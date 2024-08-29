استهداف المنشآت النووية الورقة الخاسرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هل العالم اتعظ من مأساة مفاعل تشيرنوبل، المفاعل النووي الروسي الذي تسرب منه الإشعاع النووي، مما أحدث كارثة مروعة يتذكرها بألم من عاش المحنة واكتوى بنار تلك الكارثة. ففي 26 إبريل عام 1986 في شمال أوكرانيا السوفييتية آنذاك، وقعت حادثة نووية إشعاعية مريعة في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية، سببها إجراء عملية محاكاة وتجربة في الوحدة الرابعة، حدث خطأ في التشغيل بعدما تم إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم، أدى إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال.
الكارثة لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزت إلى خسائر بشرية وبيئية ومادية كبيرة جداً، حصيلتها كما ذكرت السلطات الروسية مصرع 31 من العاملين ورجال الإطفاء في المحطة، وهناك تباين في حصيلة الضحايا، لكن الأمم المتحدة قدرت الذين قتلوا بسبب الحادثة بأربعة آلاف شخص، بينما قالت السلطات الأوكرانية أن عدد الضحايا يبلغ ثمانية آلاف، في حين شككت منظمات دولية في هذه الأرقام ورجحت وفاة ما بين عشرة آلاف وأكثر من تسعين ألف شخص نتيجة إصابتهم بسرطان الغدة الدرقية.
وعدم ظهور الأرقام الحقيقية لأعداد الضحايا، يرجع إلى تكتم السلطات الروسية رغم أنها ناشدت العالم لإنقاذها، هذا عدا الخسائر في آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي أتلفت بسبب التسرب الإشعاعي.
هل من المنطق أن يستهدف أي مفاعل نووي ونحن رأينا كيف أن خطأ بشرياً بسيطاً أدى إلى كل تلك الكوارث، واعتبار ضرب المفاعل النووي إنجازاً لإخضاع الخصم مهما كانت الأسباب والحجج، والآثار المترتبة على ذلك كارثية بل مدمرة ولن ينجو منها أحد، وما قامت به الطائرات الأوكرانية من استهداف المفاعل النووي الروسي في مدينة كورسك مؤشر خطير على أن العمليات العسكرية لا يمكن لها أن تجعل منشآت الطاقة وبخاصة الذرية منها هدفاً عسكرياً جائزاً! إنما هو في الواقع كارثة مروعة على البيئة البشرية والحيوانية والنباتية، وهذا من المؤكد سيجعل الكوكب الأخضر من الصعوبة بمكان العيش فيه، لا جرم أنه سيكون مصدراً للتلوث البيئي على المستوى الجوي والمائي والبري.
من الضروري أن تتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون تمكين الصراعات المسلحة أن تدخل العالم في دائرة صراعاتهم التي تدمر البيئة فيه ويصبح مكاناً غير مناسباً للحياة. ومنع أي دولة من استخدام ورقة المفاعل النووي، لتقويض قوة الدولة المقابلة كما يفعل الكيان الصهيوني بتهديده لضرب مفاعل بوشهر النووي الإيراني، علماً أن طهران تصرح أن المفاعل الذي تمتلكه، إنما هو لأهداف سلمية نافية أن تكون على بعد خطوات من امتلاك سلاح نووي كما تدعي ((إسرائيل)) والدول الغربية، وإن تم استهداف مفاعل بوشهر ستكون نتائجه مأساوية على المنطقة بأكملها، وستعاني منطقة الشرق الأوسط من مآلات ذلك لسنوات طويلة.
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