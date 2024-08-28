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جازان أمطار وخضرة وضباب

8/28/2024 11:53:15 PM

(MENAFN- Al Watan) حوّلت الأمطار منطقة جازان إلى بساط أخضر، وأكدت علاقة الود الموسمية التي تربطهما في شهر أغسطس، ورسمت لوحة حافلة بالأجواء الخلابة، والتنوع البيولوجي، والحراك الاقتصادي والسياحي.
قبلة خضراء
توشحت جازان بمجموعة من المزارع المكسوة بالخضرة التي غطت مجاري السيول، والجبال والأودية، وتحوّلت إلى قبلة لهواة الرحلات، إذ لا يكاد يخلو موقع أو طريق من الخضرة التي رسمتها المطر والضباب، وأغرت الأسر والزوار بالخروج إلى التنزه والسياحة، والاستمتاع بجمال الطبيعة.
جولة ميدانية
رصدت ((الوطن)) في جولة ميدانية لها نمو وتوسع الغطاء النباتي، والتي غطت أجزاء كبيرة، بعد أن أسهمت الأمطار في تجديد الحياة النباتية، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وتقليل التلوث الجوي، والمحافظة على التوازن البيئي، وتوفير موارد مائية للحياة البرية والزراعة.
روضة الجنوب
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن منطقة جازان تعد روضة الجنوب، ومهد الزراعة، وتشتهر بمحاصيل الذرة، والدخن، والسمسم، والقطن، والدجر وغيرها، وتشهد تنوعا متكاملا مع موسم الأمطار.

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