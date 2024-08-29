قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الخميس، عددا كبيرا من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أكدت مصادر
محلية أن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس، وفتشوها
وعاثوا فيها خرابا وفسادا.
يذكر أن مخيم نور شمس يتعرض لعدوان واسع من قوات
الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى ارتقاء مواطن، وتدمير
كبير في البنية التحتية.
MENAFN29082024000072011014ID1108613447
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.