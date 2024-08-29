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الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق بالعمليات الإسرائيلية في فلسطين

8/29/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتحقيق الشامل والمستقل في عمليات القتل غير القانوني ومحاسبة المسؤولين عنها في الأراضي الفلسطينية، وأن العملية الكبرى التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تهدد بشكل خطير بتعميق الوضع الكارثي بالفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونددت بعدوان الاحتلال على جنين وطوباس وطولكرم، والذي أدى إلى استشهاد تسعة فلسطينيين على الأقل، اثنان منهم من الأطفال، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 637، وهو أكبر عدد من الشهداء خلال ثمانية أشهر منذ بدأت الأمم المتحدة في تسجيل الضحايا قبل عقدين من الزمن.

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة أن آلاف الفلسطينيين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وعنف المستوطنين والقيود الشديدة على الحركة والتعبير، ودمرت منازلهم وممتلكاتهم أو تم الاستيلاء عليها وتم تهجيرهم قسريا، مشيرة إلى أن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية تنتهك قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها في عمليات إنفاذ القانون. (وفا)

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