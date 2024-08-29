قوات الاحتلال تقتحم نابلس
التاريخ
8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس،
فجر اليوم الخميس.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت
المدينة بآليات عدة مرت عبر حاجز المربعة جنوب المدينة، وتمركزت في منطقة نابلس
الجديدة، ثم تحركت باتجاه حي رفيديا، وداهم جنود الاحتلال إحدى البنايات. (وفا)
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