاملة عليها، والتخلص من أي تهديد تمثله على الاحتلال.
ويشارك في العملية العسكرية الموسعة فرقتان من جيش الاحتلال، بينما تعمل معظم القوات بالقرب من طولكرم، لتنفيذ تدمير شامل، تحت ذريعة ما ادّعاه الاحتلال "بمكافحة الإرهاب في جنين وطولكرم"، لتبرير جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وتشمل العملية العسكرية الواسعة تغطية جوية كبيرة، ومئات جنود الاحتلال، كما يستخدم الجيش الجرافات، وبحسب التقارير الفلسطينية، فقد أغلق الجيش جميع مداخل مدينة جنين.
وقد أدت العملية العسكرية الصهيونية على مدينتي جنين وطوباس، لارتقاء 6 شهداء في جنين، بينهم 4 بغارة جوية على مركبة قرب بلدة صير واثنان برصاص جنود الاحتلال، فيما استشهد خمسة فلسطينيين في طوباس، بينهم اثنان بغارة جوية على منزل في مخيم الفارعة بمدينة طوباس.
وبذلك؛ يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال إلى 653 شهيداً فلسطينياً على الأقل، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح.
وفي ظل الاوضاع المتفجرة في الضفة المحتلة دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ"النفير وتصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه".
اعتبرت حركة حماس العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية المحتلة "توسيعا لحرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة".
وأشارت الحركة، في بيان أن الاحتلال شرع بعملية عسكرية كبيرة يرافقها قصف جوي من المُسيرات والطيران الحربي، في محاولة عمليّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين التي يترأسها نتنياهو، والتي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون".
ونبهت الحركة في بيانها إلى أن استمرار "حكومة الاحتلال في حملة الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاتها في الضفة المحتلة عبر هذه العملية الإجرامية، هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكاتها الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير".
وأشارت حماس في بيانها إلى أن "الاحتلال ينفذ هذه الجرائم عندما أمن قادته العقاب، واستنادهم إلى دعمٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مطلق من الإدارة الأميركية وبعض العواصم الغربية".
وأكدت حماس أن "كل محاولات الاحتلال في قمع مقاومة الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية بشتى الوسائل خلال عشرات السنوات لم تفلح في إسقاط فكرة المقاومة من وجدان شبابنا الثائر والمقاوم فيها".
وفي الأثناء؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط في مدينة القدس، وانتشرت في أزقته وعلى طول شارعه الرئيسي، كما اطلقت القنابل الغازية باتجاه الفلسطينيين.
ولليوم الثاني على التوالي، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم في مدينة القدس المحتلة، بحجة "البناء دون ترخيص".
واقتحمت آليات الاحتلال صور باهر، جنوب القدس، وحي وادي الجوز في المدينة، وأغلقت المنطقة المستهدفة بالهدم ومنعت الوصول اليها تمهيداً لتنفيذ مخططها، وذلك بعد يوم واحد فقط من قيامها بهدم منزلين في سلوان بالقدس المحتلة.
كما يأتي ذلك عقب قرار هدم 10 منازل في قرية المالحة شرق مدينة بيت لحم، في إطار سياسة الاحتلال تجاه المناطق الشرقية من محافظة بيت لحم، والتي تهدف إلى اجبار السكان الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، ومنعهم من البناء.
وتتعرض المناطق الشرقية من محافظة بيت لحم لتصعيد كبير خلال الفترة الاخيرة تمثل في اقتحامات متكررة للمستوطنين، ومهاجمتهم القرى الفلسطينية، وسرقة المحاصيل الزراعية وحرقها، ومحولة بناء بؤر استيطانية.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن حرب الاحتلال المتصاعدة في الضفة الغربية على مدن وقرى ومخيمات جنين طولكرم وطوباس وغيرها من المدن الفلسطينية، إلى جانب حرب الإبادة في قطاع غزة، ستؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة سيدفع ثمنها الجميع.
وأضاف أن العدوان الذي بدأته قوات الاحتلال على شمال الضفة الغربية، يأتي استكمالا للحرب الشاملة على الشعب والأرض والمقدسات، وهو تصعيد خطير تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال والجانب الأميركي الذي يوفر الحماية والدعم للاحتلال للاستمرار في حربه ضد الشعب الفلسطيني.
في حين أوعزت الحكومة الفلسطينية لكافة جهات الاختصاص بتعزيز تدخلاتها الطارئة لمواجهة عدوان الاحتلال الجاري على محافظات شمال الضفة الغربية، مجددة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.
كما حذرت الحكومة من تداعيات حصار الاحتلال لمستشفيات جنين، وطولكرم وتهديداته باقتحامها، خاصة أن عشرات المرضى يعالجون في هذه الأثناء داخلها، مشددة على مخاطر تصريحات وزير خارجية الاحتلال التي دعا فيها الى "إخلاء الفلسطينيين من الضفة، على غرار ما يحدث في قطاع غزة".
ودعت إلى حشد أوسع ضغط دولي لوقف العدوان والإبادة والتهجير، والتدخل الفوري والفاعل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها المستمر في قطاع غزة ومحافظات شمال الضفة الغربية.
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