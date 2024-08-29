جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية وفصائل المقاومة تتصدى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على
التوالي عمليته العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قواته مخيما
في الخليل وبلدة قرب بيت لحم، في حين تصدت فصائل المقاومة للقوات المتوغلة وخاضت
معها اشتباكات ضارية.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مخيم
العروب شمال الخليل، جنوب الضفة للمرة الثانية خلال ساعات، كما واصلت حصار مخيمات
جنين ونور شمس في طولكرم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وأصوات انفجارات قوية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة في
طوباس شمالي الضفة، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي
انفجارات داخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة
الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مسلحين في
مخيم جنين.
واستهدف مقاومون بالرصاص منزلا تحصن به جنود
الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، في حين نجا عدد من المقاومين بعد استهدافهم
من قبل قوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة.
وردا على التوغل الإسرائيلي، قالت كتائب الشهيد
أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- إن مقاتليها
استهدفوا قوات متوغلة في جنين بعبوات، وإنهم يخوضون مع فصائل المقاومة اشتباكات مع
الاحتلال.
وقالت كتائب شهداء الأقصى- الجناح العسكري
لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال
لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة.
وحسب مصادر طبية فلسطينية، استشهد 12 فلسطينيا
على الأقل وأصيب العشرات منذ بدء العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها قوات الاحتلال
فجر أمس الأربعاء شمال الضفة، وأسمتها "مخيمات الصيف"، كما اعتقلت
العشرات ورحلت بعضهم إلى الداخل الفلسطيني.
وشاركت في هذه العملية- بحسب القناة الـ12 العبرية-
4 كتائب تابعة لحرس الحدود، ودفع الاحتلال بمروحيات ومقاتلات ومسيرات لتوفير غطاء
للقوات البرية خلال عمليته التي فرض خلالها حصارا كاملا على مدن جنين وطوباس
وطولكرم، زاعما أن عمليته تستهدف "مسلحين وبنى تحتية إرهابية".
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