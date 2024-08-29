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تاليسكا صديق الثابتة

8/29/2024 12:01:30 AM
(MENAFN- Al Watan) قدم مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، أداء مميزا خلال فوز فريقه على نظيره الفيحاء 1/4، ليصالح الشباك مجددا، بعدما سجل هدف العالمي الأول أمام الفيحاء، كما سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة.
ووفقا لإحصائيات شبكة ((سوفاسكور)) المتخصصة في الأرقام الرياضية، فإنه منذ انتقاله لدوري روشن السعودي موسم 2022 لم يسجل أي لاعب ركلات حرة مباشرة في الدوري أكثر من تاليسكا بواقع 6 ركلات.

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