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مشعل يدعو لعودة العمليات الاستشهادية

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس حركة "حماس" في الخارج، خالد مشعل، إلى العودة لـ"العمليات الاستشهادية"، لمقاومة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال مشعل، في كلمة له عبر تقنية الفيديو خلال مؤتمر لإصدار تقرير "عين على الأقصى" السنوي، إن "عمليات المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد على الرغم من الظروف القاسية.. نريد العودة إلى العمليات (الاستشهادية)، هذه حالة لا يصلح لها إلا الصراع المفتوح، هم يقاتلوننا بصراع مفتوح ونحن نواجههم بصراع مفتوح".

وأضاف: "لقد فتح العدو الصراع على جميع الجبهات، ساعيا لنا جميعا، سواء كنا نحارب أم لا. يقول العدو،- أنا مجنون-، ويعود الأمر إلى الأمة لتحمل مسؤولياتها".

وتابع: "أكرر دعوتي للجميع للمشاركة في جبهات متعددة في المقاومة الفعلية ضد الكيان الصهيوني".

وانتقد مشعل الجهود الدبلوماسية الأميركية في محاولة التوسط في وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال، متهما الولايات المتحدة بتزويد الاحتلال بـ"أسلحة الدمار".

وأردف: "أميركا تخلت عن ورقة 2 يوليو، ثم تضع اللوم على حماس، وهي تعلم أن الذي عطل الاتفاق هو بنيامين نتنياهو صاحب الأجندة الشخصية، إضافة إلى الأجندة الصهيونية التي تدعمها أميركا وبعض دول الغرب للأسف".

واستكمل أن كل الروايات الإسرائيلية والأميركية، وبخاصة في الأيام والأسابيع الماضية، محض كذب وافتراء، وأميركا ليست جادة، هي ليست وسيطا، هي شريكة في العدوان.

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