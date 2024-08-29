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تفاصيل عملية مخيمات صيفية الإسرائيلية في الضفة

8/29/2024 12:05:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "مخيمات صيفية"، وأعادت من خلالها احتلال شمالي الضفة الغربية، حيث شمل الهجوم محافظات جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها في وقت متزامن.
ووفقا لموقع "الجزيرة نت"، دخلت القوات من محاور عدة، حيث هاجمت إحداها محافظة جنين من 3 محاور، وتوغلت من حاجز الجلمة شمالا ومن حاجزي سالم ودوتان غربا، وبالتزامن مع ذلك اقتحمت قوات إضافية طولكرم من محاور نيتسان يعوز غربا وحاجزي جبارة جنوبا وعناب شرقا.

وفي الجزء الشرقي من طولكرم، كانت العملية أكثر تركيزا، حيث نفذت قوات الاحتلال إنزالا للمظليين، ثم اقتحمت المدينة من الناحية الشرقية عبر محوري الحمراء وعاطوف.

ومع إحكام الهجوم الإسرائيلي، بدأ التوغل يزداد عمقا. وبينما تحركت آليات الاحتلال داخل جنين لتحاصر المستشفيات وتمنع الوصول إليها، رفعت المقاومة وتيرة هجماتها.


اشتباكات عنيفة
في المقابل، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها يخوضون بالاشتراك مع الفصائل اشتباكات في المدينة والمخيم والمناطق المجاورة، ما اضطر قوات الاحتلال إلى طلب تعزيزات إضافية.

وفي الوقت نفسه، كانت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- تتحدث عن اشتباكات عنيفة ومواجهات مباشرة في كفردان، بينما كان القتال محتدما في طولكرم ومخيم نور شمس.

وقالت سرايا القدس إن مقاوميها فجروا جرافة عسكرية في المخيم وأسقطوا مسيرات إسرائيلية. وأضافت أنها تحدد مواقع قناصة يتمركزون على أبنية المخيم والمناطق المجاورة له.

وفي طوباس، شكّل مخيم الفارعة هدفا للقوات المتوغلة، فبعد الإنزال وتوغل القوات البرية دارت اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال مدعوما بسلاح الجو والفصائل الفلسطينية.

وتحاول قوات الاحتلال محاصرة شمالي الضفة، حيث يأتي التوغل البري بإسناد جوي واسع بعدما رفع وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت قبل نحو شهرين الحظر على استخدام المقاتلات في الضفة الغربية.

وتشارك في العمليات نحو فرقة كاملة؛ من بينها وحدة دوفدفان (المستعربين)، وهي من الوحدات الخاصة التي تختص بتنفيذ مهام أمنية وتنشط في جمع المعلومات وتنفيذ عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية، وتضم عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود وتعمل داخل التجمعات السكانية الفلسطينية.

كما يشارك في العملية لواء كفير، وهو اللواء النظامي الخامس بين ألوية مشاة النخبة وأكبرها في جيش الاحتلال، ويضم 5 كتائب 4 منها قتالية، إلى جانب كتيبة استطلاع.

وتتزامن العملية الواسعة- التي قال الإعلام العبري إنها قد تستمر أياما- مع دعوات سياسية لإعادة احتلال الضفة في وقت وسعت فيه فصائل المقاومة من مساحة عملياتها العسكرية كمّا ونوعا.

ورغم ما تشهده المدن والبلدات من رقابة شديدة على كل من يدخل ويخرج منها، فإن المقاومين تمكنوا من تطوير عبوات محلية قادرة على تحقيق إصابات مؤكدة في الآليات الإسرائيلية.

كما استطاعت المقاومة تنفيذ عمليات نوعية على غرار ما يشهده قطاع غزة من قتال مباشر وعمليات رصد وتتبع.

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