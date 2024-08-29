Thursday, 29 August 2024 01:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحرير المختطف بغزة صدفة وليس بعملية معقدة كما ادعى جيش الاحتلال

8/29/2024 12:05:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - شككت تقديرات لمحللين إسرائيلية برواية الجيش الإسرائيلي، إقدامه أول من أمس على تحرير أحد المحتجزين من أسر حركة حماس جنوب قطاع غزة، عبر ما وصفه بـ"عملية معقدة"، بدون الكشف عن تفاصيلها أو توثيقها، خلافا للعمليات السابقة.
وكان جيش الاحتلال نسب لنفسه تحرير المختطف وفق بيان مقتضب أول من أمس مدعيا أن عناصر الكوماندوز البحري "شايطيت 13" وجهاز الأمن العام "الشاباك" تمكنوا من إعادة الأسير فرحان القاضي الذي كان قد أسر خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
إلا أن العديد من الجهات تشكك براوية الجيش و"الشاباك" بسبب التناقض وتضارب المعلومات بشأن آلية تحرير الأسير، حيث تناقلت وسائل إعلام عبرية معلومات مفادها أن قوة من الجيش عثرت على القاضي بالصدفة داخل أحد الأنفاق، خلال نشاط اعتيادي في منطقة رفح، بدون أن تخطط لتنفيذ أي عملية لتحريره أو إنقاذه من الأسر هو أو أي مجموعة من المختطفين.
وقالت وسائل الإعلام العبرية استنادا لمصادر في جيش نفسه أن القوة التي عثرت عليه دهش أفرادها عندما عثروا على الأسير داخل نفق بدون حراس، في غرفة مساحتها حوالي 20 مترا، وهو عربي من فلسطينيي 48، ويدعى فرحان كايد القاضي (52 عاما) من مدينة رهط بالنقب، وبناء على ذلك يبقى في قطاع غزة 108 محتجزين إسرائيليين، منهم 36 يفترض أنهم في عداد الأموات، بحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مقابل ذلك أفادت صحيفة "هآرتس"، أن القاضي لربما قد تمكن من الفرار، ثم عثر عليه في أحد الأنفاق، ولم يواجه الجنود خاطفيه ولم يشتبكوا معهم، خلافا للعمليات السابقة، كما لم يعثروا على أي مختطفين آخرين، علما أنه يتم احتجاز المختطفين ضمن مجموعات صغيرة.
وذكرت الصحيفة أن القاضي هو المختطف الإسرائيلي الثامن الذي تم إنقاذه حيا، وليس ضمن صفقة مع حماس، حيث سبق ذلك تنفيذ 3 عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي لإنقاذ المختطفين، وفي جميعها تم توثيق عملية الإنقاذ، بينما في إعادة القاضي أظهرت مقاطع الفيديو إخضاعه للاستجواب من قبل بعض الجنود بإحدى غرف الجيش بعد العثور عليه داخل النفق.
المعلومات ذاتها نقلتها إذاعة جيش الاحتلال التي أفادت أن "قوة للجيش الإسرائيلي عثرت عن طريق الصدفة على القاضي داخل نفق، دون أن تكون القوة ضمن مخطط لتنفيذ عملية لتحرير أي من المختطفين".
وبحسب المعلومات التي نشرتها إذاعة الجيش نقلا عن مصادر أمنية في الكيان المحتل، فإن القاضي تمكن من الهرب من خاطفيه، ووصل إلى القوة الإسرائيلية التي عثرت عليه عن طريق الصدفة وأخرجته من النفق، بدون أي اشتباك أو مواجهة مع خاطفيه، حيث لم تتضح إلى الآن كيف تمكن القاضي من الفرار من حراسه.
وعززت إذاعة الجيش معلوماتها التي تشكك بالرواية الإسرائيلية الرسمية، بمعلومات تشير إلى أنه لحظة عثور قوة الجيش على القاضي في منطقة رفح، كان رئيس الأركان هرتسي هاليفي على متن مروحية عسكرية متجهة إلى غور الأردن.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن هاليفي حصل على إحاطة بالمعلومات حول "عملية الإنقاذ" للقاضي وهو على متن المروحية، وليس من غرفة العمليات أو مركز قيادة هيئة الأركان كما كان في عمليات الإنقاذ السابقة. وأمام تناقض هذه الروايات، أكد جيش الاحتلال التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي جاء فيه أن الجنود عثروا على القاضي عندما كان بمفرده في النفق وتم إنقاذه منه، وهو ما أفادت به الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان11".
وذكرت إذاعة الاحتلال الرسمية أن جنود القوة "شاييطت 13" لم يخوضوا أي اشتباك مسلح خلال عملية تخليص القاضي من النفق، حيث عثر عليه بمفرده بدون وجود مختطفين آخرين، ورجحت أن يكون قد تمكن من الهرب من حراسه، أو أن عناصر المقاومة الذين كانوا يحتجزونه لاحظوا وجود القوة العسكرية الإسرائيلية، وقرروا مغادرة المكان وترك المختطف.
وما يعزز فرضية العثور على القاضي عن طريق الصدفة، التصريحات التي نقلها الموقع الإلكتروني "واللا" على لسان القاضي، الذي أخبر مقربيه أن "مسلحي حماس انسحبوا بينما كان أسيرا في النفق، وذلك عندما وصل الجنود الذين توجهوا إليه عبر مكبرات الصوت"، وأضاف: "كنت أخشى أن يكون النفق مفخخا بالمتفجرات، لذا مشيت ببطء حتى وصلت إلى الجنود".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان إن "الجنود الذين أنقذوا القاضي وصلوا إلى موقعه بفضل معلومات استخباراتية دقيقة"، لكن هاغاري لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول "عملية الإنقاذ المعقدة" وتفاصيل المعلومات الاستخباراتية، خلافا لعمليات الإنقاذ السابقة. وامتنع المتحدث باسم جيش الاحتلال عن تفنيد المعلومات التي تؤكد أنه عثر على القاضي داخل نفق عن طريق الصدفة، قائلا: "تم إنقاذ القاضي حيا من أحد الأنفاق، لقد التقى بقواتنا تحت الأرض، ولن أخوض في تفاصيل أبعد من ذلك، لذا أطلب عدم نشر الإشاعات"، بحسب تعبيره.-(وكالات)

MENAFN29082024000072011014ID1108613460

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث