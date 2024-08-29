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مخططات نتنياهو وصلت إلى طريق مسدود

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألون بن مئير – (موقع ألون بن مئير) 2024/8/14 أشار السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مؤخرًا إلى أن رد طهران على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية هي "أمر لا علاقة له على الإطلاق" بالجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. "ومع ذلك، فإننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل...". والسؤال هو، هل يرى نتنياهو ذلك كفرصة للمضي قدماً في وقف إطلاق النار لمنع إيران من مهاجمة إسرائيل، ولو رمزياً، وتجنب حرب إقليمية محتملة؟ أم أنه سيتعمد نسف محادثات وقف إطلاق النار لدفع إيران إلى الرد، ربما لمنحه الفرصة الأخيرة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، والتي كان يحلم بها لأكثر من عقدين؟
صوّرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بقيادة نتنياهو على وجه الخصوص، البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد وجودي لإسرائيل. وبالنسبة لنتنياهو، يخدم إشراك الجمهور في مثل هذه الرواية المشؤومة غرضه السياسي المتمثل في تقديم نفسه باعتباره الوصي النهائي على أمن إسرائيل. ومع أن إيران عدو معلن لإسرائيل، فإن حيازتها قنبلة نووية يثير القلق. لكنّ التلميح إلى أن إيران قد تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد إسرائيل هو أمر مضلل وغير منتج. فطهران تعلم أن لدى إسرائيل قدرة نووية قادرة على شن ضربة ثانية، وأن مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي يعادل الانتحار.
لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، استخدم نتنياهو كل أداة تحت تصرفه لتخريب البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك اغتيال العديد من كبار علمائها النوويين، وإفساد بيانات معالجة الكمبيوتر ومداهمة مبنى تخزين سري ومصادرة آلاف الوثائق المتعلقة بالمجال النووي. كما شن نتنياهو حملة لا هوادة فيها لقتل "خطة العمل الشاملة المشتركة" بين الولايات المتحدة وإيران التي تفاوض عليها الرئيس السابق أوباما. وفي تحدٍ لأوباما، ألقى نتنياهو في آذار (مارس) 2015 خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس لعرض وجهة نظره ضد الاتفاق النووي مع إيران. وبعد انتخاب ترامب رئيسًا، أقنعه نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق. وفشلت المفاوضات اللاحقة بين إدارة بايدن وإيران لاستعادة أو تعديل النسخة الأصلية من الاتفاق.
وبفضل نتنياهو، الذي جعل من مهمة حياته منع إيران من تطوير الأسلحة النووية، أدت جهوده المضللة إلى نتائج معاكسة تمامًا. لم تفعل إيران سوى تسريع تخصيب اليورانيوم، وخاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها. وفي الوقت الحاضر، أصبحت إيران دولة نووية بحكم الأمر الواقع مع القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المنقى لصنع قنبلة واحدة في غضون بضعة أشهر ورأس حربي نووي ونظام توصيل في غضون 18 شهرًا.
لكي يبرئ نتنياهو نفسه من الهجوم المروع الذي شنته حماس تحت حكمه، فإنه يريد تحقيق "نصر كامل" ضد حماس، على الرغم من أن هذا حلم بعيد المنال وصفه له وزير دفاعه غالانت بأنه "هراء". وفضلاً عن ذلك، على الرغم من عبثية تفكيره يتمنى نتنياهو أن ترد إيران، وهو ما سيمنحه الفرصة النادرة لمهاجمة إيران وتدمير العديد من منشآتها النووية. ومن وجهة نظره، فإن "مثل هذا الإنجاز" -الانتصار الكامل على حماس وتدمير الكثير من المجمع الصناعي النووي الإيراني- سوف يسمح له بالظهور كمنقذ حقيقي لإسرائيل. ولكنه يحتاج إلى جر الولايات المتحدة إلى المعركة لتحقيق هذه الغاية.
وكما يرى نتنياهو، أرسلت الولايات المتحدة بالفعل حاملتي طائرات، (يو إس إس أبراهام لينكولن) و(يو إس إس ثيودور روزفلت)، بالإضافة إلى غواصة نووية، إلى الشرق الأوسط وسط توترات إقليمية متصاعدة. ونشر هذه القوة الهائلة هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الوجود العسكري الأميركي وقدراته لردع إيران والجماعات التابعة لها، حزب الله والحوثيين، عن مهاجمة إسرائيل "بشكل غير متناسب" في أعقاب التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل وإيران. ومع ذلك، فإن آخر شيء تريده إدارة بايدن هو التسبّب بحرب إقليمية، وهو ما تريد الولايات المتحدة تجنبه بشدة.
حذرت إدارة بايدن نتنياهو بنبرة صارمة بشكل غير عادي بأن جولة المحادثات في الدوحة ستكون المحاولة الأخيرة التي تبذلها أميركا ومصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار، وأنها ستحمله المسؤولية إذا فشلت المفاوضات. وقد اعتاد نتنياهو على إضافة شروط جديدة في كل مرة تصل فيها محادثات وقف إطلاق النار إلى انفراجة. وللمرة الأولى، يشعر نتنياهو بالفخ. ولكن إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، فقد لا تنتقم إيران إلا بشكل رمزي -أو أنها قد لا تنتقم- لأن وقف إطلاق النار سيسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها وإعادة تدريبها وتعزيز احتمالات إعادة تشكيل نفسها بالكامل في غزة بشكل كبير، وهو ما تريده إيران على وجه التحديد. ومن ناحية أخرى، إذا لم يوافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، فسوف تلومه الولايات المتحدة، ومن المرجح أن ترد إيران بشكل متناسب لمنع الولايات المتحدة من الدخول في المعركة.
يبدو أن نتنياهو، الذي يعتبر نفسه ساحرًا سياسيًا واستراتيجيًا، لن ينجح هذه المرة. وسيكون أحمق إذا افترض أنه يستطيع التفوق على الإيرانيين. إنهم يحسبون الأمور بدقة واستراتيجيون؛ وهم يدركون تمامًا الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل غزة ويراقبون خيبة أمل الجمهور الإسرائيلي في حكومتهم ومخاوفهم العميقة وقلقهم بشأن مصير الرهائن؛ ولديهم رؤية واضحة للتوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، وهم يراقبون ببهجة انقسام الجمهور الإسرائيلي والفوضى السياسية. ومن عجيب المفارقات أن إيران، وليس إسرائيل، هي التي تتحكم الآن بما سيحدث تاليًا ولن تقع في أيدي نتنياهو.
السؤال الآن هو متى، إن حدث، سيضع نتنياهو مصالح بلاده الوطنية فوق مصالحه الخاصة، وما الثمن الذي سيكون مستعدًا لدفعه لمنع اندلاع حرب إقليمية لا يمكن تصورها والتي من شأنها أن تترك إسرائيل ملطخة بالدماء ومشوهة اجتماعيا واقتصاديا، والتي سيستغرق الأمر عقودا لتتعافى منها.
ليس لدى حكومة نتنياهو الحالية أي أساس أخلاقي تقف عليه. وحلفاء إسرائيل في حيرة من أمرهم. وهم يتساءلون كيف ضلت دولة وصفتها رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، بأنها "أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين" طريقها؟ لم يُلحق أحد، حتى أسوأ أعداء إسرائيل، مثل هذا القدر من الضرر بسمعة إسرائيل وأمنها ورفاهتها أكثر من نتنياهو.
من غير المرجح أن يترك نتنياهو منصبه طواعية لمنع حرب إقليمية محتملة قد يتسبب فيها بسبب سوء تقدير قدرات إيران وتصميمها على عدم الخضوع للتنمر. وتشكل الفوضى التي تعيشها أحزاب المعارضة التي فشلت بشدة في التوحد وتقديم استراتيجية سليمة بديلة، لانتشال إسرائيل من المستنقع الذي أحدثه نتنياهو، وصمة عار على المستوى الوطني. والآن أصبح الأمر متروكاً للجمهور الإسرائيلي للنهوض والمشاركة في المظاهرات الحازمة والعصيان المدني والإضرابات العامة لإجبار حكومة نتنياهو على الإستقالة قبل أن تواجه إسرائيل كارثة مروعة.
*د. ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد في العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف.

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