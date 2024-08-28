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الماعز القزم

8/28/2024 11:53:14 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل عدة سنوات انتشرت وسط المجتمع فكرة تربية ((الماعز القزم))، مستلطفين وجودها في المنزل. وأذكر حينها أحد الأقارب يشكو لي من بنته التي تصر يومياً على أن يشتري لها ماعزاً بدلاً من القط التي كانت لديها.
وكانت مخاوفه حينها أنها تختلف عن القط من حيث النظافة وصعوبة التعامل معها، والأهم هو السعر الذي كان حينها مبالغاً فيه بحسب تقييمه، حيث كانت تتراوح الأسعار ما بين 1800 و4000 ريال سعودي!
وحاول جاهداً جعل بنته تلتهي بأشياء أخرى لتصرف نظرها عن فكرة الماعز.
بداية الأسبوع يتواصل معي الشخص نفسه ويقول، ((تدري أن الماعز اللي كنت بشتريها للبنت صار سعرها 300/ 400 ريال! الحمد الله أني ما تهورت)).
الماعز وموضة اقتنائها يبدو لي أنها بدأت بالتلاشي، والأطفال والناس عموماً أصبحت لديهم اهتمامات مختلفة وأهم، لذلك باتت ((رخيصة))، لكن يبدو لي أن هناك من استغل رخص الماعز، وانشغالنا بأمور أهم وطرح أكبر ومشاريع ضخمة، وحرص على اقتنائها، صاعداً على أكتاف نجاحنا وسرعة انطلاقاتنا.
فعلى سبيل المثال لا الحصر ومجرد الالتفات لأقرب حدث وقت إطلاق العرض الأول للفيلم كان 28 مارس من هذا العام قبل هذا الإطلاق بيوم واحد وتحديداً 27 مارس مجلس الوزراء يقرر أن هذا اليوم سيكون يوم المبادرة الخضراء. لن أستكمل سرد المشاريع والنجاحات التي تحققت في الشهر نفسه ومن مؤتمرات عالمية استضافتها السعودية في الشهر نفسه فقط.
ورغم هذا كله نحن لم نحارب فيلم ((حياة الماعز)) من أجل الانتقاد العشوائي فقط، أو من أجل أنه تطرق لنا بظلم وحصر انتقاده لنا في تعميم مبهم وقاس. نحن لسنا مجتمعاً ملائكياً، ونتقبل النقد من الداخل قبل الخارج. فعلى مر السنين نمارس هذه الانتقادات داخلياً عن طريق مسلسلات وبرامج مثل ((طاش ما طاش)) وغيرها.
لكن فكرة الاستقصاد وإظهار جانب واحد مزيف من القصة، ومن جوانب عدة، هو محل تحفظنا تجاه الفيلم والعاملين عليه.
هذا الأسبوع اختتمت فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، والخطط والمشاريع المجدولة هذا الأسبوع والشهر مستمرة، ومستكملين القافلة بكل حماس وشغف، مع قيادة ملهمة، فلا ماعز ستوقفنا ولا كلام من قريب أو من بعيد سيعرقل مسيرتنا. وقصصنا الحقيقية وصلت وستستمر في الوصول مهما زيفت الحقائق.

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