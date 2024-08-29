Thursday, 29 August 2024 01:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل تسير شركتك العائلية على الطريق الصحيح؟

8/29/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في ظل الاتجاهات الحديثة من الضروري فصل الملكية عن الإدارة التنفيذية، لكن أصحاب الشركات العائلية الذين لا يعملون في شركاتهم ولديهم الرغبة في الانخراط تجدهم حائرين امام التقارير المالية الضخمة وسؤال الإدارة التنفيذية لهم ((ماذا تريدون من أعمالكم؟)) جوابهم بسيط نريد التركيز على ((معدل إعادة الاستثمار)).
هي تعني النسبة المئوية للأرباح التي يتم إعادة استثمارها سواء في المشاريع القائمة او الجديدة بدلاً من توزيعها على المالكين، ويمكن أن يشير معدل إعادة الاستثمار إلى ما إذا كانت شركتك العائلية تسير على مسار مستدام أو معرضة لخطر استنزاف نفسها.
لماذا يعد معدل إعادة الاستثمار مهمًا جدًا؟ لأن المؤسسين الذين يحاولون يحاول تقوية جذور الشركة نرى معدلات إعادة استثمار تبلغ 95 ٪ أو أكثر، لذلك كن فخوراً وواثقاً بمستقبل شركتك إذا كانت تخلق الكثير من القيمة على الورق لأصحابها وتوزع أرباحًا نقدية صغيرة نسبيًا. للعلم العديد من شركات التكنولوجيا عالية النمو لا توزع أرباحًا خلال مراحل النمو المتسارع ولسنوات عديدة، ويكون معدل إعادة الاستثمار 100 ٪.
على النقيض، نجد بعض الشركات العائلية التي يصل معدل إعادة استثمارها إلى 0 ٪ يكون الورثة عالقين في صراعات عائلية مستمرة ومدمرة، مما يدفعهم في النهاية إلى تنويع استثماراتهم بشكل فردي، والنتيجة شقاق وخسائر كبيرة.
تحتاج معظم الشركات العائلية إلى النمو بنسبة 5 ٪ سنويًا بالقيمة الحقيقية لتحقيق الاستدامة، وهذا يتطلب معدل إعادة استثمار يتراوح بين 75 ٪
و90 ٪، ويكون التحديد الدقيق لهذه النسبة مرتبطًا بعدد أفراد العائلة، وعلى كل الاحوال إعادة الاستثمار بأقل من 75 ٪ يشير إلى نية التنويع بعيدًا عن الأعمال العائلية.
من المناهج الناجحة التي تستحق الدراسة هو تقسيم المشاريع إلى ثلاثة أجزاء: جزء للابتكار من خلال أنشطة رأس المال الاستثماري؛ جزء للنشاط التقليدي للشركة مع فصل ذراع التجارة الإلكترونية وإسنادها إلى الشباب من العائلة المتحمسين للتكنولوجيا؛ وجزء للاستثمار في الشركات الخاصة مع التخطيط لبيعها بعد نجاحها.
تحرص الشركات العائلية على تحقيق عوائد تفوق تلك التي تحققها الشركات المملوكة للدولة أو الشركات المساهمة العامة. هذا يتحقق من خلال التركيز على الأداء طويل الأجل والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتقديم فرص الترقي والمكافآت للموظفين والإشادة بالعمل الجيد مع الحفاظ على التراث العائلي ومصلحة الأجيال القادمة، وذلك في إطار نظام حوكمة قوي يعزز الالتزام الشخصي بالنجاح.
يمكن لوضع أفراد العائلة في الأدوار القيادية مبكرًا أن يوفر ميزة تنافسية، خصوصًا مع التقدم التكنولوجي وظهور قطاعات جديدة وتغير سلوك المستهلكين المطرد مما يستدعي الاستثمار في التطوير المهني وبناء قدرات الجيل القادم.
أخيرًا، قد تبرز الصراعات العائلية حيث إن المؤسسين عاطفيون للغاية في تعلقهم بأصولهم القديمة وهناك الرغبة بالحفاظ على الثروة مقابل المتحمسين لتنميتها. لتجنب هذه الصراعات، يمكن تشكيل مجلس عائلي لوضع خطة انتقال الملكية الى الأجيال القادمة مع الاحتفاظ بخيار البيع بالتراضي. لأنه اذا تفاقمت الخلافات و أصبحت عملية صنع القرار معقدة يمكن للأشقاء شراء أسهم أبناء عمومتهم لضمان سلاسة وسرعة اتخاذ القرار، وبالتالي ديمومة حياة ونجاح الشركة.

MENAFN29082024000072011014ID1108613442

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث