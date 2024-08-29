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نظام الأبارتيد الصهيوني يأكل نفسه..!

8/29/2024 12:04:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

يعرض الكيان الاستعماري الصهيوني أوجه تشابه واضحة مع نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا. وإذا كانت السوابق التاريخية نماذج يمكن القياس عليها، فإن نهاية نظام بريتوريا العنصري تشير إلى النهاية التي يذهب إليها الكيان المتطرف واللاإنساني في فلسطين.
‏أقام نظام بريتوريا الوحشي في جنوب أفريقيا، الذي أنشئ رسميا في العام 1948، كيانه على الفصل العنصري، واضطهاد الأغلبية غير البيضاء على يد أقلية بيضاء. وأدام النظام سيطرته باستخدام مزيج من التمييز القانوني والعنف والقمع السياسي. وبنفس الطريقة، ينتهج الكيان الصهيوني الذي أنشئ في العام نفسه، سياسات سعت إلى قمع الفلسطينيين بشكل منهجي، ووضعتهم في مرتبة الدرجة الثانية أو أدنى، وحرمتهم من حقوقهم الأساسية إذا كنا نتحدث عن "دولة" يعيش فيها مواطنون متنوعون.‏
‏برر كلا النظامين سلوكهما أيديولوجيًا باستعمال أفكار التفوق العنصري والاستحقاق الإلهي. في جنوب أفريقيا، أقيم نظام الفصل العنصري على مفهوم تفوق البيض و"مهمة الرجل الأبيض" وغيرها من مقولات الاستعمار. وفي الكيان، تستدعي الأيديولوجي الصهيونية أفكار "أرض الميعاد" و"الشعب المختار" لتبرير إخضاع الفلسطينيين. وقد لاحظ القس الجنوب-أفريقي ديزموند توتو التماثل بين النظامين، حين قال: "لقد شهدت الإذلال المنهجي الذي يتعرض له الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيون على يد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية. إن إذلالهم مألوف لجميع السود في جنوب أفريقيا الذين تعرضوا للقمع والمضايقة على أيدي قوات الأمن التابعة لحكومة الفصل العنصري".‏
‏ثمة نقاط ضعف متأصلة في أنظمة الفصل العنصري‏، تجعلها طبيعتها غير مستدامة. إنها تعتمد في بقائها على قمع شريحة كبيرة ومهمة من السكان. والقمع يغلب أن يولد المقاومة ويجلب الإدانة الدولية، وفي نهاية المطاف، العزلة. وقد واجه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مقاومة متزايدة من الداخل، أفضت إلى اضطرابات واسعة النطاق وعصيان مدني. وعلى الصعيد الدولي، جعلت ممارسات جنوب أفريقيا منها دولة منبوذة، تخضع للعقوبات والمقاطعات التي شلت اقتصادها وأضعفت مكانتها السياسية.‏
‏تعمل آليات مماثلة في الكيان الصهيوني. فقد أثار احتلال الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، والتمييز المنهجي ضد الفلسطينيين مقاومة واسعة النطاق، سواء في الأراضي المحتلة أو بين الشتات الفلسطيني. وعلى الصعيد الدولي، أدت تصرفاته الوحشية إلى دعوات متزايدة لدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، في ترديد لصدى الحركة العالمية التي ساهمت في سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.‏ وكسبت الدعوات إلى مقاطعة الكيان وعزله زخمًا شعبيًا ورسميًا عالميًا مع الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الآن بوجه سافر في حق الفلسطينيين في فلسطين التاريخية.
‏بكل وضوح، تحتوي سياسات القمع المنهجي والإبادة الجماعية التي ينتهجها الكيان على نفس العناصر التي قد تهدمه. محليًا، عنى استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات تآكل إمكانية "حل الدولتين"، وجلب وضع يكون فيه الكيان إما دولة يهودية أو ديمقراطية، وإنما ليس كلاهما. وقد حذر رئيس وزرائه السابق، إيهود باراك، من الاحتمالات الجديدة، حين قال: "إذا واصلنا السيطرة على المنطقة بأكملها من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن حيث يعيش حوالي 13 مليون شخص... إذا سيطر كيان واحد فقط على هذه المنطقة بأكملها، فسيصبح حتمًا إما غير يهودي أو غير ديمقراطي". والخيار واضح: إما دولة لكل مواطنيها، ما يعني تفكيك نظام الفصل العنصري؛ أو دولة قومية يهودية، ما يعني نظام فصل عنصري مكروه ومستهدف بالتفكيك.‏
‏إقليميًا، زعزعت طبيعة الكيان الاستبدادية والعدوانية الشرق الأوسط. ومن المؤكد أن سياساته التي عبرت عن نفسها في عديد الصراعات مع المحيط، أكدت عزلته في المنطق. وكما يعرف المراقبون وسكان الإقليم، لا يمكن أن يحجب تطبيع العلاقات مع بعض دول الإقليم الكراهية والرفض المتجذرين بعمق في نفسية الشعوب العربية للكيان وحتمية عزله شعبيًا بمعزل عن أي اقتراحات رسمية.‏
‏دوليًا، يزداد التشكيك في شرعية الكيان باطراد. ويعكس التحول الأخير الملحوظ في الرأي العام العالمي، وخاصة في الدول الغربية، وعيًا متزايدًا بالظلم الذي يواجهه الفلسطينيون. ولم تعد مقارنة الكيان بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا مقتصرة على هامش الخطاب السياسي، وإنما أصبحت رواية سائدة. وكان الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قد أشار صراحة إلى سياسات الكيان في الأراضي المحتلة باعتبارها شكلاً من أشكال الفصل العنصري، حين قال: "‏لن تنعم إسرائيل أبدًا بالسلام حتى تتخلى عن رغبتها في احتلال الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه. إن الطريق إلى السلام يكمن في التخلي عن ممارسات الفصل العنصري".
وليس هناك ما هو أبعد عن السلام من النظام الصهيوني اليميني المتطرف الذي يحكم الكيان الآن. ومن المفارقات أن استمرار قمع الكيان للفلسطينيين لا يؤدي إلى تآكل مكانته الأخلاقية فحسب، بل يهدد أيضًا مستقبله ككيان مشروع. في بعض الأحوال، يطالب كثيرون في مختلف أنحاء العالم، وبصوت عال، بإزالة الكيان من المنطقة بين النهر والبحر. ويطالبون آخرون كثيرون، على الأقل بفكيك نظام الفصل العنصري الذي يقيم المشروع الاستعماري الصهيوني الإقصائي عليه أساساته، واستبداله بنظام ديمقراطي غير قومي يتساوى فيه جميع المقيمين في المنطقة بين النهر والبحر.
لاحظ ‏ريتشارد فولك (مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق المعني بحقوق الإنسان الفلسطيني):‏ "إن واقع الفصل العنصري في الضفة الغربية لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فإما أن تغير إسرائيل مسارها، أو أن تضطر بقوة المقاومة الدولية والمحلية إلى تفكيك هذا النظام الظالم".
وعبر بيتر بينارت، الصحفي والمعلق السياسي اليهودي الأميركي، عن عاطفة مشابهة، فكتب: "الدولة اليهودية التي تفشل في توفير المساواة لجميع مواطنيها، بمن فيهم العرب، لا يمكنها البقاء في العالم الحديث. إذا استمر قادة إسرائيل في السير على طريق الفصل العنصري، فسوف يتسببون في تحلل الدولة التي يسعون إلى الحفاظ عليها". ‏
تقترح التشابهات بين الكيان ونظام بريتوريا العنصري، والنهايات المتوقعة، وملاحظات الساسة والمراقبين، شيئًا قريبًا من (ربح-ربح)، حيث تؤدي نفس السياسات الوحشية والمكروهة التي ينتهجها الكيان لتثبيت نفسه إلى تفكيكه غير المقصود الذي سيسعد كل محبي الإنسانية والحرية في الكون.

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