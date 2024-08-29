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قوات الاحتلال تقتحم نابلس

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، فجر اليوم الخميس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بآليات عدة مرت عبر حاجز المربعة جنوب المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا، وداهم جنود الاحتلال إحدى البنايات. (وفا)

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