الاحتلال يعتقل أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني بالضفة منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 مواطنا فلسطينيا
على الأقل منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر الأربعاء.
وحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي
الأسير الفلسطيني في بيان، مساء الأربعاء، فإن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم
التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير
على مدار الساعة، مع الإشارة إلى أنّه من بين المعتقلين
أطفال.
وأفاد البيان بأن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ
عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، جنين، طوباس، ورام الله
والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق
المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين
الذين أفرج عنهم لاحقا.
وأضاف البيان: "إلى جانب ذلك أعلن
الاحتلال اليوم عن اعتقال العشرات من العمال المتواجدين في أراضي الـ48".
وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر
من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة؛ بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة
والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر
الماضي. (وفا)
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