شهداء بقصف الاحتلال مخيم النصيرات ودير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهدت طفلتان وسيدة، فجر اليوم الخميس، في
قصف لقوات الاحتلال لمنزلين في مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة.
وأكدت مصادر محلية أن طواقم الإسعاف والدفاع
المدني انتشلت طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت
جثمان سيدة عقب قصف
الاحتلال منزلا في دير البلح.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال واصلت
قصفها على النصيرات ودير البلح، وعلى مدينة غزة، وأن هناك عددا من الشهداء تحت
الأنقاض لم تتمكن الطواقم من انتشالها. (وفا)
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