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جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية وفصائل المقاومة تتصدى

8/29/2024 12:05:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قواته مخيما في الخليل وبلدة قرب بيت لحم، في حين تصدت فصائل المقاومة للقوات المتوغلة وخاضت معها اشتباكات ضارية.
واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة للمرة الثانية خلال ساعات، كما واصلت حصار مخيمات جنين ونور شمس في طولكرم وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين وأصوات انفجارات قوية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة في طوباس شمالي الضفة، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت قناة "الجزيرة" بسماع دوي انفجارات داخل مخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنديا إسرائيليا أصيب برصاص مسلحين في مخيم جنين.

واستهدف مقاومون بالرصاص منزلا تحصن به جنود الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة جنين، في حين نجا عدد من المقاومين بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال في الحي الشرقي للمدينة.

وردا على التوغل الإسرائيلي، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- إن مقاتليها استهدفوا قوات متوغلة في جنين بعبوات، وإنهم يخوضون مع فصائل المقاومة اشتباكات مع الاحتلال.

وقالت كتائب شهداء الأقصى- الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- إن مقاتليها تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة.

وحسب مصادر طبية فلسطينية، استشهد 12 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات منذ بدء العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها قوات الاحتلال فجر أمس الأربعاء شمال الضفة، وأسمتها "مخيمات الصيف"، كما اعتقلت العشرات ورحلت بعضهم إلى الداخل الفلسطيني.

وشاركت في هذه العملية- بحسب القناة الـ12 العبرية- 4 كتائب تابعة لحرس الحدود، ودفع الاحتلال بمروحيات ومقاتلات ومسيرات لتوفير غطاء للقوات البرية خلال عمليته التي فرض خلالها حصارا كاملا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، زاعما أن عمليته تستهدف "مسلحين وبنى تحتية إرهابية".

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