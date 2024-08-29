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هم التدفئة يحضر مبكرا في جرش.. إقبال لافت على شراء الجفت مع ارتفاع سعره

8/29/2024 12:03:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- بدأ العديد من الأسر الجرشية، مبكرا هذا العام، بشراء الجفت من معاصر الزيتون والعمل على تخزينه لفصل الشتاء، نظرا لزيادة الطلب عليه وقلة الكميات المتوفرة، لا سيما أنه يعد من مواد التدفئة الأساسية التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في المحافظة لأغراض التدفئة، إلى جانب استخدام مادة الحطب التي يصعب توفيرها وترتفع أسعارها إلى أرقام تفوق قدراتهم المالية.
في الوقت الحالي، تقوم المعاصر بتجهيز الجفت وبيعه مباشرة من المعصرة من خلال التجار أو المتعهدين بأسعار مرتفعة عن المعتاد، نظرا لزيادة الطلب، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 80 دينارا وأكثر في بعض الأحيان، إلا أن المواطنين يقبلون على شرائه كونه مضطرين إلى تخزين أكبر كميات ممكنة منه لفصل الشتاء، خصوصا أن سعر طن الحطب يتجاوز 150 دينارا، "إن توفر أصلا في الأسواق أو من خلال مافيات الحطب"، على حد تعبير المواطن أبو أمجد العياصرة.
وأوضح العياصرة، أنه "اعتاد سنويا على تخزين الجفت في مثل هذا الوقت من كل عام، لا سيما أن مادة الجفت تنتهي من المعاصر ولا تتوفر نهائيا في فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء باستخدام المكيفات في التدفئة، وعدم توفر مادة الحطب، وارتفاع أثمان المحروقات، يجعله مضطرا للجوء إلى الجفت مع عجزه عن تحمل التكاليف الباهظة للتدفئة في فصل الشتاء.
وقال "إن تجربة استخدام المكيفات في التدفئة أثبتت فشلها بعدما توجه الكثير من المواطنين في جرش إليها سابقا في مختلف قرى وبلدات المحافظة، نظرا لشدة انخفاض درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي ورفع أثمان الكهرباء، ليبقى استخدام الجفت، هو الخيار الأفضل والأوفر ماليا، لا سيما في ظل عدم توفر الأحطاب في زراعة جرش وتشديد الرقابة على الأحراش ارتفاع أسعاره في السوق السوداء".
ذلك الأمر، يؤكده أيضا المواطن مؤمن حمدان، الذي قال "إنه قام قبل نحو 5 سنوات باستبدال كامل وسائل التدفئة بالمكيفات، إلا أن استخدامها أثبت ضعفه وعدم قدرته على تدفئة المنزل في حال انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، بينما واجهته كذلك العديد من التحديات، أهمها الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، والارتفاع الكبير في قيمة فواتير الكهرباء".
وبين حمدان، أنه "وبسبب ذلك، اضطر بالإضافة لاستخدام المكيفات إلى استخدام مدافئ الكاز في أوقات ذروة البرد، لا سيما مع دخول المساء، مما رفع تكاليف التدفئة لتتجاوز 200 دينار شهريا، ليعود مجددا إلى مدافئ الحطب التي يمكن أن تستبدل بالجفت والأثاث المستعمل والملابس القديمة، ويمكن جمع الحطب من الأراضي والمزارع الخاصة التي تحتاج إلى تنظيف".
وأضاف، "أن تكاليف وسائل التدفئة مرتفعة جدا مقارنة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون وعجزهم عن شراء مواد الوقود ذات التكلفة المرتفعة، مما يدفعهم إلى استبدال كافة أشكال وسائل التدفئة إلى استخدام مادة الحطب والجفت المتوفرة في المعاصر"، مشيرا إلى "أن سعر الطن الواحد لا يتجاوز 80 دينارا وسعر طن الحطب الواحد يتراوح بين 100 - 150 دينارا، حسب نوع الحطب المستخدم، فيما يحتاج كل منزل ما يقارب 3 طن من الحطب والجفت خلال فصل الشتاء، خصوصا أن درجات الحرارة منخفضة جدا في محافظة جرش، ولا يمكن الاستغناء عن وسائل التدفئة على مدار الساعة".
في السياق، يشار إلى أن رقابة مشددة تفرضها الجهات المعنية لمواجهة الاعتداءات على الأحراش لغايات جمع الحطب، خصوصا من قبل من يعرفون بـ"مافيا الحطب"، وسط تغليظ العقوبات بحقهم، ولذلك يلجأ مواطنون إلى جمع الحطب الجاف من الطرقات والمزارع الخاصة ومخلفات تقليم الأشجار، ومنهم من يقوم بشراء الحطب من مصادر مختلفة منها المحال المرخصة، وفي حال كان الشراء من "مافيات الحطب"، فإن العملية تتم بسرية تامة بعيدا عن أعين الرقابة.
وبحسب رئيس قسم الحراج في زراعة جرش المهندس فايز الحراحشة، فإن "مديرية زراعة جرش شددت من إجراءاتها للحد من الاعتداء على الثروة الحرجية التي تتزايد بداية كل فصل شتاء لغاية تحطيبها والاستفادة من حطبها في التدفئة، خصوصا بعد ارتفاع تكاليف التدفئة الأخرى وسوء أوضاع المواطنين الاقتصادية".
وأوضح، أن "مديرية الزراعة تقوم بجمع الأحطاب الجافة والمتكسرة ومخلفات الحرائق من الغابات، لكن هذا العام كانت الكميات التي جمعت متواضعة لقلة عدد العمال العاملين في فرق السيطرة على عدد الحرائق وتشديد الرقابة على الحراج".
وأضاف الحراحشة، أن "بداية فصل الشتاء تشهد عادة اعتداء على الثروة الحرجية يتمثل بتقطيع الأشجار، وتقوم المديرية بمتابعة المواقع التي تتعرض للتقطيع على مدار الساعة لحماية الثروة الحرجية، لا سيما أن الاعتداءات ارتفعت في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن ترتفع هذا العام، نظرا للظروف الاقتصادية للمواطنين وعدم مقدرتهم على توفير وسائل تدفئة أخرى في فصل الشتاء".
وأكد، "أن المديرية كثفت دورياتها وكثفت العمل على أبراج المراقبة، وشددت العقوبات على كل معتد، فضلا عن وجود تعاون كبير بينها وبين الجهات الأمنية وتفتيش المركبات ومصادرة أي كمية من الحطب داخلها، لا سيما على مداخل ومخارج الغابات، إذ لغاية الآن لم تسجل اعتداءات على الثروة الحرجية من خلال تقطيعها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أشكال الاعتداء تتمثل في القطع والرعي الجائر وافتعال الحرائق".
وبين الحراحشة، "أن مادة الجفت متوفرة حاليا بالمعاصر وأسعارها مناسبة، والجفت يعد بديلا آمنا وصحيا وفعالا في التدفئة، وهو متوفر في 14 معصرة بمحافظة جرش وفي متناول الجميع ويمكن الاستفادة منه في التدفئة".
ورفعت مديرية الحراج عدد دوريات المراقبة إلى 10 دوريات، و4 دوريات إضافية هي سيارات مديرية الزراعة والكوادر التي تعمل فيها، وهدفها تغطية مساحة أكبر في المراقبة والتفتيش الدوري للحد من التعدي على الثروة الحرجية، وفق الحراحشة.

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