محافظ الطائف يقلد القحطاني رتبته - جريدة الوطن السعودية

محافظ الطائف يقلد القحطاني رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
8/29/2024 12:01:08 AM
(MENAFN
- Al Watan)
قلّد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، بحضور مدير شرطة المحافظة اللواء عثمان بن عبدالرحمن اليوسف، مدير مرور المحافظة العميد مشبب القحطاني رتبته الجديدة.
وهنأ العميد القحطاني على الثقة الغالية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.
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