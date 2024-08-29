تاليسكا صديق الثابتة

(MENAFN
- Al Watan)
قدم مهاجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا، أداء مميزا خلال فوز فريقه على نظيره الفيحاء 1/4، ليصالح الشباك مجددا، بعدما سجل هدف العالمي الأول أمام الفيحاء، كما سجل هدفه الثاني والرابع لفريقه في الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة.
ووفقا لإحصائيات شبكة ((سوفاسكور)) المتخصصة في الأرقام الرياضية، فإنه منذ انتقاله لدوري روشن السعودي موسم 2022 لم يسجل أي لاعب
ركلات حرة مباشرة في الدوري
أكثر من تاليسكا بواقع 6 ركلات.
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