افتتاح المقرات الانتخابية ينعش الحركة التجارية في مادبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة

ساهم إقبال مترشحين للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة مادبا، على فتح مقرات انتخابية، في إنعاش الحركة التجارية بشكل عام في المحافظة، لا سيما محال الحلويات والمطاعم، بالإضافة حجز القاعات أو محال تجهيز "الصيوانات" ومستلزماتها.



ومن المتوقع أن تزداد تلك الحركة، مع إقبال المزيد من المترشحين على فتح مقرات انتخابية خلال الأيام المقبلة مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات في العاشر من الشهر المقبل، فيما تأخذ بعض المقرات طابعا جماعيا للقوائم، والبعض الآخر مقرات فردية يفتتحها المترشح له وحده.



بالتزامن مع ذلك، تشهد مادبا تكثيفا للدعاية الانتخابية، حيث تمتلئ الشوارع بصور المترشحين وشعاراتهم الانتخابية، وسط منافسة شديدة بين 10 قوائم انتخابية على 4 مقاعد مخصصة لدائرة محافظة مادبا المحلية، بينها مقعد مسيحي ومقعد للكوتا النسائية، فيما يبلغ عدد الأصوات المسجلة في سجلات الانتخابات بدائرة المحافظة نحو (127447) ناخباً وناخبة.

وحظيت مكاتب الدعاية والإعلان ومحلات الخطاطين بنصيب وافر في حملات المترشحين، حيث يقول الخطاط معتز أبو قاعود، إن "هناك بعض أنواع من الدعاية الخاصة بمترشحي الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا من خلال الخطاطين الذين يعتمدون على التكنولوجيا بطباعة الكتابة والصور، وهي طريقة ساهمت بشكل كبير في توفير الوقت وإنتاج كميات كبيرة من الصور واليافطات للمترشحين".

وأضاف أبو قاعود، أن "هذه الانتخابات فرصة لعمل الخطاطين الذين يواكبون التكنولوجيا، لتخفيف عبء الالتزامات المالية التي تواجههم منذ فترات ليست بالقصيرة، ذلك أن الموسم الانتخابي فرصة لانتعاش سوق الخطاطين، وفرصة لتحقيق مصدر دخل مجز، رغم أنه يحتاج إلى جهد مضاعف لأكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد".

من جانبه، قال صاحب محل حلويات، خضر أبو جابر، إن "المواسم الانتخابية تضاعف الطلبات على حلوى الكثافة تحديدا، خصوصا عند افتتاح المقار الانتخابية، وهذا يخلق منافسة بين أصحاب محلات الحلويات في أشكالها وأنواعها المختلفة".

وأضاف أبو جابر، أن "الأجواء الانتخابية والاستعدادات لها خلال هذه الأيام ساهمت في مضاعفة الطلبات لدى محال الحلويات".

ووفق مدير إحدى قاعات المناسبات، فإن "الانتخابات موسم رزق للعاملين في مجال القاعات والصيوانات، حيث يتضاعف الطلب بالتزامن مع ازدياد الطلب بسبب المناسبات الاجتماعية في فصل الصيف".

ولفت إلى أن "الكثير من الناس باتوا يفضلون القاعات على الصيوانات والخيام، خصوصا في حال كان الطقس غير ملائم، بالإضافة إلى وجود إدارة وتنظيم لتقديم الخدمات، وكذلك تقارب الكلف المالية".

وبالإضافة إلى ما سبق، يتيح موسم الانتخابات النيابية للكثير من الفتية والشبان في مادبا، عملا مؤقتا يتمكنون من خلاله تحقيق مصدر دخل، وذلك من خلال العمل في الحملات الانتخابية ومتطلباتها، كتعليق الصور واليافطات وتقديم الخدمات بشكل عام.

وتنوعت طروحات المترشحين في برامجهم وشعاراتهم، بين الاهتمام بالشأن الوطني العام، من خلال طروحات تتعلق بالعمل على محاربة الفساد والمضي في طريق الإصلاح والعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى شعارات ذات طابع خدمي تتعلق بمحافظة مادبا واحتياجاتها من مشاريع خدمية وأخرى تنموية تعمل على إيجاد فرص عمل، خصوصا باستغلال ما تتميز به المحافظة في الجانب السياحي.

وبالإضافة إلى حرص المترشحين الكبير في الدعاية الانتخابية في أرض الواقع، فإن نشاطا لافتا لا يقل حجما وأهمية يخوضه المترشحون في الفضاء الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على أن تكون شعاراتهم المطروحة جاذبة لاهتمام الناخبين سعيا لكسب أصواتهم.