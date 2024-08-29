مشعل يدعو لعودة العمليات الاستشهادية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا رئيس حركة "حماس" في الخارج،
خالد مشعل، إلى العودة لـ"العمليات الاستشهادية"، لمقاومة العمليات
العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال مشعل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال
مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي، إن "عمليات المقاومة
في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات
(الاستشهادية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع
مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".
وأضاف: "لقد فتح العدو الصراع على جميع
الجبهات، ساعيا لنا جميعا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو،- أنا مجنون-، ويعود
الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها".
وتابع: "أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في
جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".
وانتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأميركية في
محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال، متهما الولايات المتحدة بتزويد
الاحتلال بـ"أسلحة الدمار".
وأردف: "أميركا تخلت عن ورقة 2 يوليو، ثم
تضع اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو صاحب
الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أميركا وبعض دول الغرب
للأسف".
واستكمل أن كل الروايات الإسرائيلية
والأميركية، وبخاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأميركا ليست
جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.
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