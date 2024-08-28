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مليون فحص للطفيليات وجدة تتصدر

8/28/2024 11:53:15 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت عدد الفحوصات المخبرية للكشف عن الطفيليات بالمناطق 1.606.560 فحصا وتصدرت مدينة جدة في عدد الفحوصات بـ319.244 فحصا، تلها القصيم 312.312 فحصا، المدينة المنورة 203.400 فحص، الرياض 101.119فحصًا، القريات 157.176 فحصا جاء ذلك حسب وزارة الصحة لعام 2023.
وأوضح استشاري الأمراض المعدية علي طاهر أن الأمراض الطفيلية تتمثل في عدة أمراض منها الملاريا، داء المشعرات، داء القطط، داء الليشمانيات، الأميبا، والديدان، والدودة الشريطية وغيرها من الامراض التي تكون الإصابة بها عن طريق نوع معين من الطفيليات، وأغلب الاعراض تكون في الجهاز الهضمي، واضطرابات في الوزن، ونقص في عدد من الفيتامينات والعناصر الحيوية في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في التنفس، السعال مع البلغم، حساسية ومشاكل جلدية، إضافة لمشاكل الحكة والطفح الجلدي وتكون الاعراض حسب نوع الطفيليات التي يصاب بها الانسان.
التشخيص
أوضح أن التشخيص يكون بأجراء فحوصات الدم والبراز ولابد من إجراء الفحوصات أكثر من مرة للتأكد من نوع الطفيليات ونوعها، حيث هناك أعراض تكون مرتبطة بأكثر من طفيلي والذي يحدد النوع التحليل، مؤكدًا أن طرق الوقاية من الطفيليات يكون بالمحافظة على النظافة وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون عدة مرات خلال اليوم خاصة بعد حدوث تلامس مع أشخاص آخرين أو مع الحيوانات، وقص الأظافر أو تنظيفها بشكل جيد باستخدام المطهرات، وتجنب قضم الأظافر كذلك لا بد من تقشير الخضروات والفواكه وغسلها جيدًا، وتجميد وطبخ اللحوم بشكل جيد، والتقليل من تناول الوجبات السريعة والحرص على شرب المياه النظيفة.

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