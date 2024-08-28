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توثيق عقود المقاولات يمنحها قانونية السند التنفيذي

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن أن عقد المقاولات الموحد بات سنداً تنفيذياً موثقاً، بمجرد قبول العقد من قبل الطرفين، وبات له الحجية المنتجة لآثاره القانونية أمام محاكم التنفيذ، ويشترط لذلك أن تكون العقود مبرمة عبر منصة ((مقاول)) التابعة للهيئة ضماناً للموثوقية وحتى تكتسب الصفة التنفيذية.
وتطمح الهيئة من وراء هذه المبادرة إلى جودة بيئة العمل في مجال المقاولات وضمان تدفق سريع للدفعات المالية المستحقة للمشروعات وتقلص مدة الإجراءات القضائية في النزاعات، وتعزيز مستوى الموثوقية والأمان في التعامل بين طرفي العلاقة.
وتعد العقود النموذجية إحدى مبادرات الهيئة والتي تهدف من خلال تنفيذها إلي بناء عقود نموذجية إلكترونية جاهزة للاستخدام من قبل المقاولين والأفراد والمقاولين من الباطن، وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولحفظ الحقوق للمقاولين والملاك على حد سواء، وذلك عبر تقليل نقاط الاختلاف والنزاع والقضايا القانونية وأيضا رفع جودة التنفيذ، شاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفاصيل المشروع وهي متاحة لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة.
وتشتمل العقود التي يمكن توثيقها عبر المنصة ما يربو على 28 عقداً، منها عقود عقود الهيكل الإنشائي وعقود اللياسة وأعمال التكسية والسباكة وتمديد أنابيب الغاز وعقود تسليم المفتاح وعقود الأنظمة الأمنية وأنظمة الاتصال والصوتيات وعقود الطاقة الشمسية وعقود الترميم.
وتستهدف المبادرة المقاولين والمقاولين من الباطن وشركات التطوير العقاري وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون الطرف الثاني ((المقاول)) مسجلاً بعضوية الهيئة وتكون العضوية فعالة وسارية عند استفادته من الخدمة، ويكون المطور العقاري مسجلاً عن طريق منصة مقاول كمفوض، مع وجود مكتب هندسي مستقل.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عملت مؤخراً على إعداد وتجهيز قطاع مقاولات قوي ليكون ذراعًا تنفيذية لمشاريع رؤية المملكة 2030 الذي سيصل مجموع الإنفاق فيه إلى ما يزيد على 1.2 تريليون ريال بزيادة 300% سنويًا عما هو عليه الآن، وضاعفت الهيئة أعداد المقاولين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 400% ليتجاوز عدد المقاولين المسجلين أكثر من 18 ألفًا من بينهم 1200 مقاول دولي، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكبر قطاعات المقاولات بالعالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من 50 لجنة حكومية وشبه حكومية مشرعة في قطاع المقاولات لمعالجة تحديات القطاع وجعله بيئة أفضل وجاذبة، كما تمكنت من قيادة قطاع المقاولات في 57 دولة، من خلال الفوز بملف رئاسة اتحاد المقاولين الإسلامي، واختيار المملكة مقرًا له.
عدد المقاولين=18.654
السعوديون= 17.418
غير السعوديين= 1236
عدد المطورين المؤهلين= 6.619

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