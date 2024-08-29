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شهداء بقصف الاحتلال مخيم النصيرات ودير البلح

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهدت طفلتان وسيدة، فجر اليوم الخميس، في قصف لقوات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال واصلت قصفها على النصيرات ودير البلح، وعلى مدينة غزة، وأن هناك عددا من الشهداء تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالها. (وفا)

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