مليون فحص للطفيليات وجدة تتصدر

(MENAFN
- Al Watan)
بلغت عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الطفيليات بالمناطق 1.606.560 فحصا وتصدرت مدينة جدة في عدد الفحوصات بـ319.244 فحصا، تلها القصيم 312.312 فحصا، المدينة المنورة 203.400 فحص، الرياض 101.119فحصًا، القريات 157.176 فحصا جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
وأوضح استشاري الأمراض المعدية علي طاهر أن الأمراض الطفيلية تتمثل في عدة أمراض منها الملاريا، داء المشعرات، داء القطط، داء الليشمانيات، الأميبا، والديدان، والدودة الشريطية وغيرها من الامراض التي تكون الإصابة بها عن طريق نوع معين من الطفيليات، وأغلب الاعراض تكون في الجهاز الهضمي، واضطرابات في الوزن، ونقص في عدد من الفيتامينات والعناصر الحيوية في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس، السعال مع البلغم، حساسية ومشاكل جلدية، إضافة لمشاكل الحكة والطفح الجلدي وتكون الاعراض حسب نوع الطفيليات التي يصاب بها الانسان.
التشخيص
أوضح أن التشخيص يكون بأجراء فحوصات الدم والبراز ولابد من إجراء الفحوصات أكثر من مرة للتأكد من نوع الطفيليات ونوعها، حيث هناك أعراض تكون مرتبطة بأكثر من طفيلي والذي يحدد النوع التحليل، مؤكدًا أن طرق الوقاية من الطفيليات يكون بالمحافظة على النظافة وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم خاصة بعد حدوث تلامس مع أشخاص آخرين أو مع الحيوانات، وقص الأظافر أو تنظيفها بشكل جيد باستخدام المطهرات، وتجنب قضم الأظافر كذلك لا بد من تقشير الخضروات والفواكه وغسلها جيدًا، وتجميد وطبخ اللحوم بشكل جيد، والتقليل من تناول الوجبات السريعة والحرص على شرب المياه النظيفة.
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