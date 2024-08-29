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الاحتلال: إيران هي السبب وراء ما يحدث بالضفة

8/29/2024 12:05:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي إيران مسؤولية تصاعد الأحداث التي تشهدها الضفة الغربية في الفترة الأخيرة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي في تصريحات صحفية: "في الآونة الأخيرة، شهدت الضفة الغربية تصاعدا ملحوظًا في النشاطات والعمليات، التي تحمل بصمات واضحة للتدخل الإيراني. التقارير الأمنية تشير إلى أن هذه الهجمات ممولة من إيران وموجهة من قبلها، مما يسلط الضوء على التهديد المتزايد تشكله ايران في هذه المنطقة".

وأضاف: "منذ يوم أمس، قُتل سبعة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش بالضفة الغربية، هذا العدد يعكس مدى خطورة التهديد الذي تواجهه المنطقة، حيث أطلق الجيش عملية عسكرية بهدف القضاء على ما وصفها بـ"البؤر الإرهابية""، حسب قوله.

وتابع المصدر أن "المسؤولين العسكريين يؤكدون أن العملية ستستمر طالما تطلب الأمر لتحقيق أهدافها الأمنية، ما يعني أننا قد نشهد مواجهات لعدة أيام أخرى، وربما لفترة أطول إذا لزم الأمر".

وأردف: "لا تعتبر هذه العملية من نوع جديد، بل تأتي كجزء من جهود مستمرة لمكافحة العمليات في الضفة الغربية. الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو القضاء على التهديدات، وتأمين حرية الحركة في المنطقة للسكان. يجب التأكيد على أن هذه العملية ليست مرتبطة بساحات أخرى، بل تركز فقط على مكافحة الإرهاب داخل الضفة الغربية".

وقال: "يتضح من المعلومات المتاحة أن إيران قد حددت في السنوات الأخيرة الضفة كساحة رئيسية لنشاطاتها. إيران بدأت بضخ موارد ضخمة في المنطقة، مستغلة عدة مسارات شيعية تمتد بين إيران ولبنان. هذه الاستثمارات الإيرانية تجلت في دعم وتسليح الخلايا بأسلحة ومواد متفجرة خطيرة؛ بما في ذلك العبوات الناسفة المصنوعة من أسطوانات الغاز".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة في الأسابيع الأخيرة، وهي عملية معقدة تتطلب جهودًا مستمرة. التقارير تشير إلى أن العبوات الناسفة التي تصنعها الخلايا بتمويل وتوجيه إيراني، يمكن أن تسبب دمارًا هائلًا، خاصة تلك المصنوعة من أسطوانات الغاز والتي تم تحضيرها بطريقة تجعلها قادرة على إحداث انفجارات مدمرة".

ولفت إلى أن "الإيرانيين لا يكتفون بدعم العمليات في الضفة من خلال الأسلحة والتمويل فقط، بل يساهمون أيضًا في توجيه الهجمات الإرهابية عبر وسائل رقمية متقدمة، وتقديم دعم مالي مباشر لهذه الخلايا. على الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة، إلا أن التقديرات تشير إلى أن التمويل الإيراني للعمليات في المنطقة يصل إلى ملايين الدولارات".

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