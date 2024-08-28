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مشــاريع النفط والغاز تتضاعف أكثر من 10 مرات

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) زادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها للمشاريع في المملكة بنسبة 79% على المستوى السنوي، حيث بلغت قيمة العقود المرساة خلال الربع الأول 2024 حوالي 118.8 مليار ريال، حوالي ثلثها لمشاريع النفط والغاز، وبنسبة 43% حيث شهدت هذه المشاريع نموا زاد على 10 أضعاف عن العام الماضي.
وكشف تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها بحلول نهاية العام الماضي بلغت 270.6 مليار ريال سعودي، وقد ارتفعت قيمة العقود خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 79% على أساس سنوي، وتمثل ثاني أعلى قيمة مسجلة خلال ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، حينما بلغت 147.1 مليار ريال سعودي.
ــــــــــ نمو مشاريع النفط والغاز
وسجَّل قطاع النفط والغاز مستويات غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2024، إذ وصل إلى 51.2 مليار ريال سعودي من 19 عقدًا. وقد تجاوز قطاع النفط والغاز بالفعل إجمالي العام الماضي البالغ 42 مليار ريال، ويمثل ذلك أعلى معدل مسجل لربع سنوي. وقد شهد القطاع زيادة بمقدار 46.8 مليار ريال سعودي أو 1.059% على أساس سنوي، بينما زاد بمقدار 43.6 مليار ريال سعودي أو 577% على أساس ربع سنوي.
ــــــــــ النمو الربعي للعقود
وقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 35% على أساس ربع سنوي، بعد أن وصلت إلى 56.5 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024 نتيجة لاستمرار خفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد غير النفطي شهد ارتفاعًا قويًّا بنسبة 3.1%. وتتجلى مساهمة القطاع الخاص في نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة من خلال زيادة بنسبة 3.4%. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء نسبة 2.4%. وشهد قطاع النفط والغاز في المملكة، بقيادة أرامكو السعودية، أكبر معدل زيادة، بينما ساهمت المشاريع العملاقة في إطار رؤية 2030، مثل مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر؛ بشكل كبير في هذا النمو.
أداء مؤشر ترسية العقود وفقًا لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي خلال الربع الأول من عام 2024.
ــــــــــ نمو مؤشر العقود
ارتفع مؤشر ترسية العقود لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي إلى 415.89 نقطة في نهاية الربع الأول، ويمثل هذا ارتفاعًا لسبعة أرباع متتالية ليصل إلى ما فوق 200 نقطة. وقد تجاوز مؤشر ترسية العقود الحد البالغ 100 نقطة على مدى 36 شهرًا متتاليًا، ما يشير إلى حدوث زيادة متوقعة في نشاط البناء خلال السنوات المقبلة. كما شهد مؤشر ترسية العقود ارتفاعًا بنحو 145.74 نقطة أو 54% على أساس سنوي، وازداد بنحو 89.80 نقطة أو 33% على أساس ربع سنوي، فقد سجَّل 390.24 نقطة في شهر يناير، و438.85 نقطة في شهر فبراير، قبل أن يستقر عند 415.89 نقطة في شهر مارس. وقد تجاوز مؤشر ترسية العقود هذا الحد البالغ 400 نقطة لأول مرة منذ شهر سبتمبر 2013 حينما وصل إلى 419.42 نقطة.
نسبة زيادة عقود المشاريع بالمملكة= 79%
قيمة العقود المرساة خلال الربع الأول 2024 = 118.8 مليار ريال
قيمة العقود التي تمت ترسيتها 2023= 270.6 مليار ريال
أعلى قيمة ربعية للعقود تم تسجيلها= الربع الثالث 2015
قيمة أعلى قيمة ربعية للعقود تم تسجيها= 147.1 مليار ريـال
قيمة العقود حسب القطاعات=
النفط والغاز= 51.2 مليار ريال
قطاع العقارات= 24.4 مليار ريـال
قطاع المياه= 24 مليار ريال
إجمالي قيمة عقود النفط والغاز العام الماضي= 42 مليار ريـال
نمو عقود قطاع النفط والغاز السنوي= 1.059%
نمو عقود النفط والغاز الربعي= 577%

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