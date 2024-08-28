توثيق عقود المقاولات يمنحها قانونية السند التنفيذي

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن أن عقد المقاولات الموحد بات سنداً تنفيذياً موثقاً، بمجرد قبول العقد من قبل الطرفين، وبات له الحجية المنتجة لآثاره القانونية أمام محاكم التنفيذ، ويشترط لذلك أن تكون العقود مبرمة عبر منصة ((مقاول)) التابعة للهيئة ضماناً للموثوقية وحتى تكتسب الصفة التنفيذية.
وتطمح الهيئة من وراء هذه المبادرة إلى جودة بيئة العمل في مجال المقاولات وضمان تدفق سريع للدفعات المالية المستحقة للمشروعات وتقلص مدة الإجراءات القضائية في النزاعات، وتعزيز مستوى الموثوقية والأمان في التعامل بين طرفي العلاقة.
وتعد العقود النموذجية إحدى مبادرات الهيئة والتي تهدف من خلال تنفيذها إلي بناء عقود نموذجية إلكترونية جاهزة للاستخدام من قبل المقاولين والأفراد والمقاولين من الباطن، وذلك لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولحفظ الحقوق للمقاولين والملاك على حد سواء، وذلك عبر تقليل نقاط الاختلاف والنزاع والقضايا القانونية وأيضا رفع جودة التنفيذ، شاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بتفاصيل المشروع وهي متاحة لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة.
وتشتمل العقود التي يمكن توثيقها عبر المنصة ما يربو على 28 عقداً، منها عقود عقود الهيكل الإنشائي وعقود اللياسة وأعمال التكسية والسباكة وتمديد أنابيب الغاز وعقود تسليم المفتاح وعقود الأنظمة الأمنية وأنظمة الاتصال والصوتيات وعقود الطاقة الشمسية وعقود الترميم.
وتستهدف المبادرة المقاولين والمقاولين من الباطن وشركات التطوير العقاري وملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما يشترط للاستفادة من الخدمة أن يكون الطرف الثاني ((المقاول)) مسجلاً بعضوية الهيئة وتكون العضوية فعالة وسارية عند استفادته من الخدمة، ويكون المطور العقاري مسجلاً عن طريق منصة مقاول كمفوض، مع وجود مكتب هندسي مستقل.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين عملت مؤخراً على إعداد وتجهيز قطاع مقاولات قوي ليكون ذراعًا تنفيذية لمشاريع رؤية المملكة 2030 الذي سيصل مجموع الإنفاق فيه إلى ما يزيد على 1.2 تريليون ريال بزيادة 300% سنويًا عما هو عليه الآن، وضاعفت الهيئة أعداد المقاولين خلال الأعوام الثلاثة الماضية بنسبة 400% ليتجاوز عدد المقاولين المسجلين أكثر من 18 ألفًا من بينهم 1200 مقاول دولي، كما وقعت أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أكبر قطاعات المقاولات بالعالم، إضافة إلى المشاركة في أكثر من 50 لجنة حكومية وشبه حكومية مشرعة في قطاع المقاولات لمعالجة تحديات القطاع وجعله بيئة أفضل وجاذبة، كما تمكنت من قيادة قطاع المقاولات في 57 دولة، من خلال الفوز بملف رئاسة اتحاد المقاولين الإسلامي، واختيار المملكة مقرًا له.
عدد المقاولين=18.654
السعوديون= 17.418
غير السعوديين= 1236
عدد المطورين المؤهلين= 6.619
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