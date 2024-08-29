مخططات نتنياهو وصلت إلى طريق مسدود

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألون بن مئير – (موقع ألون بن مئير) 2024/8/14
أشار السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة مؤخرًا إلى أن رد طهران على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية هي "أمر لا علاقة له على الإطلاق" بالجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. "ومع ذلك، فإننا نأمل أن يكون ردنا في الوقت المناسب وأن يتم تنفيذه بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل...". والسؤال هو، هل يرى نتنياهو
ذلك كفرصة للمضي قدماً في وقف إطلاق النار لمنع إيران من مهاجمة إسرائيل، ولو رمزياً، وتجنب حرب إقليمية محتملة؟ أم أنه سيتعمد نسف محادثات وقف إطلاق النار لدفع إيران إلى الرد، ربما لمنحه الفرصة الأخيرة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، والتي كان يحلم بها لأكثر من عقدين؟
صوّرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بقيادة نتنياهو على وجه الخصوص، البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد وجودي لإسرائيل. وبالنسبة لنتنياهو، يخدم إشراك الجمهور في مثل هذه الرواية المشؤومة غرضه السياسي المتمثل في تقديم نفسه باعتباره الوصي النهائي على أمن إسرائيل. ومع أن إيران عدو معلن لإسرائيل، فإن حيازتها قنبلة نووية يثير القلق. لكنّ التلميح إلى أن إيران قد تستخدم مثل هذه الأسلحة ضد إسرائيل هو أمر مضلل وغير منتج. فطهران تعلم أن لدى إسرائيل قدرة نووية قادرة على شن ضربة ثانية، وأن مهاجمة إسرائيل بسلاح نووي يعادل الانتحار.
لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، استخدم نتنياهو كل أداة تحت تصرفه لتخريب البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك اغتيال العديد من كبار علمائها النوويين، وإفساد بيانات معالجة الكمبيوتر ومداهمة مبنى تخزين سري ومصادرة آلاف الوثائق المتعلقة بالمجال النووي. كما شن نتنياهو حملة لا هوادة فيها لقتل "خطة العمل الشاملة المشتركة" بين الولايات المتحدة وإيران التي تفاوض عليها الرئيس السابق أوباما. وفي تحدٍ لأوباما، ألقى نتنياهو في آذار (مارس) 2015 خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونغرس لعرض وجهة نظره ضد الاتفاق النووي مع إيران. وبعد انتخاب ترامب رئيسًا، أقنعه نتنياهو بالانسحاب من الاتفاق. وفشلت المفاوضات اللاحقة بين إدارة بايدن وإيران لاستعادة أو تعديل النسخة الأصلية من الاتفاق.
وبفضل نتنياهو، الذي جعل من مهمة حياته منع إيران من تطوير الأسلحة النووية، أدت جهوده المضللة إلى نتائج معاكسة تمامًا. لم تفعل إيران سوى تسريع تخصيب اليورانيوم، وخاصة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها. وفي الوقت الحاضر، أصبحت إيران دولة نووية بحكم الأمر الواقع مع القدرة على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم المنقى لصنع قنبلة واحدة في غضون بضعة أشهر ورأس حربي نووي ونظام توصيل في غضون 18 شهرًا.
لكي يبرئ نتنياهو نفسه من الهجوم المروع الذي شنته حماس تحت حكمه، فإنه يريد تحقيق "نصر كامل" ضد حماس، على الرغم من أن هذا حلم بعيد المنال وصفه له وزير دفاعه غالانت بأنه "هراء". وفضلاً عن ذلك، على الرغم من عبثية تفكيره يتمنى نتنياهو أن ترد إيران، وهو ما سيمنحه الفرصة النادرة لمهاجمة إيران وتدمير العديد من منشآتها النووية. ومن وجهة نظره، فإن "مثل هذا الإنجاز" -الانتصار الكامل على حماس وتدمير الكثير من المجمع الصناعي النووي الإيراني- سوف يسمح له بالظهور كمنقذ حقيقي لإسرائيل. ولكنه يحتاج إلى جر الولايات المتحدة إلى المعركة لتحقيق هذه الغاية.
وكما يرى نتنياهو، أرسلت الولايات المتحدة بالفعل حاملتي طائرات، (يو إس إس أبراهام لينكولن) و(يو إس إس ثيودور روزفلت)، بالإضافة إلى غواصة نووية، إلى الشرق الأوسط وسط توترات إقليمية متصاعدة. ونشر هذه القوة الهائلة هو جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الوجود العسكري الأميركي وقدراته لردع إيران والجماعات التابعة لها، حزب الله والحوثيين، عن مهاجمة إسرائيل "بشكل غير متناسب" في أعقاب التصعيد الأخير للصراع بين إسرائيل وإيران. ومع ذلك، فإن آخر شيء تريده إدارة بايدن هو التسبّب بحرب إقليمية، وهو ما تريد الولايات المتحدة تجنبه بشدة.
حذرت إدارة بايدن نتنياهو بنبرة صارمة بشكل غير عادي بأن جولة المحادثات في الدوحة ستكون المحاولة الأخيرة التي تبذلها أميركا ومصر وقطر لتحقيق وقف إطلاق النار، وأنها ستحمله المسؤولية إذا فشلت المفاوضات. وقد اعتاد نتنياهو على إضافة شروط جديدة في كل مرة تصل فيها محادثات وقف إطلاق النار إلى انفراجة. وللمرة الأولى، يشعر نتنياهو بالفخ. ولكن إذا وافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، فقد لا تنتقم إيران إلا بشكل رمزي -أو أنها قد لا تنتقم- لأن وقف إطلاق النار سيسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها وإعادة تدريبها وتعزيز احتمالات إعادة تشكيل نفسها بالكامل في غزة بشكل كبير، وهو ما تريده إيران على وجه التحديد. ومن ناحية أخرى، إذا لم يوافق نتنياهو على وقف إطلاق النار، فسوف تلومه الولايات المتحدة، ومن المرجح أن ترد إيران بشكل متناسب لمنع الولايات المتحدة من الدخول في المعركة.
يبدو أن نتنياهو، الذي يعتبر نفسه ساحرًا سياسيًا واستراتيجيًا، لن ينجح هذه المرة. وسيكون أحمق إذا افترض أنه يستطيع التفوق على الإيرانيين. إنهم يحسبون الأمور بدقة واستراتيجيون؛ وهم يدركون تمامًا الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل غزة ويراقبون خيبة أمل الجمهور الإسرائيلي في حكومتهم ومخاوفهم العميقة وقلقهم بشأن مصير الرهائن؛ ولديهم رؤية واضحة للتوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، وهم يراقبون ببهجة انقسام الجمهور الإسرائيلي والفوضى السياسية. ومن عجيب المفارقات أن إيران، وليس إسرائيل، هي التي تتحكم الآن بما سيحدث تاليًا ولن تقع في أيدي نتنياهو.
السؤال الآن هو متى، إن حدث، سيضع نتنياهو مصالح بلاده الوطنية فوق مصالحه الخاصة، وما الثمن الذي سيكون مستعدًا لدفعه لمنع اندلاع حرب إقليمية لا يمكن تصورها والتي من شأنها أن تترك إسرائيل ملطخة بالدماء ومشوهة اجتماعيا واقتصاديا، والتي سيستغرق الأمر عقودا لتتعافى منها.
ليس لدى حكومة نتنياهو الحالية أي أساس أخلاقي تقف عليه. وحلفاء إسرائيل في حيرة من أمرهم. وهم يتساءلون كيف ضلت دولة وصفتها رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، بأنها "أعظم إنجاز سياسي في القرن العشرين" طريقها؟ لم يُلحق أحد، حتى أسوأ أعداء إسرائيل، مثل هذا القدر من الضرر بسمعة إسرائيل وأمنها ورفاهتها أكثر من نتنياهو.
من غير المرجح أن يترك نتنياهو منصبه طواعية لمنع حرب إقليمية محتملة قد يتسبب فيها بسبب سوء تقدير قدرات إيران وتصميمها على عدم الخضوع للتنمر. وتشكل الفوضى التي تعيشها أحزاب المعارضة التي فشلت بشدة في التوحد وتقديم استراتيجية سليمة بديلة، لانتشال إسرائيل من المستنقع الذي أحدثه نتنياهو، وصمة عار على المستوى الوطني. والآن أصبح الأمر متروكاً للجمهور الإسرائيلي للنهوض والمشاركة في المظاهرات الحازمة والعصيان المدني والإضرابات العامة لإجبار حكومة نتنياهو على الإستقالة قبل أن تواجه إسرائيل كارثة مروعة.
*د. ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. ولد في بغداد في العام 1937. مختص بسياسات الشرق الأوسط، وخاصة مفاوضات السلام بين إسرائيل والعالم العربي. يعد من داعمي السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومن خصوم اليمين الإسرائيلي المتطرف.
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