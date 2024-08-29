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قوات الاحتلال تواصل عدوانها على مخيم نور شمس

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، عددا كبيرا من منازل المواطنين الفلسطينيين في مخيم نور شمس، شرق طولكرم.
ونقلا عن وكالة "وفا"، أكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا عددا كبيرا من منازل المواطنين في نور شمس، وفتشوها وعاثوا فيها خرابا وفسادا.

يذكر أن مخيم نور شمس يتعرض لعدوان واسع من قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي، ما أدى إلى ارتقاء مواطن، وتدمير كبير في البنية التحتية.

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