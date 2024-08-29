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خلية أزمة أردنية وفورا

8/29/2024 12:04:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ما يحدث في الضفة الغربية يجب ألا يكون مفاجئا، فهو متوقع ومحسوب وقد حذر منه الملك عبدالله الثاني مرارا في كل خطاباته للمجتمع الدولي، كان آخرها توقعه للإنفجار الخطير في الضفة في كلمته أمام هيئة الأمم في سبتمبر 2023، قبل شهر من انفجار السابع من أكتوبر.
الخطير هذه المرة أن "تفجير الوضع" في الضفة بهذا العنف والقسوة يتسق مع مصالح حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو، وتتماهى تماما مع "خطة الحسم" التي طرحها الوزير الأكثر خطورة في حكومة التطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي طرحها بوضوح عام 2017 ونشرها في مجلة عبرية.
يمكن العودة للخطة المنشورة منذ ذلك الوقت لكن ملخصها يتكثف في سيناريوهين لا ثالث لهما:
1 - الإبقاء على "السكان الفلسطينيين" الذين يتخلون عن طموحاتهم الوطنية والتعامل معهم "كأفراد مقيمين" في الدولة اليهودية.
2 - والسيناريو الثاني الأخطر له تفريعتان في التعامل مع من لا يريد التخلي عن طموحاته الوطنية: التهجير الطوعي أو التهجير القسري باستخدام القوة المفرطة والحسم العسكري.
هذه خطة واضحة متبناة بشكل رسمي من أحزاب يمين ينتخبهم المزاج العام الإسرائيلي ويحكمون فعليا باسم هذا المزاج، في حكومة رئيسها بنيامين نتنياهو الذي كانت منهجيته واضحة منذ تولى الحكم أول مرة عام 1996 باستبعاد أي فرص تسوية للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، وتكريس الانقسام الجيوسياسي بين الضفة والقطاع للقذاء نهائيا على فكرة الدولتين من خلال إضعاف مستمر ويومي للسلطة الفلسطينية للوصول إلى قاعدة عدم وجود شريك سلام فلسطيني بالمطلق.
لم يكن نتنياهو في أي يوم مستعدا للقيام بأي مخاطرة "سلام" مع السلطة الفلسطينية رغم أنها وصلت إلى كل ما يمكن الوصول إليه من تنازلات بما فيها التخلي عن الكفاح المسلح، كان نتنياهو يخشى دوما أن تنجح ولو بالخطأ أي فرصة لعملية سلام.
اليوم، الضفة يتم "تفجيرها" بشكل واضح تحت ظل كل تلك المعطيات، ومن لا يرى في أحداث غرب النهر خطورة أمن قومي تبلغ الحد الأقصى من الكارثة على الأردن فتلك مصيبة، لأن التهجير "طوعي أو قسري وفعليا لا يمكن أن يكون هناك تهجير طوعي" سيكون باتجاه الشرق، وهذا معلن بلا أي التباسات عند كل اليمين الإسرائيلي، اليمين الذي لا يسار بالمطلق يكفي ليقابله اليوم.
السؤال الذي يجب وضعه على الطاولة الآن "وبأثر رجعي قدر الإمكان في كل حيثياته":
ما هي التصورات الأردنية لمواجهة هذا الخطر المحدق بالأمن القومي للدولة الأردنية؟
باعتقادي الجازم، انه حان الوقت لخلق وصياغة خلية أزمة مكثفة التوجه ومن خارج صندوق كل أوصياء الوضع الراهن، لأن الوضع الراهن لم يعد ممكنا الرهان عليه بالمطلق.

MENAFN29082024000072011014ID1108613441

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