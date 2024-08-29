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استهداف المنشآت النووية الورقة الخاسرة

8/29/2024 12:04:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


هل العالم اتعظ من مأساة مفاعل تشيرنوبل، المفاعل النووي الروسي الذي تسرب منه الإشعاع النووي، مما أحدث كارثة مروعة يتذكرها بألم من عاش المحنة واكتوى بنار تلك الكارثة. ففي 26 إبريل عام 1986 في شمال أوكرانيا السوفييتية آنذاك، وقعت حادثة نووية إشعاعية مريعة في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، سببها إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة، حدث خطأ في التشغيل بعدما تم إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم، أدى إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال.
الكارثة لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت إلى خسائر بشرية وبيئية ومادية كبيرة جداً، حصيلتها كما ذكرت السلطات الروسية مصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء في المحطة، وهناك تباين في حصيلة الضحايا، لكن الأمم المتحدة قدرت الذين قتلوا بسبب الحادثة بأربعة آلاف شخص، بينما قالت السلطات الأوكرانية أن عدد الضحايا يبلغ ثمانية آلاف، في حين شككت منظمات دولية في هذه الأرقام ورجحت وفاة ما بين عشرة آلاف وأكثر من تسعين ألف شخص نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية.
وعدم ظهور الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا، يرجع إلى تكتم السلطات الروسية رغم أنها ناشدت العالم لإنقاذها، هذا عدا الخسائر في آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي أتلفت بسبب التسرب الإشعاعي.
هل من المنطق أن يستهدف أي مفاعل نووي ونحن رأينا كيف أن خطأ بشرياً بسيطاً أدى إلى كل تلك الكوارث، واعتبار ضرب المفاعل النووي إنجازاً لإخضاع الخصم مهما كانت الأسباب والحجج، والآثار المترتبة على ذلك كارثية بل مدمرة ولن ينجو منها أحد، وما قامت به الطائرات الأوكرانية من استهداف المفاعل النووي الروسي في مدينة كورسك مؤشر خطير على أن العمليات العسكرية لا يمكن لها أن تجعل منشآت الطاقة وبخاصة الذرية منها هدفاً عسكرياً جائزاً! إنما هو في الواقع كارثة مروعة على البيئة البشرية والحيوانية والنباتية، وهذا من المؤكد سيجعل الكوكب الأخضر من الصعوبة بمكان العيش فيه، لا جرم أنه سيكون مصدراً للتلوث البيئي على المستوى الجوي والمائي والبري.
من الضروري أن تتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون تمكين الصراعات المسلحة أن تدخل العالم في دائرة صراعاتهم التي تدمر البيئة فيه ويصبح مكاناً غير مناسباً للحياة. ومنع أي دولة من استخدام ورقة المفاعل النووي، لتقويض قوة الدولة المقابلة كما يفعل الكيان الصهيوني بتهديده لضرب مفاعل بوشهر النووي الإيراني، علماً أن طهران تصرح أن المفاعل الذي تمتلكه، إنما هو لأهداف سلمية نافية أن تكون على بعد خطوات من امتلاك سلاح نووي كما تدعي ((إسرائيل)) والدول الغربية، وإن تم استهداف مفاعل بوشهر ستكون نتائجه مأساوية على المنطقة بأكملها، وستعاني منطقة الشرق الأوسط من مآلات ذلك لسنوات طويلة.

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