مشــاريع النفط والغاز تتضاعف أكثر من 10 مرات

(MENAFN
- Al Watan)
زادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها للمشاريع في المملكة بنسبة 79% على المستوى السنوي، حيث بلغت قيمة العقود المرساة خلال الربع الأول 2024 حوالي 118.8 مليار ريال، حوالي ثلثها لمشاريع النفط والغاز، وبنسبة 43% حيث شهدت هذه المشاريع نموا زاد على 10 أضعاف عن العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحلول نهاية العام الماضي بلغت 270.6 مليار ريال سعودي، وقد ارتفعت قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 79% على أساس سنوي، وتمثل ثاني أعلى قيمة مسجلة خلال ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، حينما بلغت 147.1 مليار ريال سعودي. ــــــــــ نمو مشاريع النفط والغاز
وسجَّل قطاع النفط والغاز مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2024، إذ وصل إلى 51.2 مليار ريال سعودي من 19 عقدًا. وقد تجاوز قطاع النفط والغاز بالفعل إجمالي العام الماضي البالغ 42 مليار ريال، ويمثل ذلك أعلى معدل مسجل لربع سنوي. وقد شهد القطاع زيادة بمقدار 46.8 مليار ريال سعودي أو 1.059% على أساس سنوي، بينما زاد بمقدار 43.6 مليار ريال سعودي أو 577% على أساس ربع سنوي. ــــــــــ النمو الربعي للعقود
وقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 35% على أساس ربع سنوي، بعد أن وصلت إلى 56.5 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024 نتيجة لاستمرار خفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد غير النفطي شهد ارتفاعًا قويًّا بنسبة 3.1%. وتتجلى مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة من خلال زيادة بنسبة 3.4%. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء نسبة 2.4%. وشهد قطاع النفط والغاز في المملكة، بقيادة أرامكو السعودية، أكبر معدل زيادة، بينما ساهمت المشاريع العملاقة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر؛ بشكل كبير في هذا النمو.
أداء مؤشر ترسية العقود وفقًا لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2024. ــــــــــ نمو مؤشر العقود
ارتفع مؤشر ترسية العقود لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي إلى 415.89 نقطة في نهاية الربع الأول، ويمثل هذا ارتفاعًا لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى ما فوق 200 نقطة. وقد تجاوز مؤشر ترسية العقود الحد البالغ 100 نقطة على مدى 36 شهرًا متتاليًا، ما يشير إلى حدوث زيادة متوقعة في نشاط البناء خلال السنوات المقبلة. كما شهد مؤشر ترسية العقود ارتفاعًا بنحو 145.74 نقطة أو 54% على أساس سنوي، وازداد بنحو 89.80 نقطة أو 33% على أساس ربع سنوي، فقد سجَّل 390.24 نقطة في شهر يناير، و438.85 نقطة في شهر فبراير، قبل أن يستقر عند 415.89 نقطة في شهر مارس. وقد تجاوز مؤشر ترسية العقود هذا الحد البالغ 400 نقطة لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2013 حينما وصل إلى 419.42 نقطة.
نسبة زيادة عقود المشاريع بالمملكة= 79%
قيمة العقود المرساة خلال الربع الأول 2024 = 118.8 مليار ريال
قيمة العقود التي تمت ترسيتها 2023= 270.6 مليار ريال
أعلى قيمة ربعية للعقود تم تسجيلها= الربع الثالث 2015
قيمة أعلى قيمة ربعية للعقود تم تسجيها= 147.1 مليار ريـال
قيمة العقود حسب القطاعات=
النفط والغاز= 51.2 مليار ريال
قطاع العقارات= 24.4 مليار ريـال
قطاع المياه= 24 مليار ريال
إجمالي قيمة عقود النفط والغاز العام الماضي= 42 مليار ريـال
نمو عقود قطاع النفط والغاز السنوي= 1.059%
نمو عقود النفط والغاز الربعي= 577%
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